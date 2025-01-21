Yakın siyasi tarihin canlı tanığı... Darbeden (27 Mayıs 1960) sonra yapılan ilk seçimde (15 Ekim 1961) milletvekili seçildi... Aralıksız 19 yıl İzmir milletvekilliği yaptı...

Yeni bir darbe olana kadar (12 Eylül 1980) milletvekili idi.

Ali Naili Erdem... 98 yaşında.







Zengin bir siyasi kariyer... Çalışma Bakanlığı... Sanayi Bakanlığı... Başbakan Yardımcılığı... Milli Eğitim Bakanlığı.

Ali Naili Erdem ile süreci konuştuk... Terörsüz Türkiye.

Dedi ki:

- İsmet İnönü'lü, Süleyman Demirel'li, Bülent Ecevit'li yılları çok iyi biliyorum... Konu dış politika ve ulusal sorunlar olunca iktidar partisi lideri ile ana muhalefet partisi lideri ortak bir tavır sergilerlerdi.

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DEVLET GELENEĞİ



Süleyman Demirel'in Başbakan, İsmet İnönü'nün de CHP Genel Başkanı... Ana muhalefet lideri olduğu... 1960'lı yıllar.

İktidar-muhalefet ilişkilerinin gergin olduğu bir dönem.

Fakat... Konu dış politika ise... Durum değişiyor.







Söz Ali Naili Erdem'de:

- Süleyman Bey derdi ki... 'Dış politika konusunda Başbakan olarak ben ne biliyorsam, İsmet İnönü de mutlaka bilmeli...' 1961'den itibaren hep böyle oldu... İnönü, Başbakan iken de, dış politika konusunda Adalet Partisi liderine (önce Ragıp Gümüşpala... Sonra Süleyman Demirel) bilgi verirdi.

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DEVLET ADAMLIĞI-1



Celal Bayar... Demokrat Parti'nin 4 kurucusundan biri... İlk Genel Başkanı.

1946... Parti kuruluyor... Celal Bayar, basın toplantısı yapıyor... Yanında Adnan Menderes.

Yabancı gazeteci, "Demokrat Parti'nin izleyeceği dış politikayı" soruyor.







Bayar'ın yanıtı:

- İktidar partisi ile iç meselelerde çok çatışacağız... CHP'yi eleştireceğiz... Fakat dış politikada... Ülkenin kaderiyle ilgili konularda... Müşterek hareket edeceğiz... Bu yönde İsmet Paşa ile tamamen mutabıkız.

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DEVLET ADAMLIĞI-2



Siyasetin... İktidar/ muhalefet ilişkilerinin gergin olduğu dönem... Darbe öncesi... 1959.

Başbakan Adnan Menderes, İngiltere'ye gidecekti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulacağı Londra Antlaşması için.







CHP Genel Başkanı İsmet İnönü... Başbakan Adnan Menderes'e bir mesaj gönderdi:

"Sayın Başbakan İngiltere'de olduğu sürece muhalefet görevini askıya alıyoruz... Menderes, bütün Türkiye'nin desteğini arkasında bilsin."

Adnan Menderes'in uçağı... Gatwick Havaalanı'na 4.5 kilometre kala düştü... 10 can kaybı... 17 Şubat 1959.

Yaralı Adnan Menderes iyileşip dönünce... Ankara Garı'nda, karşılayanlar arasında İsmet İnönü de vardı.

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TARİHTEN BİR YAPRAK



Kıbrıs Barış Harekâtı... 1974... Bülent Ecevit Başbakan.

Süleyman Demirel... Adalet Partisi Genel Başkanı... Ana muhalefet lideri.

Meclis Grup Toplantısı.

Süleyman Demirel, kürsüye çıkıyor.







Gerisini... Adalet Partisi Meclis Grup Başkanvekili Ali Naili Erdem anlatsın:

Süleyman Bey dedi ki: "Kıbrıs davası, sadece iktidarın davası değildir... Bu dava hepimizin... Bütün Türkiye'nin."

Demirel... Yabancı dil bilen milletvekillerine bir görev verdi... "Yurtdışına çıkacaksınız... Kıbrıs harekâtının meşruluğunu, Türkiye'nin haklılığını anlatacaksınız."

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İLETİŞİM KÖPRÜSÜ



Keşke... Ali Naili Erdem, görüp yaşadıklarını televizyon ekranlarında anlatsa.

Örneğin... Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında... CHP'li Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile Adalet Partisi'nin "yabancı dil bilen milletvekilleri" arasındaki köprüyü... İletişim köprüsünü.

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GÖZLEM



Geçen hafta Kocaeli'nde idik... Yerel medyadan arkadaşlarla konuştuk... Bazı sivil toplum liderleriyle... İş dünyası temsilcileriyle... Sendikacıyla... Üniversiteden akademisyenle... Sokaktaki insanla.

Çoğunluk... "Süreci" destekliyor... Zeytin dalını... Terörsüz Türkiye'yi.

Ve yine çoğunluk... Bu süreçte... Siyasette... Yüksek gerilim istemiyor... Özellikle de iktidar ile ana muhalefet arasında.

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KÜÇÜK HESAPLAR



Ulusal konularda "seçim" hesabı, "oy" hesabı yapılmaz.

Geçmişte... Yılların siyasetçisi Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı oya çevirmek istedi.

Stratejisi... "Erken seçim... Tek başına iktidar" idi.







Bu stratejiyle... Milli Selamet Partisi/Necmettin Erbakan ile yaptığı koalisyonu bozdu.

Fakat... "Evdeki hesap çarşıya uymadı" misali...

Türkiye, "erken seçime gitmedi".

Ve... Ecevit Hükümeti yıkıldı. Birinci Milliyetçi Cephe (Süleyman Demirel... Necmettin Erbakan... Alparslan Türkeş) Hükümeti kuruluverdi.

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GÖREV... VE SORUMLULUK



Muhalefetin görevi... Eleştirecektir... Yeri geldiğinde sertleşecektir.

Ama... Fakat... Lakin... Ulusal konularda frene basma sorumluluğunu da gösterecektir.

Yakın siyasi tarihte bunun örneği çok.

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KOCAELİ... YARINA KALDI



Aslında bugün Kocaeli notlarına devam edecektik.

Bölgeden, yazılacak o kadar çok şey var ki.

Yarın paylaşacağız.