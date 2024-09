İnternete giriyorsunuz... Google'a... "Özgür Özel güçlendirilmiş parlamenter sistem" yazıyorsunuz.







Karşınıza... Özgür Özel'in kişisel sayfası çıkıyor... "eczozgurozel.com".

Sayfada... Özel'in fotoğrafı ve şu haber başlığı:







"Parlamenter sistemi güçlendirmeliyiz."

Haberin ilk cümlesi... Kelimesi kelimesine:







- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başkanlık tartışmalarına ilişkin, "AKP, halkın iradesine saygı duyuyorsa, 51, 49'dan büyüktür, parlamenter sistemi güçlendireceğiz" dedi.

Sivas-Ankara hattı... CHP olağanüstü kurultayı... Genel Başkan Özgür Özel, parlamenter sisteme dönüş konusunda tek söz söylemedi.

Bu ayrıntı hiç dikkatinizi çekti mi?

***

chp.org.tr



Tarih 16 Temmuz 2024... Salı... CHP'nin TBMM grup toplantısı.

Kürsüde... Genel Başkan Özgür Özel.







Konuşmasından sadece iki cümleyi paylaşalım:

"Bu ülkenin yönetim sistemi içinde CHP'nin vazgeçmediği tercihi güçlü bir parlamento, güçlü bir parlamenter sistemdir... Bundan kimsenin şüphesi olmasın..."

Meraklılar için not:

İnternette CHP'nin kurumsal sayfasına girilirse (chp.org.tr) Özgür Özel'in bu konuşmasının tam metni okunabilir.

***

Not defterimden iki satır



Kıbrıs... 20 Temmuz 2024-Cumartesi... Concorde Otel... Gece yarısı... Terasta Özgür Özel ile sohbet.

CHP Genel Başkanı Özel, bana dedi ki:

"Biz iktidara geldiğimizde yönetim biçimi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine savunacağız... Ama... Her sıkıntının çaresi güçlendirilmiş parlamenter sistem olamaz..."

Özgür Özel'i dinlerken... Defterimize şu iki notu düştük... Yeri ve zamanı geldi, paylaşalım:

1. CHP lideri, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteğinde samimi... Ve ısrarlı görünüyor.

2. Fakat... Güçlendirilmiş parlamenter sisteme de... Tam teşekküllü hastane... Her derdin devası gözüyle bakmıyor.

***

Siyasette... Kuru inat olmaz



Parlamenter sisteme dönüş için... Anayasa değişikliği gerekiyor.

Anayasa değişikliği için de... Meclis'te nitelikli çoğunluk şart.

Nitelikli çoğunluk demek... Meclis'teki üye sayısının (600), en az beşte üçünün oyu demek.

Ki... Meclis aritmetiğine... Muhalefetin iskemle sayısına bakınca...







Anayasa'yı değiştirmek ve parlamenter sisteme geri dönek imkânsız.

· Özgür Özel... Bunu görüyor... Ayakları yere basıyor.

· Daha önceki sözlerini unutmuyor... İnkâr da etmiyor... Ama eski söylemlere takılıp kalmıyor... İnat etmiyor... Yumuşak yumuşak viraj alıyor... Kırıp dökmeden.

Allah, rahmet eylesin... Bir dönemin Anadolu fırtınası... Efsane politikacısı... Osman Bölükbaşı derdi ki:

"Zengini hayırsız evlat, memuru süslü avrat, siyasetçiyi de kuru inat batırır."

***

İşte böyle bir şey



Geçen hafta... CHP kurultayı devam ederken... Yılmaz Ateş ile karşılaştık... Ve şaşırdık.

"Neden kurultay salonunda değil" diye.

Konuştuk... "Gitmedim" dedi... Ve ekledi:

- CHP'nin üyesi değilim... Ayrıca... Davet de edilmedim.

Yılmaz Ateş'i belki 40 yıldır tanırız... Saçlarını CHP'de ağarttı.

İl sekreterliği... Milletvekilliği... Parti Meclisi Üyeliği... Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği... Genel Başkan Yardımcılığı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği.







Böyle bir kariyere rağmen... Savunması bile alınmadan... CHP'den ihraç edilmişti.

Neden mi?

Televizyonda "CHP" ve "FETÖ" sözlerini aynı cümle içinde geçirdiği için.

Siyaset... İşte böyle bir şey.

Doğruyol Partisi Genel Başkanlığı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış olan Hüsamettin Cindoruk da... Savunması alınmadan DYP'den ihraç edilmişti.

Siyaset... Acımasızdır... İlginçtir.

Parti yöneticileri... Bazen... Sokaktan geçeni... Ya da yıllarca önce partiyi eleştireni... Bakarsınız, bağırlarına basmışlar.

Ama... Yıllarca partisi için çalışanı, mücadele edeni... Bakarsınız, kapının dışına koymuşlar.

***

Sezar'ın hakkı...



Kahramanmaraş'ta... Ali Öztunç'tan övgüyle söz etmişlerdi... CHP Milletvekili.

"Halkın arasına giriyor... Parti farkı gözetmiyor, herkesin sorununu dinliyor" demişlerdi.

Bunları yazmıştık.

Ali Öztunç ile tanışıklığımız... Selam sabahımız yok.







Kurultay'da bir öneride bulundu:

"Hâkim nezaretinde önseçim yapılsın."

Reddedildi.

Keşke... Sadece CHP'de değil... Bütün partilerde adaylar, önseçim ile belirlenseler... Hâkim nezaretinde.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Ali Öztunç'u kutluyoruz.

***

Bu kurultay... Farklıydı



Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son yıllarda yapılan kurultayları ile geçen hafta gerçekleşen kurultayı arasında çok önemli bir fark var.

İsteyen araştırabilir... Eski kurultay konuşmalarına bakabilir.

CHP yönetimi yıllar boyunca, Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek tabanını oyaladı.

Siyaset üretemedi.

İçi boş... Ve yuvarlak kavramlarla... Sloganlarla... Partinin yıllarını harcadı.

CHP yerinde saydı... Hatta geriledi.

Bu kurultay... Farklıydı.

Zira... CHP/Özgür Özel, sadece Erdoğan eleştirisiyle yol almanın imkânsız olduğunu anlamıştı.

Siyasetin altın kuralları, olmazsa olmazları vardır... Örneğin:

Siyaset, sloganla değil projeyle yapılır.

Ünlü düşünür, sosyolog, yazar Cemil Meriç ne demişti? Hatırlayalım:

"Slogan, çılgın sürülerin savaş çığlığıdır."

***

'Kızım sana söylüyorum...'



Cumhuriyet Halk Partisi ve kurultayı/kurultayları üzerine yazıyoruz... Fakat... Söylediklerimiz... Herkese... Diğer muhalefet partilerine de.

Hani... "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" misali.

Bugün... Son söyleyeceğimiz de kulaklara küpe olsun:

Siyasetçi isen... Kendi doğrularını söyleyerek, proje üreterek, siyaset yapacaksın... 7/24... Sabah, akşam... Temcit pilavı gibi, başkasının yanlışlarını sayarak değil.