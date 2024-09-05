Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, 55 gün içinde 3 kurultay yapıldı... Biliyor muydunuz?

1972... Partide, büyük/tarihi değişimin yaşandığı yıl.

6 Mayıs... CHP'nin beşinci olağanüstü kurultayı.

8 Mayıs... Kurultayda istediği sonucu alamayan İsmet İnönü, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

14 Mayıs... Yeni genel başkanın seçilmesi için altıncı olağanüstü kurultay... Ve... Bülent Ecevit, Genel Başkan.

30 Haziran... Yirmi birinci olağan kurultay... İnönü, eşi Mevhibe Hanım ile kurultay salonuna geldi...







Ve söz istedi... Kürsüye çıktı:

- Bülent Ecevit'in başarısı için çalışacağız...

Ayakta alkışlar.

O dönemi... O sahneyi... Altan Öymen, Hikmet Çetin, Alev Coşkun... Çok iyi hatırlar.

Onlardan daha genç olan... Kurultayın gençlik liderlerinden Sabri Ergül, daha dün yaşanmış gibi hatırlar.

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Kapalı salon savaşları



Geçmişten bugüne... CHP kurultayları üzerine atölye çalışması yaparken... Şunu fark ettik:

CHP kurultayları, çoğu kez parti yönetimini ele geçirmek için yapılan kapalı salon savaşları olmuş.

Bakalım hafta sonu yapılacak kurultay nasıl geçecek?

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Atatürk... "Milletindir"



Dokuzuncu kurultay... 26 Kasım 1951... Gündemdeki konu tüzük değişikliği.

Başkanlık divanına önerge veriliyor:







Tüzüğe, "Atatürk CHP'nin ebedi şefidir" maddesinin konulması isteniyor.

Tüzük Komisyonu Başkanı Tahsin Bekir Balta... Profesör... Eski Ekonomi Bakanı... Eski Çalışma Bakanı... Kürsüye çıkıyor:

"Atatürk sadece CHP'nin değil, bütün partilerinden... Milletindir... Böyle bir maddenin tüzüğe girmesi doğru değildir... Önerge reddedilmelidir."







Ve önerge reddediliyor.

Bir süre sonra, aynı önerge, yeniden veriliyor... 120 imza ile... Genel Başkan İnönü'nün de desteğiyle.

Bu defa... Önerge kabul ediliyor... Ve tüzüğe, Atatürk maddesi yazılıyor.

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Kurultay öğütleri



Kurultayı izleyeceğiz... Konuşmacıları dinleyeceğiz.

"Kim, nasıl konuşuyor? Kürsüde ensesini kaşıyor mu? Parti büyükleri, bacak bacak üstüne atıyorlar mı?" Bakacağız.

Neden mi bu merak? Anlatalım.

28-30 Eylül 2018... CHP'nin Abant kampı.

Siyaset, seçim, ülke gündemi, parti politikaları... Uzun uzun konuşulup, tartışıldı.

Sonra... İki uzman tarafından, CHP'nin A takımına, etkili iletişim teknikleri anlatıldı.

Dinleyenler... Not aldılar.

1. Konuşurken... "Cool" gibi, "Anladın mı?" gibi ifadeler kullanmayın.

2. Kürsüde yutkunmayın... Sırıtmayın... Ensenizi kaşımayın.

3. Olur olmaz gülmeyin.

4. Kalabalığa hitap ederken saate bakmayın... Kravat düzeltmeyin.

5. Toplum önünde bacak bacak üstüne atmayın.

Ve daha pek çok... Etkili iletişim tekniği öğüdü.

Evet... Kurultayı bir de, bu gözle takip etmeye ne dersiniz?

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İstifa



Siyasette... Çok önemli bir kurumdur istifa... Ve bu kurum üzerine söylenecek söz çoktur.

İstifa vardır... Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan'ın istifaları gibi... Demokrat Parti'yi kurdular... Tek başına iktidara geldiler.

İstifa vardır... Lidere tepki... İntikam hırsı... Altından koltuğu çekilenin veya yeniden aday gösterilmeyenin istifası... Bazıları parti kurar, halkta karşılığı yoktur... Yüzlerce örneği var... Geçiniz.







İstifa vardır... İlke üzerinedir... Kimseye hakaret etmeden köşesine çekilen ve saygınlığı ömür boyu devam eden insanın istifası... Bir örnek ister misiniz?

Falih Rıfkı Atay... Atatürk'ün yakın çevresinden... Ata'nın başyazarı.

Çankaya... Onun yazdığı kitap.

İstiklal madalyası sahibi... Eski milletvekili... Diplomat... Büyükelçi.

10 Aralık 1962... CHP'den istifa etti:

"Hiç sarsılmaksızın Atatürk'e bağlı kaldığım için, Atatürk'e ihanet edenlerin baskısıyla bir gün savunma hakkımı bile kullanamayarak Parti'den kovulmak çok acı geleceğinden, şimdiden Allah'a ısmarladık."

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Kurultay şarkıları



Ankara-ATO Congresium'da yarın başlayacak ve 4 gün sürecek kurultayda hangi müzikler çalınacak? Şarkı... Türkü.

1980 öncesi... CHP'nin, tartışmalı, kavgalı, hesaplaşmalı kurultayı.

Ve... Salonda yükselen müzik... Barış Manço'nun sesinden:

"Yaz tahtaya bir daha,

Tut defteri, kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet Ağa,

Bir gün öder hesabı.

" Yıllar geçti aradan... CHP kapalı. SHP'nin başındaki isim... Erdal İnönü.







Seviliyordu... Kimse gitmesini istemiyordu.

Ama... Sürpriz... Kendiliğinden çekiliverdi... Hem liderlikten, hem siyasetten.

1993... Veda kurultayı... Salonda yükselen şarkı... Samanyolu.

"Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek."

Salon... Delegesi, dinleyicisi... Şarkıya eşlik ediyordu... Gözyaşlarıyla.

Eğer... Delegenin, milletin gönlüne girdiysen... Böyle uğurlanırsın.

Neyse... Bugüne dönelim.

Sahi... Salonda hangi şarkı/ türküleri dinleyeceğiz?

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CHP'nin ana sorunu



Siyaset içinde, yüksek siyaset olmaz.

Siyaset çok seslidir... Fakat... Çok seslilik, Bremen mızıkacıları masalındaki çok seslilik değildir.

Siyasette... Parti yönetiminde lider tektir.







Liderlik yetkisi paylaşılmaz.

İşte CHP'nin ana sorunu burada.

Lider... Sandıktan çıkmış olan Özgür Özel.

Ama ortalıkta lider gibi dolaşan o kadar çok kişi var ki.

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Acı ama gerçek



Kurultayı önemsiyoruz... Zira;

Demokrasi tek kanatlı kuş değildir.

Sağlıklı bir demokraside, fikir/siyaset üreten... Eleştiren ama çözüm önerilerini de söyleyen... Tutarlı bir sosyal demokrat partiye ihtiyaç vardır.

CHP... Yıllardır, her şeye itirazın adresi görüntüsü verdi.

Değişip, gelişip, yenilenemedi.

Klişelerde kaldı.

Kurultaya giderken... Görüyoruz ki;

CHP'de... Değişim, gençleşme, kendini yenileme peşinde koşanlar olduğu gibi... Değişime takoz koymaya çalışan... Popülizmi, laf ebeliğini siyaset yapmak sanan... Tek kürekle mehtaba çıkmaya çalışan... Hatırı sayılır bir kesim de var.