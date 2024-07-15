Hain darbe girişimin seyrini/kaderini değiştiren kahraman... 15 Temmuz'un simge ismi... Yiğit... Şehit... Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir... Rahmetle anıyoruz. Niğde... Bor ilçesi... Çukurkuyu beldesi... Şehidin memleketi. Her yıl mezarını ziyaret ediyoruz... Toprağını suluyoruz.







Ruhuna Fatiha'lar yolluyoruz.

Şehidim... Rahat uyu... Adın, gönüllerde... Türkiye'nin her yerinde... Bulvarlarda... Caddelerde... Sokaklarda... Okullarda... Üniversitede... Manşetlerde yaşıyor.

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ADI YAŞATILIYOR



Doğan Halisdemir... Şehidin ağabeyi.

Ahmet Halisdemir... Şehidin akrabası... Çukurkuyu Belediye Başkanı.

Dolaşıyoruz. Nereye baksak Ömer Halisdemir'i görüyoruz:







Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı.

Şehit Ömer Halisdemir Lisesi.

Şehit Ömer Halisdemir Parkı.

Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlık Merkezi. Bitmedi... Fazlası var... Hangi birini yazalım? Şehidimiz toprağın altında yatıyor... Ama... Hemşerileri... Her gün... Onunla yatıp, kalkıyorlar.

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HEMŞERİ VEFASI



Geçtiğimiz yıllarda, Çukurkuyu Belediye Meclisi oybirliği ile bir karar almıştı. Beni, "Fahri hemşeri" olarak kabul etmişti... Yazmıştım. Şimdi... Belediye Meclisi, yine oybirliği ile bir karar daha almış.







Ve... Şehitliğe giden sokağa, Gazeteci Yavuz Donat Sokak adını vermiş. Tabela da şehitliğin duvarına asılmış. Teşekkürler Çukurkuyu... Kadir, kıymet bilen vefalı hemşerilerim.

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GURUR ABİDESİ



Elif Halisdemir... Şehidin, Türk milletime emaneti.

23 yaşına girdi... O şimdi diş hekimi.

Ertuğrul Halisdemir... Şehidin diğer emaneti... Yarının, bilgisayar mühendisi. Babaları ile gurur duyuyorlar. Sadece onlar mı? Türkiye, Ömer Halisdemir ile gurur duyuyor.

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GEÇMİŞ OLSUN



Hasan Hüseyin Halisdemir... Şehidin babası... Dizinden ameliyat olmuş... Şimdi sağlığı iyi.

Doğan Halisdemir... Şehidin ağabeyi... Daha önce 2 kez yatağa düşmüştü... Covid-19.

Şanssızlık... 3'ncü kez yine Covid-19. Günlerdir yatıyordu... Çukurkuyu'da olduğumuzu duyunca birden iyileşti, ayağa kalktı... Bütün gün birlikte dolaştık.

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MANŞETLER



Ömer Halisdemir Kültür Merkezi... Gazeteler... Manşetler... Fotoğraflar... Halisdemir'in kıyafetleri... Askeri eşyaları... Ziyaretçilerin imza defterleri... Defalarca gezdik... Yine Geziyoruz.

Manşetler:







15 dakika daha kalsa öldürülecektim.

Büyük temizlik.

FETÖ'cü darbeye milli irade tokadı.

Yeni Türkiye'nin diriliş destanı.

Bedelini çok ağır ödeyecekler.

Ömer Halisdemir'in 3 fotoğrafı... Altlarındaki yazılar... Delikanlı... Şehit... Ölümsüz.

Ziyaretçi... O kadar çok ki.

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TARİFSİZ DUYGULAR



Gurbetçi bir aile... Almanya'dan tatile gelmişler... Kahramanmaraş'a gidiyorlar. Çukurkuyu'nun... Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek, Fatiha'lar yollamak istemişler. Kültür Merkezi'nde karşılaştık... Manşetleri okuyorlardı... Hain darbe girişi ile ilgili manşetleri. Bizi görünce yanımıza geldiler:

- İyi ki SABAH Gazetesi var.

Şehidimizin hatırası SABAH'ın manşetlerinde yaşıyor. Sarıldık... Gözlerinde yaşlar. Sağ olun gurbetçi kardeşlerimiz... Yolunuz açık olsun.

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"İYİ Kİ VARDIN"



Defterden bir yaprak... Ziyaretçi... Anı... Şeref defteri.

Rastgele çeviriyoruz... Ve okuyoruz: "Kahramanımız... Dirilişimizin en büyük sembolüsün... İyi ki vardın... Rabbim, seni cennetin en güzel köşesinde tutsun... Toprağın bol olsun... Sana minnettarız şehidim... Şehitler ölmez... Sen de ölmedin şehidim."

Ve... Yazının altında imzalar:

Demet Bucak... Gökmen Bucak... Melih Bucak... Melisa Bucak... Elif Karan.

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REİS'E MEKTUP



Ziyaretçi yağmuru... Yurdun her yerinden... Trabzon... Mersin..Konya, Erzurum, Eskişehir, Çanakkale'den gelenlerin oturup dinlenecekleri... Çay içecekleri bir mekân yok. Belediyenin imkânları ise... Çok sınırlı. Ey! Büyükşehir belediye başkanları. Çukurkuyu'ya... Bir misafir evi yapmak çok mu zor? Sohbet... Şehidin yaşlı bir hemşerisi dedi ki: Sayın Cumhurbaşkanı emretmeden olmaz... Her şey Reis'in bir telefonuna bakar.

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UZATILACAK EL BEKLENİYOR



Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir'in makam aracı... 1970 model... Dökülüyor. Çukurkuyu'nun acil ihtiyaçları: Arazöz... Damperli kamyon... Çöp aracı... İş makinesi. Belediye fakir... Parası yok ki alsın. Yollar... Perişan halde. "Kardeş belediye" mi dediniz? Hayır... Çukurkuyu garip... Kardeşsiz... El uzatan bir şehir/ büyükşehir yok.

İnsanlar etrafımızı sardılar. "Ne olur bunları yaz" dediler... Israrla:

- Belki Reis okur da, bize bir el uzatan çıkar.

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MÜZE EV



Ömer Halisdemir'in evi... Bayramlarda, tatilde eşinin 2 evladı ile geldiği ev. Emekli olunca... Burada yaşamak istermiş. Ev... Şimdi müze. Şehidin... Neyi varsa... Burada.

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BİR BAŞKADIR ANADOLU



Çukurkuyu'da... Editörümüz Yaşar Önel ve Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde Temsilcisi Şerife Türkeş ile birlikteyiz. Anadolu insanı... Anadolu irfanı... Doğan Halisdemir, "Bir tas yoğurt çorbamızı içmeden bırakmam" diyor.

Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, "Tarladan karpuz getirtip, keseceğim" diye tutturuyor. Yaşlı teyze, "Yorgunsunuz... Bu gece kalın" diyerek, araya giriyor:

- Evde yere birer döşek seriveririm.

Gel de duygulanma.