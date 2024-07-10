Asrın ihaneti... 15 Temmuz 2016... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... Genelkurmay Başkanlığı'na... Polis Özel Harekât Başkanlığı'na... Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı'na... Devletin simge kuruluşlarına yağdırılan bombalar...

Ve... Asrın direnişi... Demokrasiye âşık Türk milletinin kanla yazdığı kahramanlık destanı... Tanklara kafa atan, milli iradeyi savunma uğruna, gözünü kırpmadan can veren yiğitler... Ve püskürtülen hain darbe girişimi... 253 şehit.

Şehitlerimiz... Kalplerde yaşıyorlar.

Darbeciler... Kimileri cezaevinde... Kimileri, kendilerini himaye eden ülkelerde... Kimileri de saklanıyor, kaçacak delik arıyorlar.

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DERİN İLİŞKİLER ÖRGÜTÜ



Avrupa'ya, Amerika'ya vize almak... Amerika'da kalmak... Kolay mı?

Millet... Vize alabilmek için aylarca bekliyor. Ama... "Güçlü... Etkili... Sözü geçen... Derin... Bir referansınız" varsa... Avrupa da, Amerika da... Kapıları ardına kadar açıyor.

1999... Fetullah Gülen, tedavi bahanesiyle Amerika'da. Referansları kimler? Birkaçını yazalım:







Graham Fuller... CIA ajanı... CIA Türkiye İstasyon Şefi.

Morton Abramowitz... 1989-1991, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi... Gülen'i, Papa İkinci John Paul ile buluşturan isim.

George Fidas... CIA ajanı... Balkanlar ve Yunanistan Uzmanı.

Alexander Karloutsos... ABD-Rum Kilisesi Başpiskopos Yardımcısı.

Loye Ashton... Tougallo College Dini Araştırmalar Merkezi Başkanı.

John Espesito... CIA... İslam Uzmanı.

Thomas Michael... Misyonerlik faaliyetlerinin ünlü ismi... Katolik Kilisesi İslam Uzmanı.

Yeter mi?.. Devam edelim mi? Böyle derin ilişkileriniz... Ve böyle referanslarınız varsa... Amerika'da ömür boyu kalabilirsiniz.

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15 TEMMUZ RAPORU



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... 15 Temmuz darbe girişimini soruşturmak aracıyla "Araştırma Komisyonu" kuruldu.

Komisyon... 4 Ekim 2016'da çalışmaya başladı... 22 Aralık 2016'ya kadar çalıştı.

Başkan... Reşat Petek... Burdur Milletvekili.

Başkanvekili... Selçuk Özdağ... Manisa Milletvekili.

Sözcü... Mihrimah Belma Satır... İstanbul Milletvekili.

Kâtip Üye... Serkan Bayram... Erzincan Milletvekili.

22 toplantı yapıldı... 142 saat 22 dakika mesai.

Ve... Çalışmalar bir raporda toplandı... 667 sayfa.

Rapor... 15 Temmuz hain darbe girişiminin... Röntgeni... MR'ı.

Darbecilerin önünde, yanında, arkasında kimler var?.. İçeriden ve dışarıdan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Numan Kurtulmuş'tan rica etsek:

"Hocam... Bu raporu kitap halinde bassanız... TBMM yayını olarak."

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HER DARBEDE ABD İZİ



Profesör Çetin Yetkin'in kitabı:

"Türkiye'de Askeri Darbeler... 27 Mayıs 1960... 12 Mart 1971... 12 Eylül 1980... Ve ABD'nin yeri."

Kitap... 1995'te yayınlandı.

Darbelerdeki... Siyasete yapılan müdahalelerdeki... "ABD'nin parmak izleri" örnekleriyle açıklanıyor.

Darbecilerin kimliklerine... ABD'nin hangi kurumunda, hangi eğitimleri aldıklarına kadar.

Zaten... Bu işlerin arkasında ABD olmasa... Avrupa olmasa... Darbeciler, bugün yurtdışında barınabilirler miydi?

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'GÖNÜLLÜ AJAN'



Reşat Petek... 15 Temmuz darbe girişimini soruşturmak için kurulan Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı. Bir kitap yazdı:

"İhanet ve Direniş."

Kitap... 2017'de yayınlandı... 295 sayfa.

Reşat Bey... Eksik olmasın, kitabı bana da yolladı... Teşekkürler.

Sayfa 170... Kelimesi kelimesine: "FETÖ, ABD'nin CIA, İsrail'in MOSSAD ve diğer ülkelerin istihbarat teşkilatlarına ajan borsası oluşturmuş, kendi istekleriyle CIA tarafından 'walk in' diye tabir edilen sistemle 'gönüllü ajanlık' görevini ifa etmiştir."

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HEDEF... TSK'NIN STRATEJİK NOKTALARI



Reşat Petek'in kitabından... FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öncelikle ele geçirmeyi hedeflediği yerler:

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı.

General-Amiral Şube Müdürlüğü.

Personel-İnsan Kaynakları.

Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı.

Tayin Daire Başkanlığı.

Kritik yurtdışı ataşelik ve NATO görevleri.

Harp Akademileri.

Liste... Uzayıp gidiyor.

FETÖ'nün... Hedeflediği yerlere yerleştirdiği darbeciler şimdi nerelerdeler?

Bir kısmı... Cezaevinde.

Bir kısmı... Yurtdışında... Amerika'da... Avrupa'da.

Bir kısmı Türkiye'de... Saklanıyor... Kaçarken yakalanıyor.

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ARAMA... KORUMA... KOLLAMA



Show TV... Ateş Hattı... Reha Muhtar... Fetullah Gülen röportajı... 3 Temmuz 1995.

Gülen, 12 Eylül darbesinden sonra... Askeri yönetim döneminde... Askerlerin, kendisini yakalama imkânına rağmen, yakalamadığını anlatıyor.

Röportajdan bir diyalog:

Reha Muhtar:

- Askeri yönetim döneminde Türkiye'deymişsiniz... Aranıyorsunuz... Ama yakalanmıyorsunuz... Epey güçlüsünüz galiba?

Fetullah Gülen:

- İsteselerdi yakalarlardı... Çok ciddi, yürekten aramadılar... Hatta kışlalara gidiyor, arkadaşları ziyaret ediyordum... Bazı komutanlar kışlalarda benim resimlerimi bile yapıştırmışlardı.

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KURTULMUŞ'TAN RİCA



Seneler önce... 2012'de... Meclis'te, darbelerle ilgili bir komisyon kurulmuştu. "Araştırma Komisyonu."

Bütün darbeleri... Örtülü örtüsüz muhtıraları... Sincan'da yürütülen tankları araştıran bir komisyon. Başkanlığını... Nimet Baş yapmıştı. Komisyon... Aylarca çalışmış, çok kişinin bilgisine başvurmuştu. Ben de davet edilmiştim... Bildiklerimi, tanığı olduğum olayları anlatmıştım. Sonra... Komisyon, 2 cilt... Bin 400 sayfalık rapor yayınladı.

Raporun 63'üncü sayfası... Başlık:

"12 Eylül 1980 Darbesi ve Amerika'nın Çıkarları."

Meclis Başkanımız Sayın Prof. Numan Kurtulmuş'tan bir rica daha:

- Hocam... Bu raporu ya TBMM yayını olarak kitaplaştırın... Ya da... Bir yayınevine verin... Onlar kitap yapsınlar.