Ankara... Balgat... Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya ve Yaşar Öncan'la birlikte akşam yemeğindeydik.

Kıyamet işte o gece koptu... 15 Temmuz 2016. Darbe girişimi... Tanklar... Jetler... Direniş... Şehitler.

Dün, Cemil Çiçek ile o geceyi konuşuyorduk... Dedi ki:







Türkiye'nin okullarında okumuş, bu ülkenin kurumlarında görev yapan hainler... Aklını, beynini ve vicdanını başka yerlere kiralamış olanlar... Kendi insanına kurşun sıktı, Meclis'i bombaladı.

253 vatan evladı şehit oldu... Binlerce yiğit yaralandı.

Bunu, geçmişte Yunan gâvuru bile yapmadı.

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'TARİHTEKİ EN ALÇAK SALDIRI'



Cemil Çiçek, son 100 yıllık Türk siyasi tarihinin değerlendirmesini yaptı... Sonra da sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi:

Siyasi tarihin çok önemli bir kırılma noktası.

İstanbul işgal edildiğinde dahi, Osmanlı Parlamentosu'na karşı böyle alçakça bir tecavüz olmadı.







Bomba yağdıranlar, Meclis'e kurşun sıkanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplananlara mermi yağdıranlar birilerimizin oğlu, bacanağı, eniştesi, yeğeni... Akrabası.

Yani... Yakın siyasi tarihimizde böylesine alçakça bir olay yaşanmadı.

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ÖZELEŞTİRİ



Darbe girişimi... Ve sonrası... Tutuklamalar... Mahkemeler... Kararlar... Kaçanlar... Arananlar...

Cemil Çiçek, "Yaşananları 250 savcının, 50 hâkimin yargılamasıyla bitecek bir olay olarak görmemek lazım" dedi:

15 Temmuz'a gelinirken nerelerde yanlış yapıldı? Konunun arka planına, sosyolojisine iyi bakmak şart.

Özellikle... Türkiye'de din eğitimini yeni baştan gözden geçirmek gerekiyor.

Zira... Darbeciler bu işleri neredeyse din adına yaptılar.

Ben, hayatım boyunca dini değerlerin bu boyutta istismar edildiği bir dönemi görmedim.

Alçak darbe girişimi devlete, millete, kurumlara zarar verdi... Ve dini değerlere büyük ölçüde zarar verdi.

Bunlar bilimsel olarak araştırılmalı... Üniversitelerimize görev düşüyor.

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İLK KEZ 'ORTAK TAVIR'



Siyaset... Meclis... 15 Temmuz'da başarılı bir sınav verdi.

Bu konu açılınca Cemil Çiçek, şunları söyledi:

Bundan önceki darbelerde... Muhtıralarda... Siyasete müdahalelerde toplum ikiye bölünmüştü.

Darbeyi alkışlayanlar oldu.

Darbenin mağdur ettiği kesimler de oldu. Tek vücut olamadık.

İlk defa 15 Temmuz'da, Meclis'te bulunan partiler, bu ihanete karşı birlikte mücadele ettiler... Ortak bir tavır koydular.

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İNŞALLAH



Cemil Çiçek, "Türkiye, inşallah bir daha bu tür sıkıntılar yaşamaz" dedi... Ve ekledi:

Onun içindir ki, 15 Temmuz hainliği çok soğukkanlı değerlendirilmeli.

Orayı burayı suçlamak yerine... Ne eksikti, nerede yanlış yapıldı, nasıl oldu da Türkiye buraya geldi? Bunlara bakmak lazım.

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EĞER!



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın iki taburu var.

Biri... Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nü korur.

Diğeri... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde idi.

Çok konuşuldu... Her Meclis Başkanı, bu taburun TBMM'nin içinden çıkarılması gerektiğini söyledi. Gerçekten... Hoş bir görüntü değildi. Demokratik bir toplumda... Meclis'in içinde silahlı askerler... Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da yıpratıcı.







Cemil Çiçek, TBMM Başkanı seçilince... Kırıp dökmeden... Askeri incitmeden... Törenle... Düğün, bayram yapar gibi... Taburun Meclis'ten ayrılmasını sağladı.

Eğer... O tabur, Meclis'te görev yapmaya devam etseydi... Siyasi tarih çok daha farklı yazılırdı.

Zira... Muhafız Alayı'nın komutanları, darbe girişiminden birinci derecede suçlu olarak yargılandılar... Tutuklandılar... Hüküm giydiler.

Meclis'teki tabur, Muhafız Alayı'nın bir parçası... Uzantısı olduğuna göre... Tabur, Meclis'ten ayrılmasaydı... Darbenin merkez üslerinden olacaktı.

Meclis, 15 Temmuz günü, saat 18.00'den itibaren darbeciler tarafından kontrol altına alınacaktı... O gece hiçbir milletvekili Meclis'e giremeyecekti.

Bu önemli olayı/ konuyu çok kişi bilmez... Onun için ayrıntılarıyla yazdık. Teşekkürler Sayın Cemil Çiçek.

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KİTABIN ORTASINDAN



Günün sorusu... Geçmişte yaşanan olaylardan acaba gereken dersler alındı mı? Soruyu... Siyasette bir ömür geçiren Cemil Çiçek'e sorduk. Kitabın ortasından bir yanıt verdi:

- 27 Mayıs 1960'tan... 12 Mart 1971'den... 12 Eylül 1980'den... Ve aradaki küçüklü büyüklü siyasete müdahale girişimlerinden gereken dersleri çıkarsaydık... Herhalde 15 Temmuz meselesi bir başka şekilde değerlendirme konusu olurdu.

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GAZİ MECLİS



Darbe gecesi, Meclis açıktı... Sabaha kadar... Ertesi gün de çalışmaya devam etti.

O geceyi konuşurken... Cemil Çiçek dedi ki:







Parlamento, devletin en önemli kurumu.

Darbeciler... Başarılı olurlarsa, ilk işleri Meclis'i kapatmaktır.







15 Temmuz gecesi Meclis'in açık kalması, ülkenin ve milletin geleceği açısından son derece önemliydi.

Milletvekilleri... Hangi partiden olurlarsa olsunlar... Tepelerine bombalar yağarken bile Meclis kürsüsünde idiler... Bombalar altında, özgürce düşüncelerini söylediler.