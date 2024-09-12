Toplumda karşılığı yok... Reel siyasetin kapsama alanı dışında...

Gerçekçi, ayakları yere basan bir tartışma değil... Yapay gündem.

Hatırlatalım... 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra da muhalefet, "Erken seçim" diye tutturmuştu... Sonuç:

Sıfıra sıfır, elde var sıfır.

***

Havanda su dövmek



Erken seçim... Eğer Cumhurbaşkanı isterse olur.

Ya da Meclis'te nitelikli çoğunluğun oyuyla... Yani 5'te 3 oy şart.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istemediğine göre...

Muhalefet... Meclis'te nitelikli oy çoğunluğuna sahip olamayacağına göre... Erken seçim söylemleri... Havanda su dövmeye benzer.

***

Gidip de gelememek var



Tarih 17 Kasım 2021... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçtiler.

Kemal Kılıçdaroğlu:

- Türkiye'nin bir an önce, erken seçime gitmesi gerekiyor.

Meral Akşener:







- Yolun sonu görülmüştür... Sayın Kılıçdaroğlu'nun acil seçim çağrısına katılıyorum...

Sonuç:

"Bir an önce seçim... Acil seçim" diye tutturan iki lider, siyaset sahnesinden çekildi.

Bugün... Liderler aynı isimler değil... Ama durum aynı.

Özgür Özel, istediği kadar bastırsın... Tekrarlasın... "Erken seçim" diye.

Diğer partilerden gereken desteği bulamaz ki.

Hatta... CHP'den bile o kadar çok milletvekili karşı çıkar ki.

Zira;

"Gidip de gelememek var."

***

Dün... Bugünün aynası



Arşivler yalan söylemez... Bazen arşivleri karıştırmak iyidir.

21 Mart 2019... Yerel seçim öncesi... Kocaeli'nde miting var... Ortak miting... Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener konuşacaklar.

Kocaeli yolunda... Uçakta... Kılıçdaroğlu, BBC-Türkçe'nin sorularını yanıtlıyor... Diyor ki... Kelimesi kelimesine:

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri alırsak, erken seçimi gündeme getirmeyeceğim."

Ve... 31 Mart 2019'da seçim yapılıyor.

CHP... İstanbul, Ankara, İzmir'i alıyor.

Adana'yı... Mersin'i alıyor.

Kılıçdaroğlu, uçaktaki sözlerini unutuyor... Erken seçim istemeye başlıyor.

Ama bu işler sadece istemekle olmuyor ki.

***

Tarihten bir yaprak



Bazen... Erken seçim gereklidir... Kaçınılmazdır... Siyasi tarihimizde bunun örnekleri vardır.

Örneğin... 1960'ta, erken seçim yapılmalıydı.

Siyaset çok gergindi... Fokur fokur... Tencerenin kapağı açılmalıydı.







Başbakan Adnan Menderes bunun farkındaydı.

Öylesine ki... 26 Mayıs 1960 günü... Eskişehir... Mitingde, erken seçimden söz etti.

Fakat... Darbeye giden yollara taşlar döşeniyordu.

Mitingde... Menderes konuşurken... Hoparlörlerin kabloları kesildi.

Ve... Ertesi gün... Sabaha karşı... Güle güle demokrasi.

***

Evdeki hesap... Ve siyaset pazarı



Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi koalisyonu... "Ak günlere selametle." 26 Ocak 1974.

Başbakan Bülent Ecevit... Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan.

Ve 20 Temmuz... Kıbrıs Barış Harekâtı.

Arkasından... İkinci harekât... 14 Ağustos.

Ecevit'in prestiji tavan yaptı... "Kıbrıs Fatihi."







Fırsat bu fırsat... Kıbrıs zaferini oya çevirmek istedi... Koalisyonu bozdu... 17 Kasım 1974.

Hedefi... Stratejisi... Projesi... "Erken seçim... Ve tek başına iktidar."

Fakat... Siyaset bu... Evdeki hesap, her zaman çarşıya uymuyor.

Süleyman Demirel... Kendisine üç ortak buluverdi.

Necmettin Erbakan... Milli Selamet Partisi.

Turhan Feyzioğlu... Cumhuriyetçi Güven Partisi... Alpaslan Türkeş... Milliyetçi Hareket Partisi.

Ve... Koalisyon hükümetini kuruverdi... Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti.

Ecevit... Ofsayt... Muhalefette kalıverdi.

***

Düdük çalmadan önce



Siyasi tarihten notlar... Milletvekili transferleri... Güneş Motel... Her transfer milletvekiline bakanlık... Ve Ecevit, Başbakan.

Hükümet 22 ay devam edebiliyor.

CHP kan kaybediyor.

Süleyman Demirel, azınlık hükümeti kuruyor... Ve erken seçim istiyor.

Dönem... 12 Eylül 1980 darbesinin hemen öncesi.

Erken seçime gidilse... Demirel, tek başına iktidara gelecek.

TBMM... Anayasa Komisyonu toplanıyor... Gündem erken seçim.

Görüşmeler... Tartışmalar... Ve muhalefetin oyları ile alınan karar:

"Erken seçim, Anayasa'ya aykırıdır."

Sonrasını yazmaya gerek yok... 12 Eylül 1980... Darbe... Düdük çalıyor... Demokrasi tatil ediliyor...

***

"Hemen" demekle olmuyor



Ana muhalefet partisi liderinin, "Ben böyle istiyorum" demesiyle seçim olmuyor.

İsterse sesini yükseltsin... Mitingler yapsın... Boşuna.

14 Mayıs 2021... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir çağrıda bulunmuştu... Meydan okumuştu:

"Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum... Seçim! Hemen! Hemen seçim!"

Sonuç... Ne seçimi? Bu mesajı ciddiye alan çıkmadı.

***

Sahte gündem



Hatırlıyor musunuz? 3 Temmuz 2024... CHP'den erken seçim çağrıları gelince... Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

· Muhalefet, böyle sahte gündemlerle kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışıyor.

· Bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan tartışmaların dışa yansımasından ibarettir.

***

Hayal kurmak serbest



Uzun sözün kısası... Erken seçim üzerine konuşmalar, tartışmalar, televizyon programları devam edecek.

"Laf olsun torba dolsun" misali... Herkes bir şey söyleyecek.

Dedik ya... "Büyüklere masallar."

Erken seçim... "Bir hayal."