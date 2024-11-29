TRABZON

Heyecan dorukta... Zira kongre var... Trabzonspor kongresi... 30 Kasım-1 Aralık... Cumartesi, pazar... Şehirde gündem kongre. Başkanlık yarışı yok... Tek aday Ertuğrul Doğan... Mevcut başkan. Öyleyse... Heyecan neden?







Trabzonspor tarihinde ilk kez Sicil Kurulu Başkanlığı için kıran kırana mücadele var... Bu yarış çok canlı ve heyecanlı. Beş aday kozlarını paylaşacak... Mevcut Başkan Hasan Basri Halisçelik ile... İsmail İnan... Serdar İsaoğlu... Kahraman Altuntaş... Seykan Gülen.

Trabzon'a... Siyaseti... MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalını... Fındığı... Çayı... Halkın sorunlarını sormaya geldik. Ama... Şehir kongreye kilitlenmiş... Varsa Trabzonspor... Yoksa Trabzonspor... Ve kongre.

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ŞENOL GÜNEŞ... KARİZMA



Siyasi partiler... Liderler... Bakanlar... Milletvekilleri... O konu, bu konu... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri... Herkes... Her şey tartışılıyor. Trabzon'da tartışılmayan... Sadece... Şenol Güneş.







Sokağı dolaştık... Özgür Özdemir ve Murat Taşkın ile... İkisi de yılların gazetecisi. Hiç kimse... Şenol Güneş'i eleştirmiyor... Herkes... Ona sahip çıkıyor... Güveniyor... Dostumuz Ergun Ata dedi ki:

Şenol Hoca ne yapsın? Enkaz devraldı... Sahaya çıkıp kendisi oynayacak değil ya.

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ARA TRANSFER



Kime selam verseniz, takımı eleştiriyor... Ortak söylem, "Takım dökülüyor." Yine ortak söylem... "Kaleci Uğurcan Çakır hariç... Ona sözümüz yok."

En çok konuşulan ise: "Süper Lig'e verilecek ara... Transferler... Şenol Güneş'in planı... Oyun kurucu, 10 numara ihtiyacı... Yeni bir santrfor... Ve sağ bek."

Trabzon'da... 7'den 70'e herkes... Kadın, erkek... Futbol otoritesi.

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BAHÇELİ'YE DESTEK VAR



Kitap fuarı... Kalabalık... 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek... Anket için ideal yer.

- Ey Trabzonlular... Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye zeytin dalı uzattı... Ne diyorsunuz?

"Neden uzattı?" diyen... Eleştiren yok. Barış için... Huzur için... Birlik ve beraberlik için atılan/ atılacak her adıma destek var.

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ÇİKOLATA... BORDO-MAVİ



Fındık Ocağı... Çikolata... Bir Trabzon markası... Kadın girişimcilik başarısı.







Seyyare Sungur... TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı. Çikolata üretiyor... Amerika, Almanya, Dubai, Azerbaycan'a ihraç ediyor. Çikolatanın üzerinde kakao yağı var... Renkli bir damla... Bordo-mavi. Trabzonspor'un renkleri.

Unutmadan... BBC, Seyyare'nin başarısını... Trabzonspor çikolatasını haber yaptı.

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DUBAİ PEYNİRİ



Günümüzde... Dubai çikolatası diye bir moda çıktı ya... Fıstıklı çikolata... Antep fıstığı.

Karadenizli zeki... Yaratıcı. Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile çarşıda dolaşıyorduk. Peynirci dükkânını gösterdi... Vitrinde peynir çeşitleri... Dubai peyniri bile var... Eyyüp sordu:

- Dubai peyniri... Ankara'ya götürmek ister misiniz?

Dubai çikolatası olur da... Dubai peyniri olmaz mı? Karadenizli bu... Hamsi tatlısı yapar da, Dubai peyniri yapamaz mı?

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KİTAP FUARI



Ahmet Metin Genç... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Mustafa Şen... Trabzon Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

İkisi de şehirdeki herkes gibi fanatik Trabzonspor taraftarı. Kitap fuarını birlikte dolaştık... Fuarda, kalabalığa sorduk:

- Başkanınızdan... Milletvekilinizden... Neler istiyorsunuz?

Kimi... "Tren istiyoruz" dedi... Raylı sistem... Şehrin her yerinde afişleri var... "Raylı sistem geliyor" diye. Kiminin... Özellikle de belli bir yaşın üzerindeki kesimin isteği... Asgari ücretin... Emekli aylıklarının yükseltilmesi.

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BEĞENDİK



Gülcemal Projesi... Deniz dolgusu aralıksız devam ediyor... Sona yaklaşılmış. Sosyal donatı alanları yapılacak... Şehir için büyük kazanç. Trabzonlu memnun... Biz de beğendik.

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PARA... PARA... PARA



Merak ettik... Başkanlık yarışı neden yok? Ertuğrul Doğan'a neden rakip çıkmadı?

Herkesin yanıtı aynı... Fotokopi gibi.

- Kulübün borcu çok... Kasada para yok, fareler cirit atıyor...

Kasa dolu olsaydı, başkanlığa o kadar çok talip çıkardı ki.

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SOKAĞIN SESİ



Pazartesi günü oynanan maçta Trabzonspor, şov yaptı. Adana Demirspor'a tam beş gol attı. Bu sonuç, şehirde morali biraz yükseltmiş. "Biraz" diyoruz... Zira Trabzonspor haftalardır taraftarını üzüyor... Gidişat iç açıcı değil.

Sokağın beklentisi... Adana Demirspor galibiyetinin yeni bir dönemin başlangıcı olması.

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KAMUOYU



Balıkçı... Taksi şoförü... Market... Lokantadaki garson... Otel personeli... Uzun Sokak'taki kalabalık... Neler söylüyor? Sorduk... Dinledik... Satırbaşları:

Şampiyonluktan sonraki süreç iyi yönetilmedi.

40 bin taraftar kapasiteli stada 13 bin kişi geliyor... Taraftar, başarı istiyor.

Şenol Hoca, eskiden transfere karışmazdı... Şimdi karışıyor... Mecburen.

Kongre ve yeni hedef... Borçsuz kulüp... Sürdürülebilir ekonomik yapı... Ve üç yıl içinde şampiyonluk.

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'FİNDUK' VE İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN



Karadenizli böyle diyor... "Finduk."

Fındık denilince... Türkiye, dünyada birinci. Ülke içinde ise... İlk üç il... Ordu... Trabzon... Giresun. Sonra... Sakarya, Samsun, Zonguldak, Düzce.

Sorduk:

- Durum, rekolte, fiyat... Üretici memnun mu?

Söz, Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan'da:

- Rekolte, çok iyiydi... Her şey güzel gidiyordu... Fakat iklim şartları sebebiyle 'içimizdeki düşman' randımanı düşürdü.

- Kimdir/nedir içinizdeki düşman?

- Ha bilmey musun? Kokarca.