Recep, şaban, ramazan... Üç aylar... İbadetler artar... Hele son ayda, ramazanda hayır hasenat işleri artar, camiler dolar taşar.

Ve... Sonunda bayram.

Bu girişten sonra... Gelelim konumuza.

Yusuf Ziya Yılmaz... 20 yıl, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı... Samsun'a sınıf atlattı.

Şimdi... Samsun Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Yerel Yönetimler Başkanı.

Belediye başkanı iken kapısı herkese açıktı... Ziyaretçisi çoktu.

Kapısı yine açık... Gelen giriyor, görüşüyor.







Ama... Şu sıralar... Yılmaz'ın, AK Parti Genel Merkezi üçüncü katındaki odası ana/baba günü... Aday adayları... Destekçileri... Teşkilat mensupları... Belediye başkanları... Milletvekilleri...

"Yusuf Ziya Yılmaz'ın başını kaşıyacak zamanı yok" desek yeridir.

Yılmaz... "Seçim önceleri hep böyle mi olur?" diye deneyimli bir siyasetçiye sordu:

- Cemil Abi... Öylesine çok gelip giden var ki... Geçmişte de böyle miydi?

Cemil Çiçek, gülerek cevap verdi:

- Yusuf Ziya Bey... Seçim önceleri, siyasetin üç aylar dönemidir... Değişmez kuraldır... Hep böyle olur.

***

AK PARTİ... ARALIK SONU



Büyük şehirlerde... Özellikle de İstanbul'da, Ankara'da... AK Parti aday adayı çok... 20'ye yakın.

Diğer illerde... 10 aday... 12 aday.

Saha çalışması sürüyor.

Anketler... Yüz yüze görüşmeler... Kamuoyu araştırmaları.

Sonra... Genel Merkez değerlendirme komisyonu çalışacak.

Ve... Noktayı Erdoğan koyacak.

Nerede, kimin aday olacağı aralık sonuna doğru kesinlik kazanacak.

***

CHP'DE DURUM



Gelelim CHP'ye... Öyle yerler var ki... Aday adayı bolluğundan geçilmiyor.

Örneğin... Ankara Çankaya... Aday adayı başvuru sayısı 24'ü buldu.

Örneğin... Muğla'nın Bodrum'u... Tam bir aday adayı enflasyonu.

Ama... Ankara'nın Altındağ, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde... CHP'ye adaylık başvurusu 1... Yazı ile bir.

Başvuru süreci sona erdi.

Şimdi... Saha araştırması dönemi... Memnuniyet anketi... Adayların halktaki karşılığı nedir? Seçim hangi adayla kazanılır?

***

'ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI'



Meral Akşener, Trabzon'da halkla sohbet ederken... Karadenizli biri, "Sayın Genel Başkanım" dedi:

- Keşke o masaya... Kalktığınız Altılı Masa'ya dönmeseydiniz.

Akşener... Samimiyetle söylenen söze, samimiyetle karşılık verdi:

- Şimdiki aklım olsa dönmezdim... Asıl özeleştiri işte bu... Keşke... Şimdiki aklım olsaydı katiyen yapmazdım... Ama oldu işte.







Müslüm Gürses'in şarkısıdır... "Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var..."

Bir başka pişmanlık şarkısı... "Son pişmanlık fayda etmez."

Yakın siyasi tarihimizde pişmanlığa dair hikâye çok... Yaşanmış hikâyeler.

Tabii... Pişmanlıkla sonuçlanan olayların bir bedeli de var.

Örnek ister misiniz?

***

DEMİREL'İN ÖDEDİĞİ BEDEL



Tarihten bir yaprak... 53 yıl öncesi... 1970.

Adalet Partisi tek başına iktidar... Süleyman Demirel, Genel Başkan ve Başbakan.

Parti içinde bir rahatsızlık oldu... Sızlanmalar... Kıpırdanmalar.

Ve sonra da kopuş... 41 milletvekili... 8 de senatör.

Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Faruk Sükan... Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy... Menderes'in iki oğlu, Yüksel ve Mutlu Menderes... Menderes'in Yassıada'daki avukatı Talat Asal... Mehmet Turgut... Ve daha pek çok isim.

1. Ayrılanlar... Yeni bir parti kurdular... Demokratik Parti.

2. Demokratik Parti uzun ömürlü olmadı... Gidenlerin çoğu yuvaya döndü...

3. Ama... Bu olayın bir bedeli de oldu...

4. Süleyman Demirel'in ödediği bedel... Adalet Partisi/Süleyman Demirel, bir daha, tek başına iktidara gelemedi.

***

VE PİŞMANLIK



Rasim Cinisli... Erzurum'un dadaşı... Dimdik bir insan.

Adalet Partisi Milletvekili idi... Erzurum'dan.

Kopanlar arasında o da vardı... 1973'te bu defa Demokratik Parti'den milletvekili seçildi.

Demokratik Parti masalı hüsranla sonuçlanınca... Adalet Partisi'ne döndü.

Ama... Bir daha da aday olmadı... Erzurum'da miting yaptı... "Siyasete veda" mitingi... "Hemşerilerinden helallik isteme" mitingi.







Rasim Cinisli dostumuz seneler sonra... Bir gün... Süleyman Demirel'e sordu:

- Beyefendi... Hayatınızda hiç pişmanlık duyduğunuz... "Şimdiki aklım olsaydı" diyerek özeleştiri yaptığınız olay oldu mu?

Süleyman Demirel iç geçirerek, "Oldu Rasim Bey" dedi:

- 1970'te... İçinde senin de olduğun bir grup arkadaşımızla yollarımız ayrıldı... Onların partiden kopmamaları için daha fazla gayret göstermeliydim.

***

ÖZAL DA PİŞMAN OLMUŞTU



Turgut Özal'ın pişmanlığının tanığı çok... Bazıları sizlere ömür... Korkut Özal gibi.

Bazıları hayatta... Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Mehmet Keçeciler, Hüsnü Doğan gibi.

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı iken... Eşi Semra Özal da, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı olmak istemişti.

Özal bu girişime yeşil ışık yakmıştı... "Efendim, yanlış olur" diyenlere ise kızmıştı.

Aradan zaman geçti, köprülerin altından çok sular aktı ve bir gün Turgut Özal, pişmanlığını dile getirdi:

- Siyasi hayatımda üç yanlışım oldu... Üç pişmanlığım... Bunlardan biri Semra Hanım'ın İstanbul İl Başkanlığı'dır.

Soracaksınız... Ya Özal'ın diğer pişmanlıkları neler?

Uzun hikâye... Belki bir gün anlatırız.

***

ÖZELEŞTİRİ



Hatasız kul olmaz... Lider de insandır... Hata yapar... Önemli olan hatayı kabullenmektir... Özeleştiridir.

Bizim siyasi geleneğimizde... Hatayı kabullenen... Özeleştiriyi yapabilen lider çok azdır.

Örneğin... 14 ve 28 Mayıs sandık depremlerinden sonra... Muhalefetten... Kolu kanadı kırılanlardan özeleştiri yapan oldu mu?

Sadece Meral Akşener çıktı... O da yedi ay sonra... Karadeniz'de... Bir soru üzerine.