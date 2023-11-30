Türkiye'de... Telefonla dolandırıcılığın merkez üssü, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi...

Harran Ovası'nda... Şanlıurfa'ya 35 kilometre uzaklıkta... Sınırın sıfır noktasında... Nüfusu 120 bin.

Telefonda, tane tane konuşan bir ses.

Karşınızda... Kendisini savcı, polis veya jandarma olarak tanıtan bir kişi.

Fonda... Telsiz konuşmaları.

Uzaktan gelen siren sesleri:

Gizli bir operasyon yürütüyoruz... Adınız PKK/FETÖ/PYD soruşturmasına karıştı... Banka hesabınız terör örgütü tarafından boşaltılmak isteniyor... Önlem olarak hemen bankadaki paranızı çekiniz... Vereceğimiz hesaba yatırınız... Operasyon sonunda paranız hesabınıza geri yatırılacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Akçakale'ye... Telefon dolandırıcılığının merkez üssüne geldi... Ve neler gördü neler...

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Liste... Çok uzun



Yıllardır... Akçakale merkezli telefonla dolandırıcılık örgütleri, kimleri dolandırmadı ki?

Prof. Canan Karatay'dan eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a kadar.

Eski CHP Milletvekili Remzi Özen'den Prof. Ali Emre Harmancı'ya kadar.

Prof. Nilüfer Narlı'dan eski Bakan Azimet Köylüoğlu'na kadar.

Liste uzun... Gazeteci de var... Sivil toplum lideri de... Bürokrat da... Hangi birini sayalım? Prof. Esin Cantez... Prof. Ahmet Demirel... Prof. Erdener Yurtcan.

Spor dünyasından... İş dünyasından... Parasını kaptıran çok.

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Polisiye film gibi



Turkuvaz Medya Grubu... İl buluşmaları... Şanlıurfa... Şehir gezisi... Göbeklitepe... Halkla sohbet.

Ve... Arkadaşlarımızdan ayrılıp Vali Hasan Şıldak ile buluştuk.

Eski Burdur Valisi.

Sonra... Balıkesir'de görev yaptı... Sohbet etmiştik... Cemil Çiçek de vardı.







9 Ağustos 2023... Şanlıurfa Valiliği'ne atandı.

İl buluşmaları için Ankara'dan ayrılırken Cemil Çiçek, "Vali Hasan Şıldak'a uğramadan dönmeyin... Selamımı söyleyin" demişti.

Valilikte ziyaret... Çay... Ve sonra söz büyük operasyondan açıldı.

Vali Hasan Şıldak'ın yakından ilgilendiği telefonla dolandırıcılık operasyonundan.

Belgeler... Fotoğraflar... İsimler... Silahlar... Paralar... Polisiye film gibi.

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Operasyon



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri...

Ve... Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri...

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda... Telefonla dolandırıcılık yapılan 9 eve girildi.

Bir oda... Elektronik cihazlarla dolu... Tam bir dijital merkez... Kameralar... Bilgisayarlar... Tarayıcılar... İsim listeleri... İletişim kurulacak kişilere ait özel bilgiler... Aklınıza ne gelirse.

Tutanak... Evlerde bulunanlar:







25 adet cep telefonu.

23 adet sim kart.

6 adet sim kart çerçevesi.

6 adet mikro CD hafıza kartı.

10 adet flash bellek.

1 adet dönüştürücü.

1 adet hard disk.

2 adet dizüstü bilgisayar.

5 adet tabanca.

277 bin 600 lira.

800 bin liralık bir çek.

"İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılığı meslek edinen 12 kişi ele geçirilmiştir."

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Uyuşturucu



Sınır güvenliği tam puan... Akıllı görüş sistemleri... Aydınlatma... Devlet, her türlü önlemi almış.

Kaçak geçiş, en düşük seviyede.

Polis... Jandarma... İstihbarat... Uyum ve işbirliği mükemmel.







Uyuşturucuyla... Organize suçlarla... Tefecilerle... Dolandırıcılarla mücadele aralıksız devam ediyor.

Vali Hasan Şıldak bir ayrıntı verdi:

- Operasyonlarda... Son 3 ay içinde ele geçirilen uyuşturucu, geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat fazla.

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Mücadeleye devam



Uyuşturucu denilince... En fazla ele geçirilenler... Esrardan daha kuvvetli olan skunk ile metafolin.







Sınırda... Kırsalda... İlçelerde... Ve merkezde... Uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Vali Hasan Şıldak'ın şahsında bütün yetkilileri ve görevlileri kutluyoruz.

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Okul... Uğramazsak olmaz



Şanlıurfa... 2 milyon 170 bin nüfus... "Bölgenin" en kalabalık şehri.

Nüfusun yarıya yakını (1 milyon 54 bini) 20 yaşın altında.

Şehir... Kırsalıyla, ilçeleriyle... Çocuk bahçesi gibi.

0-10 yaş grubu nüfus... 578 bin.







Vali Hasan Şıldak, tam bir eğitim gönüllüsü.

Milli Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin'in eli bölgenin üzerinde.

Okullarda... Kadın sağlıklı yaşam merkezlerinde... Gezdiğimiz yerlerde, "Canım Öğretmenim" köşeleri.

Gelmişken... Bir okul ziyareti şart.

Güneydoğu TV'nin Kurucu Başkanı Ömer Kapaklı'nın okuluna gittik... Özel Işık İlkokulu... Ortaokul... Lise.

750 öğrenci... 400'ü kız.

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Yarınlar sizin



Öğrencilerle sohbet... "Çocuklar... Ne olmak istiyorsunuz?"

Eren Öksüzoğlu... Babası esnaf... Avukat olmak istiyor.

Bilgenur Takır... Babası, halde komisyoncu... Hedefi... Genel cerrahlık.







Güneş Tekin... Urfa'nın güzel kızı... Babasının temizlik şirketi var... Güneş'in arzusu asker olmak.

- Güneş, neden askerlik?

- Ülkemi savunmak için.

Doktor... Mühendis... Mimar... Galerici olmak isteyen... İHA/SİHA tesislerinde çalışmak isteyen... O kadar çok ki.