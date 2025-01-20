Bursa'dan, Amasya'dan, Konya'dan... Alanya, Aksaray, Osmaniye, Tokat'tan... Yurdun değişik illerinden gazeteci arkadaşlar ile yolumuz Kocaeli'de kesişince;

"Anketin... Kamuoyu yoklamasının tam zamanı" diye düşündüm.







Devlet Bahçeli'nin uzattığı "zeytin dalı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı "Terörsüz Türkiye" konusuna... DEM Parti'nin ziyaretlerine...

Konyalı ne diyor? Amasyalı... Tokatlı... Neler söylüyor?

Sokakta neler konuşuluyor?

Birlikte dinleyelim.

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ALANYA



Mehmet Ali Dim... Yeni Alanya Gazetesi sahibi... Bir de DİM TV'nin.

"Alanya'nın nüfusu 51 ilin nüfusundan fazla" dedi:







Bizim için varsa yoksa turizm.

Turistin en çok istediği şey huzurdur... Barıştır... Güvenliktir.

Zeytin dalıyla... Terörsüz Türkiye söylemiyle Alanya heyecanlandı... Büyük bir beklenti içindeyiz.

Aman nazar değmesin... Bu iş bitsin... Alanya, Antalya uçar... Türkiye uçar.

Gazze'deki ateşkes bile bölgede çok olumlu bir hava estirdi... 'Turizmci nefes aldı' diye manşet attık.

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YÜKSELEN UMUT



Çağdaş Kocaeli Gazetesi, 19 yaşında... Yaş günü kutlaması... Tebrik ziyareti.

Sadun Çetin... Genel Yayın Koordinatörü.

Konu açıldı... Ve Sadun Çetin dedi ki:







Yükselen bir umut var... İnsanlar sevinç yaşamaya hazır.

Halkın içindeyim... Sabah gazeteye gelirken, akşam eve dönerken... Esnafın hatırını sorarım.

Çok küçük bir kesim karşı çıkıyor... Yüzde 10'u geçmez... Büyük çoğunluk Terörsüz Türkiye istiyor.

Şunu da gözlüyorum... Toplumum aydınlanmaya/şeffaflığa ihtiyacı var.

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KARDEŞLİK VE BARIŞ



Cemal Kaplan... Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

"Sokak röportajlarından" söz etti.

Ulusal TV kanalı için, kent merkezinde ve ilçelerde yapılan sokak röportajlarından... Ve dedi ki:







Genelde söylenen şu... 'Terörsüz Türkiye çok iyi olur.'

'Kardeşlik ve barış.' Bir aydır kimsenin dilinden düşmüyor.

Karşı çıkan yok mu derseniz... Var... Şehit aileleri... Yakınları.

Ülkücü kesim... Devlet Bahçeli'nin uzattığı zeytin dalını destekliyor.

Son gelişmeler için 'Geç kalınmış bir adım' diyenler bile var.

Genel hava... 'İnşallah kısa zamanda sonuç alınır... Terörsüz Türkiye ile kalıcı huzur sağlanır.'

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AKSARAY



Celil Acar... Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Bölgenin havasını söyledi:

"Yeter ki olsun... Terörsüz Türkiye herkesin beklentisi... Özlemi."







Sordum:

- Aksaray'da, kentli ne diyor? Kırsal kesimde yaşayanlar ne düşünüyor? DEM Parti'nin temaslarına halk nasıl bakıyor?

- Halkın bakışı olumlu... Artık şehit cenazeleri gelmesin... Anneler gözyaşı dökmesin.

- Son gelişmeleri eleştiren yok mu?

- Var... CHP'den tepki var... Yerel örgütten.

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AMASYA



Bilal Güley... Merzifonlu... Bilgi Gazetesi sahibi.

Ayrıca... Amasya- Yeşilırmak Gazetesi'nin ortağı... Ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Amasya-Objektif internet sitesinin de ortağı.







Bilal Güley, "Şehrimiz... Tam bir asker ocağı" diyerek söze başladı:

Subay... Astsubay... Polis çok.

Yıllarca şehit verdik... Terör şehidi.

Terörsüz Türkiye herkesin isteği... Son gelişmelere millet olumlu bakıyor.

Kardeşlik olsun... Kucaklaşma olsun... Anarşi, terör dursun... Barış ikliminde birbirimize kenetlenelim.

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KONYA



Murat Dönmez... Emekli gazeteci... Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı.

Aynı soru... Konyalılar ne diyorlar?

Murat Dönmez'in yanıtı:







Terörsüz Türkiye'yi kim istemez... Kanın akmaması, gözyaşının olmaması herkesin arzusu.

Milletin beklentisi, bu işin bir an önce bitmesi

Ama... Şehit ailelerinin tepkisi var... Acıları büyük... Onlar da haklılar.

Süreç hız kesmemeli... Zaman, kardeşçe kucaklaşmanın zamanı.

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TOKAT



Kemal Özdilek... Tokat Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı.

"Gündem ekonomi" diyerek söze başladı:

Ama son haftalarda çözüm süreci... Terörsüz Türkiye, ikinci gündem maddesi oldu.

AK Parti, eskiden Tokat'ta çok güçlüydü... Belediye AK Parti'deydi... 2014 yerel seçimlerinde 12 ilçenin tamamını AK Parti almıştı.







2019... AK Parti'de duraklama yaşandı... 7 ilçeyi kazanabildi.

2023... AK Parti, Tokat Belediye Başkanlığı'nı kaybetti... Sadece 3 ilçede belediye başkanı çıkardı.

Fakat... Suriye olayı... Gazze... Terörsüz Türkiye... Barış ve kardeşlik... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il il dolaşması... Halk, AK Partide bir toparlanma olduğunu konuşuyor.

Türkiye, terörden çok çekti... Tokat'ın da şehitleri var... İçimiz yanıyor... Artık yeni şehitler gelmesin... Terör belası sona ersin.

Terörsüz Türkiye için atılan adımların merkezde, ilçelerde, köylerde karşılığı var... Destekleniyor.

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BURSA



Mustafa Efe... Yeni Marmara Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

Demokrat Parti... Celal Bayar geleneğinden.

Sonrasında Necmettin Erbakan taraftarı.

"Konu çok önemli... Halkın arasına girdim... İlçeleri dolaştım... Araştırdım" diyerek, söze başladı:







Gözlemim şu... Bursa halkı üçe bölünmüş durumda.

Birinci kesim... Toplumun yüzde 40'ı diyebilirim... 'Devletin bir bildiği var... Üst akıl, devlet aklı ne diyorsa ona uyalım' düşüncesinde... Sakin... Ve Terörsüz Türkiye söylemini, bu yöndeki gelişmeleri destekliyor.

Şehit aileleri... Yeniden Refah Partisi seçmeni... İYİ Partililer... Zafer Partisi taraftarları ise... Karşı taraftalar.

Yüzde 20, 25'lik bir kesim ise sessiz... 'Bekleyelim, görelim... İnşallah iyi olur' havasında.