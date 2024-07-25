Kuzey Kıbrıs'a gelip de iki kahramanın, ömrünü Kıbrıs Türkü davasına adamış iki büyük devlet adamının anıt mezarlarını ziyaret etmemek, ruhlarına Fatiha'lar göndermemek olmaz.

İkisini de tanımıştım.

Dr. Fazıl Küçük... Kıbrıs Türklerinin Rauf Denktaş'tan önceki lokomotifi, lideri, önderi.

Türkler ile Rumların ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

1955... "Kıbrıs Türktür Partisi" Genel Başkanı.







Ve... Rauf Denktaş... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu ve ilk Cumhurbaşkanı.

Bir dönem... Kıbrıs'a girmesi yasaktı... Ankara'da yaşıyordu... Evi Küçükesat'taydı.

Bir sabah... Balıkçı teknesiyle Kıbrıs'a gitti... Mücadele için... Yakalandı.

Yakalandığı gün... Onun evindeydim... Eşi Aydın Denktaş ağlıyordu... Telefon çaldı.

Arayan... Başbakan Süleyman Demirel'di... Aydın Hanım'ı teselli etti:

- Rauf Bey'i kurtarmak Türkiye'nin namus borcudur... O bir kahraman.

Anılar anılar... Hüseyin Yayman ve Mehmet Ali Dim ile birlikte... Anıt mezarları dolaşıyoruz.

KKTC'nin ilan edildiği gün... 15 Kasım 1983.

Tarihi birlikte yazanlar... Fazıl Küçük... Rauf Denktaş...

Ve... Osman Örek... Başbakan.

***



Anıt Tepe



Lefkoşa yakınlarında... Hamitköy'de... Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı burada... Anıt Tepe'de.

Eski adı Mumcu Tepesi idi.

Fazıl Küçük defnedilince... Anıt Tepe oldu.







Anıt mezarda... Duvarlarda... Dr. Fazıl Küçük'ün sözleri yazılı:

Ey Kıbrıs Türkü. Unutma ki tarihin bile şimdiye kadar şahidi olmadığı kahramanlıklar yaratan bir milletin evladısın.

Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir. Beklediğimiz tek mükâfat ise vicdani bir huzurdur.

Türk her türlü şeye tahammül edebilir, fakat milleti ve şerefine tecavüz edilmesine asla!

***



Demokrasi Meydanı



Lefkoşa'da... Rauf Denktaş anıtı... Ve müzesinin bulunduğu alan.

Öğle saatleri... Hava sıcak mı sıcak... 43 derece.

Burada da... Rauf Denktaş'ın sözleri yazılı... Mermerlere kazınmış paylaşmalıyız:

Biz milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de bizi koruyacaktır.

Hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın, düşüncelerinde bir ileri bir geri adımlar atmayacaksın. Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın.







Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir evlat gibidir; bir evladı yaşatmak, ona zarar vermeye çalışan herkese dur demek, Tüm Kıbrıslı Türklerin görevidir.

Türklüğünüzle övünün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ile gurur duyun, onu yaşatmanın ölesiye göreviniz olduğunu bilerek yaşayın.

Dünyada devletsiz yaşayan insan bulunabilir. Ama devletsiz yaşayan millet yoktur.

Unutmayınız ki; devlet demek hürriyet demektir, kendinize hâkim olmak demektir, kimsenin boyunduruğu altına girmemek, ayakta durmak demektir.

Kendinize, ailenize, cemiyetinize, milletinize faydalı olacak şekilde yaşayın.

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Ana gündem



Günlerdir... 20 Temmuz Pazar gününden bu yana... Sıcak gündem... Değişmeyen gündem, iki Cumhurbaşkanı'nın sözleri.

Recep Tayyip Erdoğan ile Ersin Tatar'ın.







Erdoğan'ın, "Çözüm istiyorsanız... İki devletli çözüm" vurgusu... Sanki mühür gibi.

Ersin Tatar'ın, "Türkiye var oldukça yalnız değiliz" sözü... Herkesin dilinde... Kıbrıs Türkü için en büyük güvence.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer sözü... Duvar yazısı olmuş:

"Ekmeğimizi, suyumuzu, geleceğimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz."

***



Komşu kapısı



Lefkoşa'da... Şehrin göbeğinde... Bir kapı var... KKTC tarafından Rum tarafına geçiş kapısı... 24 saat açık.

Rum tarafına herkes geçemiyor... Anne ve babasının 1974 öncesi Kıbrıs'ta doğmuş olması gerekiyor

Bu durum, Kıbrıs Türklerinin lehine... Türklerden karşı tarafa giden az... Gidenler de gezip dönüyorlar.

Rumlardan ise Kuzey'e gelen gelene.

2024... İlk altı ay... Günübirlik Rum ziyaretçi... 700 bin.

Gelenler... İlk sırada... Rumlar... Yunanlılar.

İkinci sırada... Ruslar.

Sonra... Rumenler... Ve Polonyalılar.

Gelenlerin bir kısmı... İstikamet casino... Kumar turizmi.

Ailece gelenlerin çoğu... Doğru alışverişe... Kuyumcuya... Saatçiye... Giyim mağazalarına.

Hacı olmak için gelen de var... Karpaz bölgesindeki Andreas Kilisesi'ne.

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Üniversite cenneti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... 26 üniversite var.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi... 3 bin 800 öğrenci... Sahibi Ahmet Erbaş dostumuz... Kütahya Milletvekili... Yozgat kökenli.

Dedesi Faik Erbaş, Demokrat Parti Yozgat Milletvekili idi... Yassıada... Çok çile çekti.

AKÜ'de 27 ülkeden 3 bin öğrenci var.

KKTC'nin tamamına gelince... 50'den fazla ülkeden 100 bine yakın öğrenci.

***



Yavru vatan



Gezdik... Şehir şehir... Mahalle... Köy.

Girne... Alsancak bölgesi... Malatya Mahallesi... Marketçiye sorduk:

- Gün kurusu kayısı var mı?

Gülmeye başladı:

- Abi, bu Malatya, o Malatya değil... Başka Malatya.

Evet... Kıbrıs'ta Malatya Mahallesi de var, İncesu Köyü de.

Girne'de... Edremit de var, Karaman da.

Elbette yadırgamadık... Burası vatanımız... Yavru vatan.

***



Lefkoşa-Bodrum hattı



Eskiden... Kıbrıs susuzdu... İçme suyu sıkıntısı çekiliyordu.

2015... Büyük Türkiye... Toros Dağları'nın suyunu, deniz altından boru hattıyla Kıbrıs'a ulaştırdı.

Bugün... Lefkoşa'da, Gazimağusa'da, Girne'de... 7/24... Musluklardan su akıyor

Girne... Akşam yemeği... Masamıza bir Bodrumlu geldi... Doktor... Kendisini tanıttı ve şunları söyledi:

Bodrum... Yılda bin kez su kesiliyor... Su hatları patlıyor.

Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ı nasıl kucakladıysa, Bodrum'u da kucaklasa... Su sorunumuza ilaç olsa.

Yaparsa o yapar... İsterse Manavgat'tan Bodrum'a su hattı döşer.

Başladık gülmeye.

Doktor... "Şaka yapmıyorum" dedi... "Son derece ciddiyim."