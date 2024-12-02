MERSİN

Göçlerle büyüyen bir coğrafya... 2 milyon nüfus... Mersin'de yaşayanların yüzde 43'ü Mersin dışından.

Nüfusun dörtte birinden fazlası... "Kürt kökenli." Türkiye'nin hiçbir şehrinde... İstanbul'da... Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya'da... "Bu oranda" Kürt kökenli vatandaşımız yok.

Mersin... Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalından... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki desteğinden... Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olumlu yaklaşımından sonra... "Saha araştırması" için en uygun yer.







Cuma gününden bu yana... Mersin'deyim.

Büyükşehir Belediye Başkanı... Kanaat önderleri... Sivil toplum liderleri... Kürt kökenli iş adamları... Gazeteciler... Halkın nabzının attığı caddeler, çarşılar, AVM'ler... Geziyorum, herkesi dinliyorum.

"Kürt raporu." Biliyorum, iddialı bir söz.

Kim ne düşünüyor?.. Neler söylüyor?.. İsim isim yazmaya başlıyorum...

İlk yazı bugün... İyi okumalar.

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"Aynı cevherin damarları"



Büyük Atatürk... Kelimesi kelimesine... Üstüne basa basa... Şunları söylüyor:

"Van'dan Diyarbakır'dan Trakya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar, yurdumuzun her köşesindeki vatan evlatları aynı cevherin damarlarıdır."

Üç gün boyunca... Adıyaman'dan Van'a, Tunceli'den Batman'a, Mardin'den Diyarbakır'a, Bingöl'den Muş'a kadar... Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelip Mersin'e yerleşenlerle beraberim.

Türk... Kürt... Arap... Alevi... Sünni... Müslüman... Hıristiyan... "Aynı cevherin damarları" olan insanların barış ve huzur içinde yaşadığı "hoşgörü" şehrindeyim.

Devlet Bahçeli'nin "Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım" diyerek uzattığı zeytin dalı halkta karşılık bulmuş.

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Mardin-Mersin hattı



Cuma... Saat 13.00... Arbella Makarna Fabrikası... Personel yemekhanesi... Öğle yemeğindeyim. Fabrikada 3 bin kişi çalışıyor.

Patron Mahmut Arslan... "Annem ve babam 72 yıl önce... Ben henüz 3 aylık iken... Mardin- Savur'dan Mersin'e göç etmişler" diyerek söze başlıyor:







72 yıldır Mersin'deyim... Halka açık uluslararası bir holdingiz.

Kanada... Avustralya... Güney Afrika... Kazakistan... Rusya'da tesislerimiz var.

ABD'de makarna ve protein fabrikası kurduk... Şimdi Hindistan'daki makarna fabrikamızı açıyoruz.

Sonra... "Günün konusuna" geçiyoruz... Kürt sorunu... Devlet Bahçeli... Zeytin dalı.

Mahmut Arslan diyor ki:

Çok olumlu bir gelişme... Çok çok önemli... Özellikle milliyetçi/sağ kesimden gelmesi daha da önemli... Çok sevindirici.

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"Devlet Bahçeli... İyi mimar"



Sohbet uzun... Mahmut Arslan'ın sözlerinden birkaç satır başı... Paylaşmamız şart:

Devlet Bahçeli'nin uzattığı zeytin dalı Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirecek bir olay.

Devlet Bey gerçekten iyi bir mimar... Devleti temsil ediyor.

Ben sevindim... Çevrem sevindi... Konuştuğum insanlar sevindi.

Teklifin... Projenin... Özellikle Devlet Bey'den gelmesi umut verici.

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Kamuoyu



Silifke Caddesi... Yoğurt Pazarı... Pozcu-Forum AVM... Hastane Caddesi... Çiçek Pasajı... Marina AVM... İstiklal Caddesi... Ulucami civarı... Hamam Sokağı... Dolaştık.

Mersin'in "nabzının attığı" yerler... Kalabalık. Devlet Bahçeli'nin 26 Kasım 2024'te... MHP Meclis Grup Toplantısı'nda söylediği bir sözü Mersin'de çok kişiden dinledik:

"Yeterince çile çekildi... Silah seçenek değil... Kucaklaşmak gerekir."

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Kürt sorunu ile ilgili yeni iklim



Sedat Güneş... Batman'ın Gercüş ilçesinden.

35 yıldır Mersin'de yaşıyor.

Müteahhit... İnşaat... AVM... "Yap-sat."

"İklim" üzerine sohbet... Bahçeli'nin sözleri... Erdoğan'ın desteği...

"Konuya" Özgür Özel'in yaklaşımı... "Kürt sorunu ile ilgili yeni iklim."









Sedat Güneş... İlk sözü "Vallahi de billahi de çok güzel... İnanılmaz sevindik" oluyor:

Ve... "Destekliyoruz" diyerek devam ediyor:

Bu olay tam zamanında ve yerinde gündeme getirildi... Milletin içini ısıttı.

Hepimiz kardeşiz... Kız aldık, kız verdik... Akraba olduk... Yengem Adanalı.

Türk-Kürt... Aynı sokaktayız... Aynı çarşıdayız... Ayrılamayız.

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Kürt mahallesinden



Kürt kökenli nüfusun en yoğun olduğu bölge... Akdeniz... "Metropol ilçe." Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi... Yumuktepe... Çilek Mahallesi... Çay Mahallesi... Tozkoparan Mahallesi.... Ve diğer mahalleler.

Seneler içinde... İşleri/imkanları geliştikçe yayılmışlar... Akdeniz ilçesinden bir diğer metropol ilçe "Toroslar'a açılmışlar."

Ayrıca... Mersin'in bitişiğine... Arka bahçesine... Sahile... 30 kilometre mesafedeki Mezitli'ye yerleşen "Kürt kökenli insanımız" çok.

Aralarına girdik... Çaylarını içtik... Neler mi dinledik?.. Paylaşalım:

İnşallah böyle devam eder... Ve bu sorun kökünden çözülür... Ortadan kalkar... Anarşi, terör sona erer.

40 yıl düşünsem Devlet Bahçeli'nin böyle bir adım atacağı aklıma gelmezdi... Gerçekten adı gibiymiş... Devlet adamı.

Zaman... Silahları toprağa gömme zamanı.

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Çiçekler açarken



Abdullah Biçer... 28 yıllık gazeteci. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı. Adıyamanlı... 10 yaşında Mersin'e gelmiş.

Sohbet... "Son gelişmeleri" konuşuyoruz... Kürt sorununun çözümü... Bahçeli... Erdoğan... Özgür Özel... İmralı... Abdullah, "Destekliyoruz... Herkes olumlu bakıyor" diyor:

Sonuçlanırsa... Gerçekleşirse... Çiçekler açar... Herkes sevinir... Ülkemiz için çok iyi olur.

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Kültürler kavşağından notlar... Yarın



Mersin... Küresel bir kültür coğrafyası... Çok kültürlü yapı... Kültürler kavşağı.

Etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar.

Aynı çarşıda... Mahallede... Sitede... Organize Sanayide... Arkadaşlık, komşuluk eden Türkler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Süryaniler... Az da olsa Gayrimüslimler... Yine az da olsa Romenler...

Aynı bahçenin renk renk çiçekleri... Aynı kilimin desenleri.

Mersin... İki aydır kıpır kıpır.

"Zeytin dalı eksenli" Kürt sorununa çözüm süreci... Sürecin merakla beklenen yol haritası... Yükselen umut.

Yarın devam edeceğiz... İsimler... Resimler... Gözlemler.