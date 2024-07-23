Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl kutlamalarının... Muhteşem Barış ve Özgürlük Bayramı'nın özü... İki kelimelik özeti... Lefkoşa'da yayınlanan Diyalog Gazetesi'nin manşeti:

"Noktayı koydu."









Noktayı koyan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Nokta ise... "Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil." Kalıcı çözüm... Kırmızı çizgi... Yine Erdoğan'ın söylemiyle:

"Dünyanın KKTC'yi tanıması... Ve Kıbrıs'ta iki devlet."

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Yürek serinleten mesajlar



Bayram... Havada, karada ve denizde geçit törenleri... Cumartesi günüydü... 20 Temmuz.

Ama... Lefkoşa'da, Gazimağusa'da, Girne'de... Güzelyurt, İskele, Lefke'de... Bayram devam ediyor.

21 Temmuz Pazar... Yeni Bakış Gazetesi:

"Erdoğan... Kıbrıs'ta Federal Bir Çözüm Mümkün Değil." Erdoğan'ın...

Dr. Fazıl Küçük Meydanı'nda yaptığı konuşmanın rüzgârı hala esiyor.

30 dereceli sıcaklıkta... Kıbrıs Türkünün yüreğini serinletiyor.

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Ağır konuklarla teras sohbeti



Lefkoşa'da... Concorde Tower'da konaklıyoruz.

Bayramın ertesi günü... 21 Temmuz Pazar... Öğle saatleri... Otelin teras katında, gölgede sohbet. Milletvekilleri Hüseyin Yayman... Şamil Ayrım...







Orhan Erdem... Kemal Çelik... Gazeteci dostumuz Mehmet Ali Dim... Bayramı konuşuyoruz... Büyük coşkuyu.

Ve bir ziyaretçimiz geliyor:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre.

Sohbet derinleşiyor.







Bir saat kadar sonra... Sürpriz... Bir ziyaretçimiz daha:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Herkes gibi... Onlar da çok mutlular. Cumartesi'yi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını... Bu konuşmanın Kıbrıs Rum kesimindeki, Yunanistan'daki, dünyadaki yankılarını konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu cümlesinin altını çizmiş:

"Federal çözüm mümkün değil."

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Manşet



Otelde... Az ilerimizdeki koltuklarda oturanlardan biri... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile sohbetimize kulak misafiri olmuş... Yanımıza geliyor. Elindeki gazeteyi bize hediye etmek istediğini söylüyor.







Kıbrıs Gazetesi... Kalabalık fotoğrafı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan... Jetler... Denizciler... Ve manşet: "Federasyon bitti, iki devlet zamanı."

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KKTC'nin Hataylıları



Kıbrıs'a defalarca geldik... Ama... Hataylıların bu kadar çok olduğunu bilmiyorduk... Otel sahibi, market, taksici, turizmci, lokantacı... Nereye gitseniz mutlaka bir Hataylı ile karşılaşırsınız.

Hataylılar örgütlenseler... Birlikte hareket etseler... Cumhurbaşkanlığı seçiminde bile belirleyici olabilirler. Şaka değil... Gerçeğin ta kendisi. Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... Kıbrıs'taki Hatay lobisini görünce... Dayanamadı... Nutuk çekti:

Kıbrıs meselesi siyaset üstü bir meseledir.

Dün olduğu gibi bugün de, Türk milleti, Kıbrıs davasının sahibidir.

Kıbrıs meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir.

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs'ın önemini çok daha artırmıştır...

Ey Hemşerilerim... Bir olun, beraber olun.

Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlediniz... Kalıcı çözüm... İki devletli çözüm... Büyük bayram yakındır.

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Yüzme mesafesi



Kıbrıs'taki bayram, sevinç... "İki devletli kalıcı çözüm'' sözünün yarattığı heyecan... Adadaki canlılık... Anlatılır gibi değil.

