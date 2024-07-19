Kurtuluş Savaşı'nda 4 cephede, Yunan ordularına karşı 14 ay savaşan şehir... Kuvayı Milliye'nin başladığı şehir.

Atatürk'ün ilk kez bir caminin (Zağnos Paşa Camii) minberine çıkıp halka hitap ettiği şehir.

Türkiye'de... 50 çeşit peynir olan tek şehir. Turizm deseniz var... Tarım, hayvancılık deseniz var.

Maden... Elbette var.







20 ilçenin 10'unda termal su... Kaplıca var. Gazeteci dostlarımız Semra ve Kâmil Akyürek ile... Yorulana kadar dolaştık.

Herkes işinde gücünde... Tarım... Hayvancılık... Ekonomi canlı.

Turizm... Yerli turist ağırlıklı... Erdek... Edremit... Ayvalık... Hayli kalabalık.

Seçimi konuşan yok... Gündem ekonomi.

Siyasette yumuşama... Normalleşme... Kamuoyu memnun... Millet, devamını istiyor.

***



Vali sokağa çıkınca



Atasözü... "Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider."







Lider, halkın içindeyse... Sokaktaysa... Çarşıdaysa kadrosu da onu takip eder. İsmail Ustaoğlu... Balıkesir Valisi... Geziyor..Yetimin başını okşuyor... Dükkâna giriyor, müşterilerle sohbet ediyor. Bayburt, Bitlis ve Trabzon'da valilik yaparken de böyleydi.

Vali, makamına kapanıp kalmıyorsa... Mahalle, köy, belde, ilçe... Çarşı pazar dolaşıyorsa... Diğer yöneticiler... Öndeki tekerleğin izindeler.

***



Dondurmam kaymak



Maalesef, özellikle sahil kentlerinde fırsatçılık tavan yapıyor. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin...

Serbest piyasa ekonomisini, soygun ekonomisi olarak anlayan/uygulayan çok.

Dün de yazdık... Sahilde 1 top dondurma, 175 lira. Balıkesir... Anafartalar Caddesi... Şehrin en canlı yeri... Balkes Dondurma.

Hakan Ay... 3'üncü kuşak dondurmacı.







- Hakan kardeş... İşler nasıl? Dondurma kaç lira?

Hakan Ay, başladı anlatmaya:

Dondurma çeşidi çok... Sade... Çikolatalı... Tahinli... Cevizli... Ananaslı... Çilekli... Vişneli... Limonlu... Daha sayayım mı?

Şimdi moda tahinli ile ananaslı dondurma.

1 top dondurmayı 25 liraya satıyor ve para kazanıyorum.

Evet... Fırsatçılık günümüzün yükselen değeri... Kazık ekonomisi.

***



Başkansız kutlama



Heyecan tavan yaptı... 15 Temmuz Milli İrade Meydanı... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı... Diğer meydanlar... Doldu taştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinliklerinden söz ediyoruz. Ancak... Bir ayrıntı dikkat çekiciydi... Yadırgandı.

Büyükşehir Belediyesi CHP'de... 20 ilçenin 15'inde belediye yine CHP'de.

Etkinliklerde... CHP'li belediyeleri, başkan yardımcıları temsil ettiler.

Başkanların belki başka işleri vardı... Bilemeyiz... Ama yadırgandı.

***



'Ölü, diriye bakıyor'



Çarşı pazar... Marketçi, lokantacı... Ekonomi... Geçim derdi... Geziyor, halkla sohbet ediyorduk. Kâmil Akyürek, "Çok kişiye ölüler bakıyor" dedi:

- Ölü, dirinin geçimini sağlıyor.







İlk kez duyduğumuz bir söz... Merak ettik... O ne demek? Kâmil anlattı: Bereketli topraklar... Zeytinlik... Adam ölmüş, miras bırakmış... Geride kalanlar satıp satıp yiyorlar.

***



Orhan Abi



Balıkesir'in en eski esnafı... Orhan Günvaran... 88 yaşında. Kime sorsanız tanır... Şehrin Orhan Abi'si... 78 yıllık şekerci. Çocukken... Okuldayken... Öğretmeni bir gün demiş ki: Orhan, notların çok kötü... En iyisi sen bir meslek öğren.

Orhan Abi, o gün bugün şekerci... Çıraklıktan ustalığa... Sonra patronluğa.







Dükkânına uğramayan yok... Vali... Belediye başkanı... Milletvekili. Sohbet ettik... O anlattı, biz dinledik:

Eskiden yol yoktu, su yoktu... Ekmek, çay, şeker, karneyle veriliyordu... Türkiye, oradan buraya geldi... Kıymetini bilelim. Herkesin elinde bir telefon... Esnaf telefona bakmaktan, müşteriye bakamıyor.

Eskiden... Zengin, zenginliğini belli etmezdi... Ya şimdi? Kültürel yozlaşma var.

Çocuk... Elinde telefon... Okuyor ama işsiz... Mesleği yok... Kabahat ailede... Çocuğu meslek okuluna göndersene.

***



Müşerref Hanım



Yırcalı ailesi... Bir, Balıkesir markası.

Sıtkı Yırcalı... Adnan Menderes'in bakanlarından.

Kardeşi Sırrı Yırcalı... O da Menderes döneminde Demokrat Parti Milletvekili idi. 27 Mayıs 1960 darbesi... Yassıada... Çekilen çileler. Sonra... Demokrasiye dönüş... Sıtkı Yırcalı, senatör seçildi.

Ve... Rona Yırcalı... Bugün ailenin büyüğü.

Sırrı Yırcalı'nın oğlu... Sıtkı Yırcalı'nın yeğeni. Yıllarca Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı... TOBB Başkanlığı yaptı... Siyasete hiç heves etmedi. Bu konuyu uzun uzun yazmamızın nedeni... Müşerref Hanım.

Sırrı Yırcalı'nın eşi... Rona Bey'in annesi... 103 yaşında.

Yaz, kış, soğuk, sıcak, yağmur demiyor... Her cuma mezarlığa gidiyor... Mezarlık ziyareti... Fatiha'lar.

Mezarlık... Onun sayesinde, çiçek bahçesi.

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Etiketlerin dili



Manisa'da çarşı, pazar dolaştık... Fiyat etiketlerine baktık... Yazdık... Domates 7.5 liraydı... Erik 10, kabak 20, patlıcan 10, şeftali 20 lira.

Balıkesir'e geldik... Durum aynı... Etiketler insaflı.

6 Eylül Mahallesi... Kurtdereli Mehmet Pehlivan Meydanı... Umut Manavı... Veysel Baykal. Domates 15, kayısı 30 lira... Elma, erik, şeftali, üzüm, incir, çilek, salatalık... Sahillerden... Büyük şehirlerden... Zincir marketlerden çok ama çok ucuz.

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Şükrü... Şükreden



Poğaça 15, börek 20, pizza 20 lira.

Ayran... Meyve suyu... 15 lira.

Satan da memnun alan da.

Dolaşmaya devam ediyoruz... Valilik binasının karşısında bir mekân... Çay molası veriyoruz.







Çay 7.5 lira... Türk kahvesi 20... Nescafe 10 lira. Mekân temiz... Personel saygılı... Müşteri çok. "İşler nasıl?" diyoruz.

Yanıt: Çok şükür.

Aklımıza Cemil Çiçek'in bir sözü geliyor:

- Bizde adı Şükrü olan çoktur fakat... Şükretmesini bilen pek yoktur. Hemen Cemil Bey'i arıyoruz. Balıkesir'de Şükrü de çok... Şükreden de.