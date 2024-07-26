Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tarihi mühür... Yatırım üstüne yatırım... Tam bir hizmet fırtınası... Büyükelçimiz Profesör Metin Feyzioğlu'nun söylemiyle:

- KKTC'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu herkes görecek.

Feyzioğlu... Şantiye şefi gibi.







Bir gün Lefkoşa'daki şantiyede... Bir gün Güzelyurt'ta, narenciye işleme tesislerinde.

Kıbrıs'ta güzel şeyler oluyor.

Vizyon yatırımları... Ekonomiyi güçlendirme yatırımları.

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Yer seçimi... 'Anlamlı'



Külliye... Temas hattına 600 metre uzaklıkta.

Yani... Rum kesiminin hemen yanında.

Kara geçiş kapısından KKTC'ye girecek olan herkes... Külliye'nin önünden geçmek zorunda.

Rum kesiminde böyle bir bina yok.

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İşte vizyon



Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa ediliyor.

Yanında da Cumhuriyet Meclisi binası olacak.

Bir de millet camii.

Ve... Millet bahçesi.







670 bin metrekare.

Adadaki en büyük park.

770 işçi çalışıyor... İnşaatın yüzde 75'i bitmiş durumda.

TOKİ tarafından yapılıyor.

Açılış... 15 Kasım'da... Cumhuriyet Bayramı... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün.

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Otoyol



İnşaat bitince... Açılış yapılınca... Bölgede trafik sorunu yaşanacak.







Çare... Külliyenin çevresine otoyol.

O da düşünüldü... Otoyol inşaatı tam gaz.

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Planlama ve iş takibi



Büyükelçi Profesör Metin Feyzioğlu başkanlığında... Her hafta toplantı.

Planlama ve iş takibi toplantıları.

Müteahhit... Belediye... Polis... Elektrik işletmesi... Su işleri... Sorumluluğu olan bütün kurumların temsilcileri... Toplantıya katılıyorlar.

Millet bahçesinde spor tesisleri de olacak... Dinlenme yerleri... Ve binlerce ağaç... "Vizyon projesi" dememiz boşuna değil.

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Büyük Türkiye



Eskiden... KKTC, susuzluktan kıvranıyordu.

Anavatan Türkiye... 2015'te... Denizin altından boru hattı geçirdi... Yavru vatan, içme suyuna kavuştu.

Bugün... İçme suyu, kullanma suyu diye bir sorun yok.

Ama... Önemli bir ihtiyaç... Tarımsal sulama.

KKTC'nin bir tarım ülkesi olması için arazinin sulanması şart.







2015'ten bu yana... Arazi sulayacak su boru hatları döşenmedi.

Nedeni? İstimlak sorunu. Mevzuat, istimlak yapmaya engel.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, hukuk profesörü... Kara kaplı kitapları karıştırdı... Araştırdı... Ve çözüme giden yolu buldu... 1959'daki hukuki mevzuat.

Kollar sıvandı... Vatandaşın rızası alındı... Sulama hattı yapımına başlandı... Borular döşeniyor.

Ana hat 40 kilometre.

Dağıtım hatları ile birlikte 200 kilometrenin üzerinde sulama isale hattı.

İşte Büyük Türkiye'nin başarısı.

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Toprak ana



Arazi verimli... Toprak ana cömert... Bereketli ovalar... Ama kurak.

Susuzluktan çatlayan topraklar, 3 yıl içinde su ile buluşacak.

Ankara... Devlet Su İşleri... Tarım Master Planı hazırladı.

Hangi tür tarım yapılacak? Planlanıyor.

Planlı tarım eğitimi. Çalışmalara başlandı.

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Tarım OSB



Büyük tarım hamlesiyle birlikte... Tarıma dayalı sanayi gündeme gelecek.

Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi şart.

Düşünüldü... Protokolü hazır... Hemen yapımına başlanacak.

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Önemli



Türkiye'deki yatırımcı ile KKTC'deki yatırımcı, eşit şartlarda yatırım yapamıyor... Sorun, mevzuat hazretleri.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, "Bu mevzuat, yatırımcıların önünde bir fren" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştular.

Ve... Prof. Feyzioğlu bize müjdeyi verdi:

"Sorun çözüldü... Yatırımcıların önü açıldı... Artık eşit şartlarda yatırım yapabilecekler."

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Ekonomiye doping



Güzelyurt... Narenciye bölgesi... Sadece narenciye değil, başka ürünler için de uygun bir coğrafya... Mango... Avokado... Pomelo... Ejder meyvesi...

Fakat... Tesis gerekli... Meyve işleme tesisleri... Soğuk hava tesisleri.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği... Rifat Hisarcıklıoğlu devreye girdi.

Devlet-TOBB işbirliği... Bu yıl, birinci etap bitecek... Kapasite 15 bin ton.

Sonra... Kapasite 50 bin tona yükseltilecek.

KKTC ekonomisine doping.

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Asker hastanesi



Modern... Büyük bir hastane olacak... Türkiye'deki şehir hastaneleri gibi.

Kıbrıs adasının en büyüğü.

Şimdi... Bu hastaneden, KKTC halkının da yararlanması için mevzuat üzerinde çalışılıyor.







Unutmadan... Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yenileniyor.

Bitmedi... Maraş bölgesine bin metrekarelik sağlık merkezi. 20 acil yatak kapasiteli.

Güzelyurt'a... Sağlık merkezi.

Lefkoşa'ya... 500 yataklı devlet hastanesi. Proje çalışmaları başladı.

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Bayram



Geçen cumartesi... 20 Temmuz... Barış Harekâtı'nın yıldönümü... Barış ve Özgürlük Bayramı... Coşkuyla kutlandı.

Aradan bir hafta geçti.

Ama... Bayram devam ediyor.

Yavru vatanda yatırım bayramı.