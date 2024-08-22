Tabelalar, simitçi tezgâhları, fındık fabrikasının duvarları, minibüsler... Bordo-mavi.

Bordo-mavi semt futbol sahası bile var... Metropol ilçe Ortahisar'da.

Hatta... Bazı sokaklar bile bordo-mavi.

Bordo-Mavi Balık Lokantası bile var.







Türkiye'de, futbol takımıyla böylesine bütünleşmiş, kaynaşmış başka bir şehir yok.

Ekonomi bile Trabzonspor'a endeksli.

Trabzonspor galip gelsin... Ertesi gün çarşı, pazar hareketli, renkli.

Trabzonlu, eşine çiçek alıyor... Ailesini lokantaya götürüyor.

Trabzonspor mağlup olunca ise... Şehir mateme bürünüyor.

***



Bu akşam



Trabzonspor bu akşam İsviçre'de oynayacak... St. Gallen ile... Karadeniz Gazetesi dün tam sayfa haber yaptı... Başlık:

"Tüm planlar zafer üzerine."

Kıdemli spor yazarı Murat Taşkın ile konuştuk... Dedi ki:







- Biz, Avrupa takımıyız... Dünya takımıyız... Yenmemiz lazım.

Trabzonluya, "Hayır, Avrupa'da söz sahibi olmanız zor" diyemezsiniz... Kavga çıkar.

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Kulüp hemşerisi



Vali Aziz Yıldırım'ın sözü, şehrin bordomavi aşkının özeti:









"Trabzonspor'un taraftarı yok, hemşerisi var... Kadın erkek, genç yaşlı, bütün şehir Trabzonspor'un hemşerisi."

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Organize işler



Uzun Sokak'ta... Maraş Caddesi'nde...

Çarşıda, pazarda... İnsanlar, "hocadan" memnun... Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan.

Eleştirenler de var... Doğaldır... Olacaktır.

Fakat bir de hocaya kafayı takan grup mevcut.

Bazıları organize olmuşlar.

Bazıları da organize grubun peşine takılıyorlar.

Trabzonspor galip de gelse, Abdullah Hoca ağzıyla kuş da tutsa... Onların takıntısı devam ediyor. Sohbette bu konu açılınca... Dedik ki:

- Burası Türkiye... Olur böyle şeyler... Normaldir... Siyaset daha mı farklı? Siyasette de organize işler... Tepkiler... Troller yok mu?

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Adalet



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir Trabzonlu seçildi... İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu... Trabzonlu memnun.

- Ey Trabzonlular... Hacıosmanoğlu başkandan neler istiyorsunuz?

Yanıt Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten:

- Destekledik... Seçildi... Çok mutluyuz... Lehimize de olsa, tarafgir bir yönetim istemiyoruz... Tarafsız olsun... Adil olsun yeter.

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Biliyor musunuz?



Kemal Memişoğlu... Profesör Dr... Sağlık Bakanı.

Trabzon doğumlu... Ve elbette Trabzonsporlu.







Futbol... 1973-1974 sezonu... Trabzonspor'un İkinci Lig'den Birinci Lig'e yükseldiği sezon... Takımın çocuk maskotunun kim olduğunu biliyor musunuz?'

Kemal Memişoğlu.

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Birkaç damla gözyaşı



Faruk Nafiz Özak... Bir Trabzon markası.

Trabzonspor'da... Futbolculuk... Kaptanlık... Başkanlık yaptı.

Sonra... Milletvekilliği... Bakanlık.







Faruk Nafiz Özak... Trabzon'un hafızası.

Bu girişten sonra... Trabzon'da bir organizasyondan söz edeceğiz... Organizasyonun iki mimarı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Faruk Nafiz Özak.

2024... Trabzonspor'un Birinci Lig'e çıkışının 50'nci yılı.

Anma törenleri yapıldı... 1-2 Ağustos... Özel pul bile basıldı.

Törende... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çok duygulandı... Gözlerinden süzülen yaşlara engel olamadı.

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Kadere bak



Kader... Kime şikâyet edeyim seni, bilemem... Rahmetli Zeki Müren'in şarkısı.

Ahmet Salih Erdem... 1967'de... Trabzonspor'u kuranlardan... Bordo-mavili takımın kuruluşuna tanıklık edenlerden... Hayatta olan tek kişiydi.

50 yıl önce... Birinci Lig'e çıkan takımın da başkanıydı.







1-2 Ağustos 2024... Şehirde büyük şölen... Yarım asır önce... İkinci Lig Kırmızı Grup Şampiyonluğu ve Birinci Lig'e çıkışın yıldönümü kutlamaları.

Ve... 5 Ağustos 2024... Salih Erdem, sizlere ömür.

Trabzon'da herkesin söylediği şu:

"Kader... Ama mutlu öldü... Trabzonspor'un şampiyonluklarını da gördü."

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Sözde değil... Özde



Madem, söz, Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu'dan açıldı... Devam edelim... Ayrıntı verelim.

Prof. Memişoğlu... Sözde değil özde Trabzonsporlu.







Hani... "Anadan doğma" derler ya... Aynen öyle.

Bakan Memişoğlu'nun babası Fehmi Memişoğlu... Karayolları bölge müdürü idi... Ve Trabzonspor'da da yöneticiydi.

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Trabzonsporlu Araplar



Şehir merkezinde... Maçka'daki... Uzungöl'de... Of'ta... Trabzonspor formasıyla dolaşan Arap turist çok. Veda zamanı... Havalimanındayız... Arap çocuklar... Aileleriyle birlikte memleketlerine dönüyorlar... Katar'a... Suudi Arabistan'a... Üzerlerinde forma... Trabzonspor.

Allah'a ısmarladık Trabzon.