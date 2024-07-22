LEFKOŞA-KKTC

Defalarca geldik... İlk kez, Turan Güneş'le geldik... Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller'le geldik.

AK Parti döneminde... Yine geldik... Birkaç kez.







Ama bu yıl kadar görkemli ve yüksek düzeyde katılımlı Barış ve Özgürlük Bayramı kutlaması hiç görmedik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Ana Muhalefet Partisi CHP Lideri Özgür Özel... MHP Lideri Devlet Bahçeli... İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu... Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici... Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan... Demokratik Sol Parti Lideri Önder Aksakal.







Hepsi... Bir arada... Tören protokolünde ilk sırada.

İşte özlenen fotoğraf... Meydandaki kalabalık dakikalarca alkışladı.

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Kıbrıs Kıbrıs olalı



İddia ile söylüyoruz... "Kıbrıs Kıbrıs olalı bu kadar fazla Türk milletvekilini birlikte görmedi."

Nereye baksanız bir bakan... Ya da milletvekili.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş... Eski Meclis Başkanları Binali Yıldırım ve Mustafa Elitaş... Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu... AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler... Gözümüze çarpanlar.







AK Parti milletvekilleri... O kadar çok ki. Süleyman Soylu... Efkan Ala... Fatih Şahin... Hulusi Akar... Hüseyin Yayman... Orhan Erdem... Kemal Çelik... Şamil Ayrım... Orhan Emre... Mustafa Varank... Tuğrul Türkeş... Veysel Tipioğlu... Akif Çağatay Kılıç... Zafer Sırakaya... Hamza Dağ... Ömer İleri... Özlem Zengin... Muhammed Emin Akbaşoğlu... Abdülhamit Gül... Adını yazamadıklarımız kusura bakmasınlar.

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Ana Muhalefet



Tören alanı... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel... Aralarında Meclis Başkanı Kurtulmuş var.

Erdoğan ile Özel eğilip, birbirleriyle konuşuyorlar.







Sağımızda, solumuzda CHP'li çok. Eski Genel Başkanlar... Hikmet Çetin... Altan Öymen... Murat Karayalçın... Eski Genel Sekreter Önder Sav. Parti yöneticileri... Milletvekilleri... Akademisyenler... Danışmanlar.

Selin Sayek Böke... Ayşe Güneş Ayata... İlhan Uzgel... Yankı Bağcıoğlu... Namık Tan... Sinem Kırçiçek... Daha yazamadıklarımız var. Evet... CHP 'yi Kıbrıs'ta hiç böyle bir kadroyla görmemiştik.

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MHP... Tam kadro



Devlet Bahçeli, tören öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye verdi... Barış ve Özgürlük Bayramı hatırası. MHP lideri Bahçeli... Ve geniş bir kadro... Meclis Başkan Vekili Celal Adan... MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay... Muhammed Levent Bülbül...Eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul... Milletvekilleri Ahmet Erbaş... Mehmet Celal Fendoğlu... Hasan Basri Sönmez... Tamer Osmanağaoğlu... Mehmet Taytak... Sermet Atay... Saffet Sancaklı... Prof. Filiz Kılıç. Ve MHP'li pek çok belediye başkanı... Bazı eski belediye başkanları... Hepsini yazamadık... Kusura bakmasınlar.

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'Ev sahibi' Dervişoğlu



Müsavat Dervişoğlu... İYİ Parti Genel Başkanı... Lefkoşa'da tören alanına gelen ilk liderdi.

Hatta... Görevlilerden bile erken geldi.

Sanırsınız ki... Ev sahibiydi.

Ve o da öteki parti liderleri gibi yalnız değildi.

İYİ Parti'nin pek çok milletvekili Lefkoşa'daydı.

İçlerinde tanıdıklarımız var, tanımadıklarımız var... Cihan Paçacı... Ayyüce Türkeş... Yasin Öztürk... Unuttuklarımız kusura bakmasınlar.

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Gözyaşları



Bayram değil de sanki anne ile evladının buluşması.

Anavatan-Yavruvatan kucaklaşması.







Kıbrıs Türkü... Senelerce acı çekti... Yerinden, yurdundan edilmek istendi... Ama yılmadı... Direndi. Ve... 20 Temmuz 1974... Gökten yağmur gibi yağan paraşütler... Anadolu ve Kıbrıs Türkü'nün ortak mücadelesi... Kahraman ordunun zaferi... Şehitler... Allah, sağlıklı uzun ömür versin, hayatta olan gaziler... Mücahitler. Ki... Bir kısmı meydandaydı... Bayramda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına gazilere seslenerek başladı:







"Her birinin ellerinden öpüyorum." Ve... Gözyaşları.

Gaziler ağladı... Sadece gaziler mi? Gözleri sulanmayan kalmadı.

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Mutlu yorgunluk



Törende... Tören öncesinde... Sonrasında... Yemekte... Girne'de... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile konuştuk. "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam" dedi.

Hava sıcak mı sıcak.

Ve günün yorgunluğu.







Ersin Tatar'ın da, benim de... Gömleklerimiz sırılsıklam.

Takılıyorum:

- Çok yoruldunuz... Ben de öyle.

"Unuttum" diyor:

- Bayram... Coşku... Türkiye'nin büyük ilgisi... Erdoğan'ın 'Yalnız değilsiniz' sözleri... Bütün yorgunluğumu unutturdu.

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KKTC aşkı



Kıbrıs'ın büyük bayramında heyecanın ve alkışın tavan yaptığı sahne... Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde. Erdoğan'ın sözleri, milleti neredeyse havaya uçacak: "Kuzey Kıbrıs, canımızın bir parçası... Yalnız değilsiniz." İşte KKTC Türkünün duymak istediği de bu. İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin burada olması, Kıbrıs aşkının en somut göstergesi.

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Can Azerbaycan



Tören alanı... Tribünlerde Azerbaycan bayrakları... Kadınlı, erkekli Azerbaycanlılar.

Yemekteyiz... Yanımızdakilerle tanışıyoruz.

Azerbaycan milletvekilleri... Profesörler.

Sokaktayız... Lefkoşa'da... Girne'de.

Azerbaycan bayrakları. Gerçekten... Can Azerbaycan.

Kıbrıs'ı bayramda yalnız bırakmayan Azerbaycan.

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Bayrak denizi



Evlere bayraklar asılmış... Duvarlara... Otellere... Yüksek binalara... Kuzey Kıbrıs'ın her yerine.

Türk bayrağı ile KKTC bayrağı... Yan yana.

Kadınlar... Erkekler... Ve ille de çocuklar... Ellerinde bayraklar.







Bu sıcakta... Sokakta dolaşmak zor... Çok zor.

Ama yüzlerce... Binlerce insan... Sırf bayrak sallamak için dışarıdalar.

Sadece gündüz mü? Hayır... Akşamları da... Geç saatlere kadar.

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Devamı yarın



Kuzey Kıbrıs'tayız... Yoğun bir program.

Pazar günü 2 kez Lefkoşa'dan Girne'ye gidip döndüğümüzü söyleyelim, gerisini düşünün artık.

Yavru vatandan yazacağımız daha pek çok şey var.

Yarın... Yarından sonra... Paylaşmaya devam edeceğiz.