Özgür Özel, Genel Başkan seçildiği gün (5 Kasım 2023) kurultayda yaptığı konuşmada söz vermişti:

"Daha demokratik bir parti tüzüğü."

Aradan 10 ay geçti... Ve tüzük kurultayı yapıldı.







Üç gün devam edip, dün sona eren Cumhuriyet Halk Partisi tüzük değişikliği kurultayının sonunda;

1. Özgür Özel, partiye damgasını vurdu... "Duyduk duymadık demeyin... Bu parti benden sorulur."

2. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir... Nokta! Nokta! Nokta!

***



Uzun sözün kısası



Tüzük değişikliği... Kurultay kararı:

Milletvekili adaylarının yüzde 15'i parti genel merkezi tarafından belirlenecek.

Genel merkez demek... Türk siyasetinin yazılı olmayan kuralı... Genel başkan demek... Özgür Özel.

Meclis'te 600 iskemle var... Yüzde 15'i ne eder? 90 milletvekili.

CHP'nin bugünkü milletvekili sayısı... 128.

Bu milletvekilleri, yapılacak seçimde yine seçilecek yerlerden ve sıralardan aday gösterilmek istemezler mi? "Hayır" diyen parmağını kaldırsın.

Günün sorusu... Seçim zamanı gelince... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? İşte bu 128 milletvekili... Özgür Özel'in başında olduğu parti yönetimi.

Uzun sözün kısası... Görülen köy kılavuz istemez... Tüzük değişikliği, Özgür Özel'in önünü açtı.

***



Önseçim... Öncesi ve ötesi



Özgür Özel... 10 ay önce... Genel başkan seçildiğinde... Söz vermişti:

"Şimdi hepinize, ekranlar önünde, namus ve şeref sözü... Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür... Önseçimin teminatı olan bir genel başkan olacağım... Söz veriyorum.''

Saygın bir söylem.







12 Eylül 1980 darbesinden önce... Siyaset... Aday belirleme sistemi böyleydi.

Adalet Partisi'nde de... Cumhuriyet Halk Partisi'nde de.

Genel Başkan Süleyman Demirel de önseçime girerdi... Isparta'da.

Genel Başkan Bülent Ecevit de... Zonguldak'ta.

Ve... İşin püf noktası... Önseçim, hâkim denetiminde yapılırdı.

Gelelim bugüne... CHP kurultayında kabul edilen yeni tüzüğe göre;

Hangi seçim bölgesinde, hangi aday belirleme yönteminin kullanılacağına Parti Meclisi karar verecek... Yani... Genel Merkez istediği yerde önseçim yapar, istemediği yerde yapmaz.

Önseçim... Örgüt denetiminde olacak. "Neden hakim denetiminde değil?"

Konuyu şöyle özetleyelim;

Gerçek önseçim böyle olmaz... CHP kurultayında yapılan tüzük değişikliği, temayül yoklamasının isim değişikliği gibi bir şey.

***



Normalleşme... Yumuşama... Ve "karşı cephe"



Özgür Özel, kurultay konuşmasının başında... Üstüne basa basa, "Siyasette normalleşme halktan büyük destek aldı" dedi.

Doğru tespit.

Normalleşmenin... Yumuşamanın... Siyaset piyasasında, borsasında... Ve toplumun her kesiminde... Alıcısı çok

Tabii... Normalleşmenin, yumuşamanın karşısında olanlar da var... Yine her kesimden.

Kimler mi?

Biliyorsunuz... İşlerine gelmeyenler... Gerilim tacirleri... Gerilimden beslenenler... Bulanık suların balık avcıları.

***



Fitne ateşine odun atmak



Anket firmaları... Bugün anket yapsalar... Sıcağı sıcağına.

CHP'lilere... Ve herkese... Tek soru sorsalar:

"Kurultay sona erdi... Aklınızda ne kaldı?"

Sanırız... Alınacak ağırlıklı yanıt şu olacaktır:

"Fitne ateşinin altına atılan odunlar."

Parti yönetimi... Kurultay işleyişini iyi yönetemedi.

Ekrem İmamoğlu, 40 dakika konuşacak... Mansur Yavaş ise üç dakika... Ey adalet! Neredesin?

Mansur Yavaş... "Konuşma yapacağım bilgisi bana bir saat önce verildi" dedi... Yalan mı söylüyor? Neden, kurultay programı hazırlanırken, birkaç gün önceden bilgi verilmedi?









Ekrem İmamoğlu, "Bana da bir saat önceden bilgi verildi" dese... Acaba kim inanır?

Ayrıca... CHP'li 14 büyükşehir belediye başkanı var... İkisi kurultayda konuştu... Geri kalan 12 başkanın başları kel mi?

Bu olayın bir sorumlusu olmalı.

Özgür Özel... Olgunlukla, "Bütün sorumluluk bana aittir" dedi.

Evet... "Baş ağrısı baştakine aittir."

Ama... Fakat... Lakin... Bu işin asıl sorumlusu Özgür Özel değil, parti yönetimindeki biridir... Birileridir.

"Hata" diyerek üstünü örtemezsiniz.

100 yaşını geçmekle övünen bir partiye, böyle bir hata yakışıyor mu?

***



Kırmızı çizgi... "İpin ucu"



Siyasetin altın kuralıdır... Olmazsa olmazıdır... Kırmızı çizgisidir:

"İpin ucu liderde olur."

Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydan sonra... Verilen görüntü... Sağda, solda, ekranlarda yapılan konuşmalar şunu gösteriyordu:

"İpin ucuna asılmak isteyenler var."

İsimlerini mi sordunuz? Biliyorsunuz.

Bu isimlerin siyasette... Siyaset dışında... Medyada taraftarları da çok... Ekranlarda görüyorsunuz.

Kurultayda... Bu konuda... Önemli bir gelişme/değişim yaşandığını söylemeliyiz.

Genel Başkan Özgür Özel, ipin ucunu sıkıca tuttu.

Kurultay bitti bitmesine ama... Yazılacak daha çok şey var... Yarın devam edeceğiz.