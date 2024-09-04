Cumhuriyet Halk Partisi... "Tüzüklerin Efendisi."

Sadece tüzüklerin mi? Kurultayların da... Olağan kurultay... Olağanüstü kurultay.

Bu hafta yine kurultay var... Tüzük değişikliği... Program değişikliği hazırlıkları.

Kamyon yazısı... "Ömür biter, yol bitmez."

CHP'ye uyarlayacak olursak... "Ömür biter, kurultay bitmez."

Tabii... Parti içi çekişmeler de... Adettendir... CHP klasiği.

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Kavga, gürültü



Kurultay 1966... Kavga, gürültü... Divan başkanı, tam 5.5 saatte seçilebildi.

Yumruklar... Hatta tekmeler konuşmuştu!

Gençlik Kolları Kurultayı... 1979... Kavga çıktı... Polis, olayları bastıramadı... Asker, yardıma çağrıldı.

Sürpriz değil... CHP bu... "Olur böyle şeyler abicim."

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17 günlük maraton



Biliyor muydunuz? CHP'nin 7'nci Kurultayı tam 17 gün sürmüştü.

Tek partili dönemden, çok partili döneme geçiş... 1947.

Kurultay, 19 Kasım'da toplanıyor... Tartışmalar... Değişim, dönüşüm arayışları... Dile kolay 17 gün.







Ve... Genel başkan seçimi.

İsmet İnönü... İlk kez, oybirliği olmaksızın Genel Başkan seçiliyor.

Kullanılan oy... 645.

İnönü'nün aldığı oy... 595.

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Rastlantıya bak



Yıl 1957... CHP, 13'üncü Kurultayı yapıyor... 9-11 Eylül.

Kurultayda bir karar alınıyor... "Selam yollama" kararı.

Ve... Cezaevinde bulunan siyasetçiler ile gazetecilere... "Saygılar, selamlar" yollanıyor.

Bakalım bu hafta toplanacak kurultayda... Kimlere selam gönderilecek?

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Behçet Kemal Çağlar



Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10'uncu Yıl Marşı'nı yazan şair.

CHP, Erzincan Milletvekili.







Partinin izlediği politikadan rahatsız oluyor.

Atatürk ilkelerinden taviz verildiğini düşünüyor.

Ve... 17 Ocak 1949... Kalemi eline alıyor:

"En iyimseriniz, en taşkın savunucunuz olan ben, artık inancımı kaybetmiş bulunuyorum... CHP'den ve milletvekilliğinden istifa ediyorum."

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Durum raporu



Edirne'ye yolunuz düşerse... Ya da Keşan'a... Meriç'e... Rastgele birine sorun.

"Amca... Teyze... Dayı... Hala..."

- Nasılsın, iyi misin? Halin nicedir? İşlerin nasıl?

Alacağın cevap... Değişmez:

- Hep aynı be yaa.

CHP'de de durum böyle... Olağan kurultay... Olağanüstü kurultay... Tüzük kurultayı... Program kurultayı... Bitmeyen iç çekişmeler... İstifalar... İhraçlar.

100 yaşını geçti... "CHP, hep aynı be yaa."

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Bir şarkı önerisi



Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra... Çelme takmaya çalışan... Jilet atan... Yıpratmaya uğraşan... O kadar çok ki.

Kimi taş atıyor... Kimi ekranlarda, sosyal medyada sallıyor, babam sallıyor.

Bunları yapanlar... Yıllarca CHP çeşmesinden su içenler.

CHP fırınından ekmek yiyenler.







Şaşırmıyoruz.

Türk siyasetinin, şifası olmayan çocukluk hastalığı.

Her dönem... Her partide yaşanmadı mı? Demirel, Özal, Ecevit, böylelerinden az mı çekti?

Besle kargayı, oysun gözünü misali... Düne kadar Erdoğan'ın gölgesine basmaktan çekinenler... Bugün neredeler? Kimlerle birliktiler?

Lidersen... Böyle şeylere alışacaksın... Katlanacaksın... Aldırmayacaksın.

4 Kasım 1979... CHP Kurultayı... Genel Başkan Bülent Ecevit... Kurultay salonunda çalınan müzik:

"Aldırma gönül aldırma."

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Partili gazeteciler



Olağanüstü kurultay... 26 Aralık 1938... Partide tüzük değişikliği yapılıyor.

Yeni tüzük... Dokuzuncu kısım:

Partili gazetecilerin sayacakları noktalar.







Madde 146... Kelimesi kelimesine:

"Sahibi CHP'li olan gazete ve dergilerin yazıları ile parti üyelerinin yazdıkları ve çıkardıkları eserler, parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur... İsteyen partili gazeteciler, dergiciler ve yazarlarla bu yolda görüş birliğine yarayacak deget ve toplantılar yapılır.

Parti kapitali ile ilişkili ve yönetiminde etken bulundukları gazete, dergi ve basmalarda parti program ve tüzüğüne aykırı yazılar çıkartmazlar.''

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Engizisyon



Tarih 14 Aralık 1962...

Genel Başkan İsmet İnönü, Başbakan.

16'ncı Kurultay toplanıyor.







Kürsüye Nihat Erim çıkıyor... Partinin ağır toplarından... Özgül ağırlığı yüksek isimlerinden.

Genel merkez yönetimini eleştiriyor... Hem de ne eleştiri:

"Engizisyon usullerini kullanmayın."

Salon sessiz... Çıt çıkmıyor... Sinek uçsa duyulacak.

Bu sözleri nedeniyle Erim'i yuhalayan, üzerine yürüyen yok.

Erim hakkında disiplin işlemi... İhtar... Partiden ihraç... Hayır, yok böyle bir şey.

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Devamı yarın



Bugün... Sivas Kongresi'nin 109'uncu yıldönümü.

Genel Başkan Özgür Özel... Ve parti yönetimi bugün Sivas'ta olacak.

Kurultay, Sivas'ta başlayacak... Ama... Sembolik, temsili kurultay!

Asıl kurultay ise... Hafta sonu... Cumartesi... Ankara'da.

Kurultay öncesi, CHP'nin derin tarihi üzerine bir arkeoloji çalışması... Bugün ilk yazı.

Yarın... Ve ertesi gün... Devam edeceğiz.