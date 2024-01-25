Erdoğan, dün, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken... Salonda seçim şarkısı yükseliyordu:

"Ankara Ankara, canım başkentim Ankara,

Bir şehir, bir millet bu kalplerin ortasında,

Kararlıyız biz çalışmaya,

Her taşında, her sokağında Ankara."

Görülen o ki AK Parti, dersine iyi çalışmış... 31 Mart sınavına sıkı hazırlanıyor.

Anadolu'da bir söz var... "Kader, gayrete âşıktır."

Erdoğan'ı... AK Parti'yi... 2019 yerel seçimlerinden daha gayretli gördük.

Aday belirlemede de... Tanıtım kampanyasında da.

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ALTINDAĞ... EFSANENİN DÖNÜŞÜ

Veysel Tiryaki... Üç dönem Belediye Başkanlığı yaptı... 2004-2019... Sonra, bir dönem ara... Bakan Yardımcılığı.

2004'te... Başkan seçildiğinde... Belediyede 2 bin 185 personel vardı.

2019'da... Ayrılırken ise... 250 memur, 450 işçi kalmıştı.

Borç batağında aldığı belediyeyi... Bütçesinin üç katı parayla devretmişti.







Para yönetimi... İnsan yönetimi... Tam puan.

Altındağ gibi zor bir bölgede... 60 bin gecekondu yıktı.

Sağlık merkezleri yaptı... Kamu binaları yaptı... Spor alanları yaptı... 20 okul yaptı... Yaptı da yaptı.

Şimdi... Yeniden Altındağ adayı.

Görünen köy kılavuz istemez... Seçimi alır.

Dün sohbet ediyorduk... "Allah'ın izniyle rekor oyla seçileceğim" dedi.

Yolu açık olsun.

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KAHRAMANKAZAN

Serhat Oğuz... Öğretmen... Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü.

Ankara'nın 60 bin nüfuslu metropol ilçesi... Tarım, hayvancılık... Sanayi... 850 fabrika ve işletme.

Türkiye'nin... İnternet operatörü servisi sunan tek ilçe... KazanBelNet.

6 bin abone... Piyasadan yüzde 40 ucuz.







Ankara Savaşı. Yıl 1402... Yıldırım Bayezid ile Timur arasında... Bu ovada yapılmıştı.

Savaş sonunda... Osmanlı ordusu ağırlıklarını ovada bırakıp gitti... Koca koca kazanlar.

İlçenin adı oradan geliyor... Kazan.

15 Temmuz hain darbe girişimi... Kazanlılar, destan yazdı... Ve şehitler diyarı ilçenin adı Kahramankazan oldu... 25 Ekim 2016.

Şehit ailelerinin belediyede çalıştığı... Asrın depreminde... "Evim evindir" kampanyası ile 4 bin 500 depremzedenin misafir edildiği bir ilçe.

Eğitim gönüllüsü Serhat Oğuz... İkinci dönem adaylığı, anaların ak sütü gibi hak etti.

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BEYPAZARI

Tarihi İpek Yolu üzerindeki ilçe... Tarım... Hayvancılık... Kültür... Ticaret... Turizm...

Beypazarı'ndan İstanbul'a... Günde 50 kamyon sebze gönderildiğini biliyor muydunuz? Havuç... Taze soğan... Kıvırcık, marul... Aysberg...







Turp... Yer elması...

Türkiye'nin havuç üretiminin yüzde 60'ı... Beypazarı'ndan.

İlçede... Havuç heykeli bile var.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 14 Mayıs seçimi öncesi... Görevden ayrılıp milletvekili adaylığına soyunmak istemişti.







Kendisine... "İstifa etme... Hele dur... Bekle" denilmişti.

Demek... Yeniden aday gösterileceğine o zaman karar verilmiş.

80 kat baklavalı Beypazarı'na... Yeniden adaylığı hayırlı olsun.

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MAMAK... ANADOLU MOZAİĞİ

Doğu Anadolu'nun... 38 ilin... Ankara'ya giriş kapısı... Nüfus 700 bin.

Ankara'nın göç deposu.

Çorumlu... Yozgatlı... Kırıkkaleli... Sivaslı... Kırşehirli... Göç ile büyümeye devam ediyor.

Dün... Dağı, tepesi gecekonduydu.







Bugün... 90 bin gecekondunun yıkıldığı... Kentsel dönüşüm ile görünümü değişmiş bir Mamak.

Millet bahçesi... Parklar... Gençlik merkezleri... Spor sahaları... Kütüphaneler... AVM'ler... Ne ararsanız var.

Doç. Dr. Asım Balcı... Gençliği Mamak'ta geçmiş... Çorum kökenli.

Altındağ Belediye Başkanı'ydı... Yatay geçiş... AK Parti içinde nöbet değişimi... Şimdi Mamak Belediye Başkan adayı.

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SİNCAN

Yaklaşık 575 bin nüfuslu metropol ilçe... Yine göç merkezlerinden... Yozgat... Çorum... Erzurum...

Unutmadan... 28 Şubat 1997... Postmodern darbe... Tanklar, Sincan'ın içinden geçirilmişti.

Hani... "Demokrasiye balans ayarı" denilen olay.

Ankara'nın "sanayi ağırlıklı" bölgesi... ASO birinci, ikinci ve üçüncü OSB... Başkent OSB... Anadolu OSB...

Murat Ercan... Sloganı, "Odak noktamız insan."

Dün... Erdoğan, kararı açıkladı:

"Murat Ercan ile yola devam."

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YOLA DEVAM

Akyurt... Hilal Ayık ile devam.

Bala... Ahmet Buran... Devam.

Çamlıdere... Hazım Caner Can... 2004'ten bu yana başkan... Devam.

Çubuk... Turşu diyarı... Avukat Baki Demirbaş... Devam.

Evren... Hüsamettin Ünsal... Devam.

Güdül... Muzaffer Yalçın... Devam.







Haymana... Özdemir Turgut... Devam.

Kızılcahamam... Süleyman Acar... Devam.

Nallıhan... İsmail Öztaş... Devam.

Pursaklar... Ertuğrul Çetin... Devam.

Şereflikoçhisar... Memiş Çelik... Devam.

Siyaset... İşte öyle bir şey... Gelmek de var... Gitmek de... Yola devam etmek de.

Önemli olan... Geride... Hoş bir seda... Kalıcı hizmet bırakmak.

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NOTLAR

Çarşamba... ATO Kongre ve Sergi Merkezi... Erdoğan adayları tanıtırken, kürsüye çağırırken... Aklımızdan geçenler...

Kahramankazan... 2016'dan sonra doğan pek çok çocuğun adı Ömer... 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol ismi Ömer Halisdemir'den dolayı.

Beypazarı... Tarım... Turizm... Ticaret... Fert başına milli gelir Türkiye ortalamasının üzerinde.

Ve Mamak... Ankara'da... Milli gelirin en düşük olduğu ilçe.