Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir... Prof. Dr. İlhan Varank... Özel Harekât Polisi Sevda Güngör... Hafız İmam Mustafa İbrahim Yılmaz... Sağlık Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Uhud Işık... Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş... İkiz kardeşler, 2'si de polis, Ahmet ve Mehmet Oruç... 253 şehit.

15 Temmuz'da... Hain darbe girişimine direnenlerden... Şehit düşenlerden birkaçı.

Unutmadık... Unutmayacağız.

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Hafıza kaybı



Ankara... Sincan... Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017.

Mahkeme başkanı:

- Darbe gecesi ABD, Belçika ve İngiltere büyükelçilikleri ile telefonla görüşmüşsün.

Sanık... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski özel kalem müdürü... Kurmay albay:

- Görüşmedim.

- Kayıtları var.

- Hatırlamıyorum... Başkası görüşmüş olabilir.

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Milli iradeye tabut



Ağrı-Doğubayazıt... 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı... Tuğgeneral... Günler öncesinden tabut yaptırmış... Çok sayıda.

15 Temmuz gecesi... Kaymakam Ulaş Akkan'ı arıyor:

- Sıkıyönetim komutanıyım... Seni teslim alacağım.

Sabaha karşı yakalanıyor... Aramalarda tabutlar bulunuyor.

Ve mahkeme... Darbeci general, adliyede kaymakamı görünce bağırıyor:

- Bu böyle bitmeyecek... Sizleri o tabutların içine koyacağım.

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Sersem



Ankara... 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi... 10 Temmuz 2017... Dava konusu:

Darbe gecesi, Ankara-Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlar.

Sanık yüzbaşı, poliste ve savcılıkta itiraflarda bulunmuş.

Mahkemede... "Eski ifadelerimi kabul etmiyorum" diyor:

Polisler, meyveli içecek verdiler... Sersemledim.

Kime, ne ifade verdiğimi hatırlamıyorum.

İfadelerim iradem dışında alındı.

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Turistik geziler!



Bursa... 7 Temmuz 2017... FETÖ'cü... Meslekten ihraç edilen öğretmen yargılanıyor... Savunma yapıyor:

Örgütsel faaliyet kapsamında yurtdışına hiç gitmedim.

4 sene önce, safari amacıyla Uganda'ya gittim.

2 yıl önce de, flash bellek almak için Vietnam'a gittim.

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Kayıp... Kaçak



Atina'da... 2 ataşe var... Biri, Silahlı Kuvvetler ataşesi... Kurmay albay. Diğer... Deniz Kuvvetleri ataşesi... Albay.

Darbe girişimi sonrası Türkiye'ye çağrılıyorlar. İkisi de kayıp... Kaçak... Aileleriyle birlikte.

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Kozmik cihazlar 'Abi'ye



SABAH Gazetesi... 29 Temmuz 2016... Sayfa 22.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeci yaveri, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veriyor:

- Paralel yapı üyesiyim... Haftada bir cihazları götürüp Abi'ye veriyordum.

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İtiraf



MİLLİYET Gazetesi... 27 Temmuz 2016... Sayfa 19.

Yarbay Mustafa Azimetli'nin ifadesi:

Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombaladık.

Bana, Albay Ahmet Özçetin emir verdi.

Helikopterleri polis kullanmasın diye imha ettik.

Ankara üzerindeki alçaktan uçuşları halkı korkutmak için yaptık.

F-16'yı 2 kişi kullanıyorduk. Yanımda Ekrem Aydoğdu vardı.

Direktifleri ben veriyordum.

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'Ateş' emri veren



Darbeci 2 subay... 2'si de albay...

Konya'ya kaçtılar.

Selçuklu'da... Bir yakınlarının üzerine ev kiraladılar.

Saat 23.30... Polis operasyonu.

Biri evde, diğeri çatıda yakalandı.

İkisinde de sahte pasaport... Yakalanmasalar Mısır'a kaçacaklar.

Biri... Darbe gecesi TRT'nin basılması için emir veren subay.

Diğeri ise... Taksim'de kalabalığa ateş açılmasını isteyen.

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Faili meçhul



Ankara-Sincan... Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017.

Darbeciler... Her şeyi inkâr ediyorlar... Ortak söylem, "Ben darbeci değilim."

Mahkeme Başkanı dayanamıyor:

- NATO değil... O değil, bu değil... Biz mi yaptık bu darbeyi?

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Dalga geçenler



Aydın... 12 Nisan 2017... FETÖ mensubu sanık yargılanıyor.

Mahkeme başkanı:

- ByLock kullanıyormuşsun.

- Efendim, ByLock kullanışsız olduğu için cep telefonumdan sildim.

- Sen, onu benim külahıma anlat... 5 farklı telefon kullanmışsın... Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

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Mızrak ve çuval



Darbe girişiminde kullanılan uçak sayısı 35... 24'ü muharip uçak.

37 helikopter... 8'i taarruz helikopteri.

246 zırhlı araç... 74'ü tank.

3 gemi.

3 bin 992 hafif silah.

Devletin tanklarıyla, uçaklarıyla, milletin üzerine, ülkenin simge kuruluşlarına bomba yağdıranlar... Tutuklanıp da mahkeme önüne çıkarılınca... "Mızrağı çuvala sığdırmaya" çalıştılar.

İnkâr, inkâr, inkâr.

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'Taammüden'



Darbeden sonraki yıl... 7 Haziran 2017 Çarşamba.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'nda... Emniyet ve jandarma personeli ile iftarda.

Mahkemelerden söz ediyor... İnkârlardan... Yalanlardan.

Erdoğan'ın iftarda yaptığı konuşma uzun... Sadece iki cümlesini paylaşalım:

Eli kanlı katillerin duruşmalarını izliyorsunuz.

Sergiledikleri pişkinlikler, edepsizlikler, arsızlıklar, yaptıkları işi, bir anlık cinnetle, aldatılmışlıkla değil, taammüden gerçekleştirdiklerini bir kere daha ortaya koyuyor.