GİRNE

Barış ve Özgürlük Bayramı'nın üzerinden dört gün geçti... Ama bayramın rüzgârı esmeye devam ediyor.

Girne'de ise... Cumartesi gününden bu yana resmigeçit konuşuluyor.

Denizde resmigeçit... 50 gemi... "Dosta güven veren, düşmanın uykularını kaçıran" bir tören... Şölen.

Gemilerin üzerinde uçan helikopterler... İHA'lar... Jetler.







20 Temmuz 1974... Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 50 yıl geçti... Fakat...

Kıbrıs Türkleri... Böyle görkemli resmigeçit görmediler...

Lefkoşa'dan... Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele'den Girne'ye gelen on binlerce insan...

Bu büyük olayı sadece bizimkiler değil... Güney Kıbrıs'ta yaşayanlar da konuşuyor... Rumlar.

Akdeniz'in ortasındaki muhteşem gösteri... Konuşulmayacak gibi değil ki.

***



Hep destek, tam destek



Girne'deki heyecan yaratan gösteriyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu ile birlikte izledik.

Kalabalıktık... Bakanlar... Generaller... Amiraller.







Meydan, insan seliydi.

Balkonlar... Teraslar... Binaların üzeri... İnanılmaz kalabalık.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dedi ki:







- Yavru vatan... Anavatana minnettardır... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da bize, "Yalnız değilsiniz" dedi... Girne'de ise bütün dünyaya, yalnız olmadığımızı gösterdi.

Evet... Girne'deki tören, KKTC'nin yalnız olmadığının... Ve olmayacağının göstergesi.

***



Denizler fatihi



Bandolar... Kahramanlık türküleri... Heyecan dorukta... Ve denizde resmigeçit başlıyor.

Başta... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu en büyük gemi:

TCG Anadolu... Amiral gemisi.

Yanımızda bir Kıbrıs gazisi... "Denizler fatihi" diye sesini yükseltiyor... "Allah bu günleri gösterdi ya... Ölsem de gam yemem" diye devam ediyor.

Sonra... Sıcak, aşırı heyecan, tansiyon, gazi fenalaşıyor.

İlkyardım... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan.

Aklımıza Yayman'ın seçim sloganı geliyor:

- Başın düşerse dara, Hüseyin Yayman'ı ara.

***



Bahriyenin gür sesi



Anons... Geçen gemilerin isimleri söyleniyor:

Barbaros... Yavuz... Gelibolu... Göksu... Gökova.

Sonra... Burgazada... Büyükada... Bartın... Beykoz... Kalkan... Kılıç... İmbat... Mızrak... Meltem... Bora...

Bu sırada... Çelik kanatlar görünüyor.

Gemilerin üzerinde uçan taarruz helikopterleri.

Bir çocuk... Helikopterlere el sallıyor.

Bir anne... Gözyaşlarını tutamıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İnsanlarımız, bugünü ölene kadar unutmayacaklar" diyor.

***



Akıncılar



Volkan geçiyor... Muhteşem...

Akdeniz'i yara yara.

Ardından... Doğan... Poyraz... Fırtına... Yıldız... Karayel.

Ve bir anons:

- Akıncılar geliyor... Akıncı İHA'lar.

Heyecan bir kez daha tavan yapıyor.

Geçit resminde izlediğimiz deniz ve hava araçları... Yerli ve milli.

Büyük Türkiye'nin... Türk mühendisliğinin gücü.

Ne kadar gurur duysak yeridir.

***



Yelkenler fora



Gemiler geçiyor, geçiyor, geçiyor... Bitmiyor.

Keşif, karakol ve hücum gemileri... Tarsus... Köyceğiz... İnebolu... Türkeli.

Ardından... Anamur, Alanya, Erdemli, Edincik.

Işın... Akın... Sancaktar... Tank çıkarma gemileri.

Mavi Vatan... Gök mavisi sular... Gemiden görünmüyor.

Herkes birbirine soruyor... Amirallere soruyor:

- Bu gemileri yakından görecek miyiz? İçine girip gezebilecek miyiz?

***



Gururumuz Anadolu



Bayraktar geçiyor... Tank çıkarma gemisi.

Denizaltılar geçiyorlar... Birinci İnönü... Gür... Burak Reis... Doğanay...







Gücünü Türk milletinden alan gemilerimiz... Gemicilerimiz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a... Komutanlara... Soruyoruz:

- Halk, bu gemileri yakından görmek istiyor... İçine girmek... Gezmek... Mümkün mü?

Ve... 21 Temmuz Pazar... Denizde resmigeçidin ertesi günü... Kıbrıs Türkü, TCG Anadolu'yu gezmeye başlıyor.

***



Yüzen hastaneler



Anons... "Yüzen hastaneler geliyor." Tam teşekküllü hastaneler.

Teşhis... Tedavi... Röntgen... Ameliyat.

Bunlar... Asrın depreminde depremzedelere sağlık hizmeti veren gemiler.

***



Cengiz Topel'in torunları



Anons... "Cengiz Topel'in torunları geliyor."

Cengiz Topel... Pilot Yüzbaşı... 8 Ağustos 1964... Kıbrıs, Erenköy bölgesi... Hava harekâtı... Esir düşüyor... İşkencelerle öldürülüyor... Kıbrıs'taki ilk havacı şehidimiz.

Ve... Cengiz Topel'in torunları... Şahinler... Jetlerimiz.

Binlerce insan uçaklara el sallıyor... Sesleniyorlar... Sanki pilotlar onları duyacakmış gibi.

***



Türk Yıldızları



Bazı şeyler var ki... Yazıyla, sözle anlatılamaz.

Jetler... Ada üzerinde tur atıp yeniden geliyorlar.

Bu şırada anons:

- Jetlerimizin birbirlerine olan yakınlıkları bir metre.

Heyecan... Yerini korkuya bırakıyor.

Dua edenler... Elleriyle gözlerini kapatanlar... Ağlayanlar... Birbirlerine sarılanlar.

Ve... Alçaktan uçuş... Yer, gök inliyor.

Barışın güvercinleri, savaşın kartalları... Tur atmaya devam ediyorlar.

Kıbrıs notlarımız bitecek gibi değil... Devam edeceğiz.