Anavatan ile Yavruvatan arasındaki bağ o kadar derin ki...

Belki 40 kişiden aynı sözleri dinledik:

"Türkiye ile Kıbrıs... Yüzme mesafesi."

Kıbrıs'ın Yunanistan'a uzaklığı... 900 kilometre.

Anamur ile Girne arasındaki mesafe ise... 93 kilometre.

20 Temmuz 2024... Cumartesi... Bayram... Anamur'dan Kıbrıs'a yüzerek gelenler vardı.

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Kutluyoruz



İstanbul... Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü... Başkanı Mustafa Özer.

Yüzme maratonu düzenlediler:

"Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a."

Anamur iskelesinde düzenlenen törenle Türk bayrağını aldılar.

18 Temmuz Perşembe... 8 sporcu... Anamur'dan yüzmeye başladılar.







İlk kulacı, Kürşat Tüzmen attı... Eski Devlet Bakanı... Usta bir yüzücü.

Denizde... Koruyucu kafes kullanmadılar... Güvenlik önlemi olarak, köpekbalıklarından koruyucu bileklik taktılar.

Sekiz yüzücü... Nöbetleşe birer saat dönüşümlü yüzdüler.

Maraton boyunca... T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ve güvenlik botları... Sporculara eşlik etti.

20 Temmuz Cumartesi... Barış ve Özgürlük Bayramı... Girne Çıkarma Plajı... Maraton sona erdi.

Ve... Saat 11.00... Sekiz yüzücü Lefkoşa'da... Tören alanındalar... Ellerinde, iki Türk bayrağı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a verdiler. Heyecanın yükseldiği an: İki Cumhurbaşkanı... Bayrağı üçer defa öpüp, alınlarına götürdüler.

Sonra... Erdoğan ile Tatar'a... Yüzme maratonu hatırası... Birer tişört. Mustafa Özer'i... Ve sevgili dostumuz Kürşat Tüzmen'i... Diğer sporcuları tebrik ettik... Birlikte fotoğraf çektirdik.

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Davetsiz misafir!



Ersin Tatar... KKTC Cumhurbaşkanı... Halkın içinde. Üç konuda çok duyarlı... Hasta ziyareti... Düğün... Ve cenaze namazı. Bir gün... Camide bir düğün davetiyesi bulmuş... Yerde. Düşünmüş... "Düğün sahibi belki de bu davetiyeyi bana verecekti... Ama düşürdü... Kaybetti... Veremedi." Davetiyeyi almış, cebine koymuş. Ve... Günü saati gelince... Düğüne gitmiş.

Gelinin ve damadın anneleri, babaları için... Davetliler için... Büyük sürpriz... Davetsiz misafir... Cumhurbaşkanı. Herkes... Sevinçten uçmuş.

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Hasta ziyareti



Herkes biliyor ki... Bir kişi hastaysa... Yatıyorsa... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mutlaka evde ya da hastanede ziyaret edecek.

Öldüyse... Ölü evine, taziyeye gelecek. Lefkoşa... Adamın biri ağır hasta... Yarı baygın... Evinde yatıyor. Bir ara... Zar zor... Gözlerini aralamış.

Ne görsün... Karşısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

Heyecanlanmış... Ve mırıldanmış: "Ben öldüm mü?"

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Kıbrıs destanı... Yarın



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile 20 Temmuz coşkusunu uzun uzun konuştuk. Sohbetimiz "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs davasına verdiği bu tam destek Ada'daki Türk varlığına büyük güven verdi." sözleriyle son buldu.









KKTC bizim için çok önemli. Şehit kanları ile sulanmış yavru vatan topraklarına Erdoğan'ın destek vermemesi mümkün mü? Kıbrıs Türk halkının küllerinden yeniden doğduğu gün. 20 Temmuz 1974.... Ve 50. yıl kutlamaları.. Kıbrıs destanını anlatmaya devam edeceğiz.