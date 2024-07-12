Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devlet içinde paralel yapılanma" sözünü ilk kez söylediği tarih 27 Aralık 2013.

Yer ise... Manisa.

Makarayı az geriye sayarak başlayalım:

17-25 Aralık 2013... Yargı darbesi... 17 Aralık sabahı başlayan operasyonlar... Gözaltılar.

Medyaya servis edilen ses kayıtları... Operasyon fotoğrafları.

Başbakan Erdoğan, aynı gün, Şeb-i-Arus programı için Konya'da.

Erdoğan'ın söyleyecekleri bekleniyor... Ve Erdoğan, Konya'da konuşuyor: "Arkasına Türkiye içinde ve dışında birtakım karanlık çevreleri alanlar, Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar... Türkiye, üzerinde operasyon yapılacak bir ülke değildir... Millet buna izin vermez."

27 Aralık 2013... Başbakan Erdoğan, Manisa'da... Toplu açılış töreninde... Dudaklarından ilk kez, "Devlet içinde paralel yapılanma olduğu" sözleri dökülüyor... Paralel yapı... Yani Fetullahçı örgütlenme.

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BÖCEK OPERASYONU



Aslında... 17-25 Aralık olayının öncesi var... Önemli... 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine giden yola taşların döşendiği yıllar.

Başbakan Erdoğan, Keçiören'de oturuyor... Konutunda çalışma odası da var.

28 Aralık 2011... Çalışma odasında teknik arama yapılıyor... Ve Erdoğan'ın telefon konuşmalarının dinlendiği böcek bulunuyor.

30 Aralık 2011... Bu defa MİT ekipleri devreye giriyor... Araştırma... Bir böcek daha.

Oysa... Böceklerin bulunmasından kısa bir süre önce, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nın 2 personeli arama yapmış... Böcek bulamamış... Temiz raporu vermiş.

Hemen, Başbakanlık Teftiş Kurulu devreye giriyor... Soruşturma başlatılıyor... 2 Ocak 2012.

Sonuç... Böcekleri yerleştiren 11 emniyet personeli ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı'nın casusluk yaptığı tespit ediliyor... Savcılık tarafından.

Nasıl... Film gibi değil mi?

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DIŞ GÜÇLER



Türkiye Büyük Millet Meclisi... 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu.

Eski MİT Müsteşarı Emre Taner dinleniyor... 9 Aralık 2016.

Emre Taner, FETÖ'nün en önemli özelliğinin dış destek bulabilmesi olduğunu söylüyor. Ve işin içinde... Yabancıların...

Gizli servislerin bulunduğunu... Gizli servislerden alınan talimatlarla hareket edildiğini anlatıyor. Yabancılar...

Avrupa'dan ABD'ye... NATO'ya kadar.

Gizli servisler... CIA da var, MOSSAD da var.

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'KONTROLLÜ DARBE' İTTİFAKI



Sezar'ın hakkı Sezar'a... Yeri ve zamanı geldi... Söylemek şart.

Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi için hiçbir zaman, "Kontrollü darbe" demedi.

Fakat... Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca "Kontrollü darbe" sözünü etti.

Meclis... 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri... Komisyon toplantılarında, "Kontrollü darbe, senaryo" söyleminde bulunmadılar.

Hatta... "Senaryo söylemine katılmadıklarını" açıkladılar.

Toplantılar sona erdi... Komisyon raporu yazıldı... Ve... CHP'li üyeler, muhalefet şerhi koydular:

"Kontrollü darbe."

Sahi... "Kontrollü darbe" sözünü ilk söyleyen kimdi? Biliyorsunuz... Fetullah Gülen.

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YALAN RÜZGÂRI



Amerikan yapımı pembe dizi... 1973... (Eric Braeden, Jeanne Cooper, Doug Davidson, Melody Thomas Scott, Sharon Case, Kate Linder...) Darbecilerin mahkemelerde verdikleri ifadeler... Yaptıkları savunmalar da... Tam bir yalan rüzgârı. Ama... Pembe dizi değil... Pembe yalan hiç değil.

Darbecilerin yargılanmaları sürerken... AK Parti Meclis Grubu'nda konuşan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, yalan konusundan söz etmişti... 6 Haziran 2017.

Konuşmadan birkaç satır:

Sanıklar, duruşmalarda tiyatro sergiliyorlar.

Sanki onların dünyadan haberleri yokmuş.

Yalanın bini bir para.

Ne söylerlerse söylesinler yaptıkları bu alçaklığın cezasını en ağır şekilde verecekler.

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MERAK



Pazartesi günü 15 Temmuz...

Bayraklar asılacak... Toplantılar yapılacak... Etkinlikler gerçekleştirilecek.

Merak ediyoruz... Siyasetçiler, özellikle de liderler arasında, "Kontrollü darbe" diye konuşan çıkacak mı?

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SEN NEYMİŞSİN BE 'ABİ'



Ümit Dündar... Orgeneral... 15 Temmuz gecesi İstanbul 1'inci Ordu Komutanı'ydı. Sonra Genelkurmay 2'nci Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 18 Ekim 2016... Ümit Dündar, Meclis'te, 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi: Darbe girişimine katılanların tamamı, bu yöndeki eğitimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmadan almış kişiler. Ortaokul çağında yetişmiş, askeri liseye sokulmuş, askeri lise esnasında, cumartesi ve pazar günleri takip edilmiş, yetiştirilmeye devam edilmiş. Harp Okulu'na gelince bir başka abisi almış, orada eğitimi sürdürmüş.

Sonra Silahlı Kuvvetler'de nereye tayin edildiyse, orada yeni bir abiye teslim olmuş. Sonrasını biliyorsunuz.

15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi.

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BİR DOLARA SATILAN ONURLAR



Generallerin, amirallerin, albayların ceplerinde ya da odalarında... Abilerinin verdiği birer dolar.

Şifre... Birbirlerini tanımak için.

Tuğamiral... Ege Deniz Bölge Komutanı.

Kurmay albay... Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı.

Odalarında birer dolar.

Kırklareli... Tuğgeneral... 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı... Bir dolar.

Zonguldak... Garnizon Komutanlığı'nda görevli albay... Bir dolar.

Elazığ... Gözaltına alınan 18 polisin ceplerinde... Birer dolar.

Çukurova Üniversitesi... İstanbul Üniversitesi... Namık Kemal Üniversitesi... FETÖ mensubu bazı akademisyenler... Aralarında profesörler de var... Ceplerinde birer dolar.

F serisi dolarlar.

Türkiye'yi, bir dolara satılanlardan Allah korumuş.

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KAYNANAYI YAKAN GELİN



Darbe girişimi sonrası... Aksaray... Pazarda sebze-meyve satan teyze gözaltına alınıyor.

Suçu... Cep telefonunda yüklü olan ByLock uygulaması. Teyze ifade veriyor... ByLock nedir bilmiyor... Hiç duymamış.

Soruşturma derinleştiriliyor.

Kadının telefonuna ByLock yükleyen kim olsa beğenirsiniz?

Gelini. Teyzenin oğlu Osmaniye'de... Öğretmen... FETÖ'den tutuklu. Benzer o kadar çok rezillik var ki... Yazmaya kalksak, ciltlere sığmaz.