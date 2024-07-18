Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Sakarya ve Manisa... Türkiye'nin hızla yükselen şehirlerinden.

İstanbul'daki deprem riski nedeniyle... Yatırımlar, öncelikle bu illere kayıyor.

Sıcak gündem ne siyaset ne de seçim.

Gündem... Ekonomi... Geçim... Yatırım... İstihdam... Enflasyon... Hayat pahalılığı... Halkın alım gücünün azalması... Emeklilerin durumu.

Fakat... Bir hususun altını çizmeliyiz:

Büyük şehirlerdeki... Ve sahillerdeki abartılı fiyat etiketleri bu şehirlerde yok.

Örneğin... Manisa'nın tarihi Karaköy Semt Pazarı'nda domatesin kilosu 7.5 lira.

***



Esnafın sesi



Destan Bulgay... Manisa'da onu herkes tanır... CHP Genel Başkanı Özgür Özel de.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı... Pazarcılar Odası'nın da Başkanı.

Bütün gün birlikteydik... Dedi ki:







Esnaf ve emekli... Toplumun çekirdeği.

Emekli, "Maaş yetmiyor" diyor... Esnaf işlerin kesatlığından şikâyet ediyor.

Seçimden daha yeni çıktık... Millet, seçim değil, cebine biraz para girmesini, refah seviyesinin artmasını istiyor.

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Gerçek gündem



Tarkan Kayhan... İş insanı... Çarşı pazar, AVM, lokanta... Birlikte dolaştığımız dostlardan.







Söz, gündemden açılınca... İşte söyledikleri:

- Gündemin en önemli 3 maddesi var... Çin'in otomotiv yatırımı... Ekonomi... Ve huzurun devamı.

***



Pazarın nabzı



Destan Bulgay... Ertuğrul Aytaç... Tarkan Kayhan... Gökhan Aytaç... Ve diğer dostlarla çarşı, pazar gezdik.

- Ey pazarcı... Domatesi 7.5 liraya satıyorsun... Ne kazanıyorsun?

50 yıllık pazarcı Yılmaz Uzer'in yanıtı:

- Kiloda 1.5 lira bana kalıyor... Çok şükür.

***



Dondurma



Bodrum Yalıkavak'ta... Bir top dondurma, 175 lira.

Yusuf Gülçin... Kahramanmaraş Dondurmacısı. Manisa'nın merkezinde.

Dondurma fiyatları:







Çocuk boy... 25 lira.

Küçük boy... 30 lira.

Orta boy 40 lira.

Dondurmacının işi iyi... Millet kuyrukta.

***



Şükredenler



Patates, 4 kilosu 30 lira.

Karpuz... 5 lira.

8 tane mısır... 50 lira.

Patlıcan... 10 lira.

- Ey pazarcı... Halin nicedir?

35 yıllık pazarcı Yaşar Sayın dedi ki:

- Vatandaşın alım gücü düştü... Küçük çiftçinin işi zor... Eh bugüne de şükür.

***



Kanaatkârlar



Salatalık... 15 lira.

Bamya... 20 lira.

Erik... 10 lira.







Kabak... 20 lira.

Şeftali 20 lira.

- Ey pazarcı... Ne âlemdesin?

Ahmet Ada... Ona, "İstanbullu" diyorlar... Ama Karslı.

- Abi, çok şükür işimiz iyi... Kanaat edeceksin... Şükretmesini bileceksin.

***



Bereketli olsun



Erdil Arslan... Ardahanlı pazarcı.







- Erdil... Şeftali 20, erik 10 lira... Sen ne kazanıyorsun?

- Abi... Millet yesin... Duası bana yeter.







Necati Çiçek... Aslen Bitlisli... Ama Manisa doğumlu... 27 yıllık pazarcı... Söze girdi:

- Hayatta her şey para değil... Allah bereket versin... Eve ekmek götürüyoruz.

***



Bu da geçer



Kazım Kamal... Pazarcı... Dünya şampiyonu güreşçimiz Kerem Kamal'ın babası.

50 liraya vişne, 25 liraya kayısı satıyor.

Hâlini hatırını soruyoruz... "Çok şükür" diyor:

- Sıkıntı var ama bugünler de geçer... Yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım... Sıkıntıları inşallah aşacağız.

- Erken seçim konuşuluyor... Sen ne diyorsun?

- Her şeyin bir zamanı var... Şimdi seçimin zamanı değil.

***



Seçim değil geçim



Manisa'da... "Kasap Emin" derseniz herkes tanır... Karaköy'de.

79 yaşında... 70 yıllık kasap.

Çocukken... 9 yaşında iken... Kasap çırağı olmuş.







Dostlarla birlikte dükkânına girdik... Çay içmeden bırakmadı.

Kasap Emin, futbola meraklı... 40 yıl kulüp başkanlığı yapmış. Amatör... Zirai Donatım Kulübü.

Mahmut Özgener'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde, Türkiye'nin en iyi kulüp başkanı ödülünü almış.

Sohbet ettik... Dedi ki:

Piyasa dengesiz... Günü gününe uymuyor.

Fırsatçılık var... Ayıptır... Günahtır.

Millet elindeki parayı sımsıkı tutuyor... Seçime değil, geçime bakıyor.

***



Semih Hoca



Manisa'nın ortasından geçen Mimar Sinan Bulvarı... Ortası refüj... Yemyeşil... Ağaç gölgesi.

Gariban Manisalı... Çoluk çocuk... Refüjde piknik yapıyor... Çok tehlikeli.

Piknik alanı... Acil ihtiyaç.

Metropol ilçe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Hoca'ya (Semih Balaban... Emekli tarih öğretmeni) konuyu açtık.

"Biliyorum" dedi:

- Süreyya Parkı'nı piknik alanı yapıyorum... Otopark, su, elektrik, parka giriş bedava olacak... 8'er kişilik 300 oturma grubu bulunacak.

Süreyya Parkı... Şehrin girişinde... Yıllardır boş... Terk edilmiş.

Tebrikler ve teşekkürler Semih Hoca.

***



Ahlaki enflasyon



Manisa'nın Karaköy Pazarı'nda domates 7.5 liraya, yeşil biber 30 liraya satılıyorsa...

Ağrılı pazarcı Murat Akagündüz, Manisa'da 6 kilo patatesi 50 liraya satıyorsa...

Ve pazarcı para kazanıyorsa... Şükrediyorsa...

Nasıl oluyor da aynı ürünün fiyatı Çeşme'de, Bodrum'da takla atıveriyor... Fırlayıveriyor.

1 kilogram armut Manisa'da 30 lira... Ya İstanbul'da, Ankara'da... Sahillerde kaç lira, söyler misiniz?