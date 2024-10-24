NUSAYBİN (MARDİN)

Devlet Bahçeli... Önce, DEM Parti'ye el uzattı... Sonra, ezber bozan sözler söyledi, çağrılar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... "Barış... İstikrar... Uzlaşma... Tarihi fırsat" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ama... Fakat... Lakin" demedi... Destek verdi. Ve... Güneydoğu'da iklim değişti.

Davul, zurna... Türkçe ve Kürtçe türküler... Halaylar... Geç saatlere kadar:







"Dama çıkmış bir güzel,

Delilo delilo hayrane,

Damın etrafın gezer,

Delilo delilo hayrane."

***

Mardin kapı şen olur



Nusaybin... Mesire bölgesi Beyazsu... Oturuyordum... Türküleri dinliyor, halay çekenleri izliyordum.

Necdet Aktaş... Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı... Kolumdan tuttu, çekti:







- Abi... Bizi yalnız bırakma... Haydi halaya.

Sonra... Başkaları geldi... Kargatulumba... Kendimi, halay çekenlerin arasında buldum:

"Mardin kapı şen olur le le."

Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat, Mardin, Nusaybin, Kızıltepe, Ömerli, Savur... Şen... Umutlu... Kıpır kıpır.

Devlet Bahçeli, bir ateş yaktı... Millet, etrafında gülüp oynuyor.

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Tek vatan... Tek bayrak



Necdet Aktaş... Söze, "Son günlerde çok güzel gelişmeler oluyor" diyerek başladı:

● Bahçeli'nin, DEM'e el uzatması... Barış çağrısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Tarihi fırsat' sözleri... Özgür Özel'in yaklaşımı çok önemli.

● Yaşananlardan DEM de ders almalı... Artık Türkiye'nin tamamını kucaklayan parti olmalı.

● Tek vatan... Tek bayrak... Bu ülkenin her köşesi bizim.

● Şimdi yeni bir dönem başlıyor... Kimse baltalamasın... Sabote etmeye kalkmasın.

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'Çözerse, Erdoğan çözer'



Yılmaz Barış... Emekli.

"Seçim Kurulu'nda DEM Parti üyesiyim" dedi:

● Devlet Bahçeli el uzattı, herkesi kucaklaşmaya çağırdı... Hepimiz sevindik.

● DEM Partililer, bu eli geri çevirmedi... Erdoğan, güzel şeyler söylüyor... Özgür Özel, destekliyor.







● Kan akmaması için kim elini taşın altına koyarsa saygı duyarız.

● Bu olay uzlaşmaya, barışa gitmeli.

● Erdoğan, geçmişte kanın durması için kefen bile giyeceğini söylemişti... Bu sorunu, çözerse Erdoğan çözer.

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Kaçakçılar Çarşısı



Evet, çarşının adı bu... Yılların çarşısı.

Nereye baksanız bayrak... Süleyman Bey... Soyadı gerçekten Bey. Çarşının eskilerinden. Kendi adını taşıyan kahve bile var... Süleyman Bey Kahvesi.







Kahvesini içmeden bırakmadı.

Erdoğan... Bahçeli... Ve Özgür Özel rüzgârından memnun... Dedi ki:

- Büyükler kucaklaşsın, bize laf düşmez... Allah'ın tek kulu kan dökülmesini istemiyor.

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Yükselen umutlar



Orhan Yıldız... Nusaybin 8 Mart Mahallesi Muhtarı... Lokantacı.

- Orhan... Son gelişmeler... Millet, ne diyor?

- Abim... Güzel gelişmeler oluyor. Halk mutlu.

Yanımıza gelenler oluyor... Orhan, devam ediyor:







● Geçmişte... Hep iyi başladı... Ama sonu gelmedi.

● Bu defa ise umutlar yükseliyor... Nusaybin'i gezdiniz, gördünüz.

● Bu halk oldum olası birlikten yana.

● Meclis'teki milletvekilleri... Liderler... Partileri farklı olabilir... Hepsini biz seçtik... Uzlaşsınlar.

● Bahçeli, DEM'e en son selam verecek kişiydi... Ülkenin barışa ihtiyacı var ki DEM'lilere el uzattı... Yetmedi, barış çağrısı yaptı... Millet, takdir etti.

● Bunun halkta karşılığı var... Bahçeli'nin attığı adım, millete bayram gibi geldi.

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'Anneler ağlamasın'



Serkan Akcan... İş insanı... İhracat, ithalat.

- Serkan... Sen ne diyorsun?







- Abi, diyalog iyidir... Anneler ağlamasın.

Çevreden sesler geldi... "Doğru söylüyorsun" sesleri. Serkan devam etti:

- Meclis'te el sıkışsınlar, uzlaşsınlar, kucaklaşsınlar... Millet, onları ayakta alkışlar.

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Bayram havası



Adnan Dikvaz... Midyat kökenli... Nusaybin'de yaşıyor... Sanatçı... Nişan, düğün, sünnet, eğlence sektöründe.

Değişik illere gidiyor... Bazen Avrupa'ya.

Müziğe... Halaya... Dinlenme molası... Adnan'la konuşuyoruz... "Bölge sevinç içinde... Düğün havası var" diyor:

● Bahçeli, Ankara'da el uzattı... Burada herkes el ele tutuşup halay çekmeye başladı.

● Hepimiz aynı bayrağın gölgesi altındayız... Birlik, beraberlik, kardeşlik olursa Türkiye'yi kimse tutamaz.

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HUZURA SALDIRI



Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin tarihi "Terörsüz Türkiye" çağrısından bir gün sonra yine bir sabotajla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'da çok önemli bir toplantıda konuşurken Ankara terörün hedefi oldu. Savunma sanayiinin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan saldırı, Türkiye'nin aslında huzuruna ve kardeşliğine yapılmıştır.

Teröristin kimliği önemli değil. Bu saldırının arkasındakileri hepimiz biliyoruz.

Hak ettikleri cevabı devletimiz verecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.