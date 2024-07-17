Türkiye'de... Heyecan katsayısının en yüksek olduğu şehir... 2 gündür buradayız... Heyecan tavan yapmış.

Nereye gitsek... Çarşı, pazar... Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı, Alaşehir... Herkesin dilinde aynı sözler var:









"Geliyor... Otomotiv devi... Dünyanın en büyüğü Manisa'ya geliyor."

Bölge, yılda 150 bin araç üretecek Çinli yatırımcıyı... Sektöründe dünya lideri olan BYD'yi bekliyor.

Manisa'da tam bir bayram havası esiyor.

Yatırım bayramı... Üretim ve istihdam bayramı... Otomotiv bayramı.

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Büyük heyecan



Enver Ünlü... Manisa Valisi... Çok heyecanlı... "Büyük bir olay" diyerek, söze başladı:

Yılda 5 milyon araç üreten... Bünyesinde 110 bin mühendisin çalıştığı, dünya devi BYD, şehrimize geliyor... Hazırız... Bekliyoruz.

Fabrikanın inşaatı sırasında 3 bin kişi çalışacak... Fabrika üretime geçince 5 bin kişi.

Fabrikanın kurulacağı alan hazır... 1 milyon 647 bin metrekare.

İlk yıl 4 milyar dolar ihracat yapacaklar... Sonra giderek artacak.

Çinliler geldi.. Görüştük... İyi hazırlanmışlar... Biz de hazırız.

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Seferberlik



Enver Ünlü... Toplantı üstüne toplantı yapıyor... Bütün ilgilileri çağırıyor.









Doğalgaz idaresi... Devlet Su İşleri... Karayolları... Çevre, Şehircilik... Elektrik idaresi... Turizm... Tarım, Orman... Diğer il müdürlükleri.

Dev yatırıma hazırlık... Görev dağılımı yapılıyor.

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Nokia... iPhone... BYD



Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anlattı.

Çin devinin... BYD'nin... Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu Demiş ki:

Cep telefonu Nokia ile başladı... Ama bugün herkes iPhone kullanıyor... Biz de elektrikli aracın İPhone'uyuz.

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Yeni bir rüzgâr



Ferdi Zeyrek, "Yeni bir anlayış... Yeni bir rüzgâr... Yeni bir yatırım... Mutluyuz" diyerek, söze başladı:

Bize büyük görev düşüyor... Fabrikada çalışacak 5 bin kişi nerede konaklayacak? Bu imkânı sağlamazsak, konaklamak için İzmir'e giderler.

Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında 10 bin konutluk bir arazi var... Hemen imara açılacak.







Ferdi Zeyrek:

Şaka değil, otomotivde dünya lideri geliyor.

Sosyal yaşam önemli... Çin lokantaları... Yeni oteller... Kolejler... Hastane... Sosyal tesisler...

Bunları hemen yapamazsak... Para İzmir'e gider.

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Kime niyet, kime kısmet



Hüseyin İçer... Sanayici... Tarım ürünleri... İç piyasaya ve ihracata.

"Çinlileri dört gözle bekliyoruz" dedi:

Volkswagen için altyapı hazırlamıştık... Olmadı... Ama şimdi çok daha büyüğü geliyor.







Volkswagen, Manisa'ya gelecekti... 2020'de yatırım... 2022'de üretim.

Görüşmeler yapıldı... Karar alındı... Ama Volkswagen yatırım kararını bir yılda 4 kez erteledi.

Sonra da... Pandemi sonrasındaki piyasa daralması gerekçesiyle Manisa yatırımından vazgeçti... Gitti... Slovakya'daki fabrikasını büyüttü.

Hüseyin İçer, "Bu defa daha büyüğünü geliyor" dedi:

Manisa, dünyanın en büyük otomobil fabrikalarından birine sahip olacak... Bundan büyük mutluluk olabilir mi?

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Paranın ilkleri



Çinliler... Manisa'yı karış karış gezmişler... Tarım, sanayi, sosyal yaşam, tarih, turizm... Her şeyle ilgilenmişler.

Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Dünyada, madeni paranın ilk basıldığı yer Manisa... 3 bin 500 yıl önce... Lidyalılar döneminde" diye konuşunca...







Çinli yatırımcı araya girmiş:

Doğru... Ama dünyada kâğıt parayı ilk basan da biziz... Çinliler.

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Ekonomik gösterge



Mehmet Yılmaz... Manisa'nın... Otomotiv sektöründe zaten güçlü olduğunu söyledi...

Fiat, Mercedes, Volvo, BMV, Audi... Dünya markalarına yan sanayi ürünü ihraç ediyoruz... Motor hariç, aracın her şeyini yapıyoruz.

Şimdi ise... 27 yıl aradan sonra... İlk kez bir otomotiv yatırımcısı Türkiye'ye geliyor... Hem de en büyük.

Bu yatırım, Türk ekonomisine güvenin göstergesi... Türkiye'deki dinamiklerin, üretim gücünün göstergesi.

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Brifing



Çinli BYD heyeti... Yönetim Kurulu Başkanı... Uzmanlar... Diplomatlar... Ticaret ve Sanayi Odası'nda brifing.

Türkiye'de... Kömür üretiminde Manisa birinci.

Otomotiv yan sanayii... Yılda 653 milyon dolar ihracat... Mercedes, BMW dâhil.

Klima... Buzdolabı... Kombi... Manisa, Türkiye lideri.

Türkiye'nin televizyon ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan.

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Yükselen şehir



Semih Balaban... Metropol ilçe Yunusemre Belediye Başkanı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Manisa OSB'nin başarısı... Mutluyuz... Gurur duyuyorum" dedi:







Fabrika, ilçemiz sınırları içinde kurulacak... Her türlü desteği vermeye hazırız.







Devletimiz ve Büyükşehir Belediyemiz bizden olumluluk görüşü istedi... "Amasız, fakatsız" anında imzalayıp, verdik.

Manisa... Yükselen şehir... Şimdi daha da yükselecek.

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Hedef



Wang Chuanfu... BYD Yönetim Kurulu Başkanı... "Çin'de 12 ayda fabrika kurduk" demiş.

Ve... Manisa ile ilgili hedefi/ takvimi açıklamış:

2025 sonu fabrikanın inşaatını bitiririz... 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk aracı banttan indiririz.

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Kebapsız olmaz



Noktayı koyarken... 22 kişilik Çin heyeti, elbette Manisa'da yemek de yemiş.

Manisa kebabını çok sevmişler... Nasıl yapıldığını öğrenmek istemişler.

Bir de şıraya bayılmışlar... "Bu nedir?" diye sormuşlar... Üzüm suyu.