Ankara'dan Kocaeli'ne araçla gittim... Dinlenme tesislerine uğrayarak... Bolu Dağı'nda mola vererek... Sohbet... Kamuoyu yoklaması.

Ankara'ya dönüş... Yüksek Hızlı Tren ile... İzmit Garı'nda ve trende yine sohbet... Anket.

Terörsüz Türkiye... Yeni süreç konusunda bir endişe gözlemledim:

"Daha önceki gibi olmasın."

Daha öncesini biliyorsunuz... 2013-2015... Çözüm süreci... Yükselen ümitler... İyi niyetle başlayan görüşmeler... Çalışmalar...

Ve sonrası... Hüsran... Hayal kırıklığı... Hendek olayları... 2 binin üzerinde can kaybı... 4 binden fazla yaralı... Yakılıp yıkılan binalar...

***



Sözün bittiği yer

Büyük acı... Yok olan hayaller... Zehir olan tatil... Söyleyecek söz bulamıyoruz.

76 can kaybı... 51 yaralı.

Milletçe üzüntümüz sonsuz.

Başımız sağ olsun.

Sorumlular elbette cezalandırılacak.

Ama... Ya kaybettiklerimiz?

Yara, yıllarca kanayacak.

***



Kartlık pozisyon

Çağdaş Kocaeli Gazetesi... Ve sohbet.

Konu... Kırmızı kart.

Yerel medyadan bir arkadaş, "CHP, sarı kart, kırmızı kart konusuna hiç girmemeli" dedi:

Sordum... "Neden?"

İzmitli arkadaşımız yanıt verdi:

"CHP'nin içinde kart görmesi gereken o kadar çok kişi var ki... Bu yol açılırsa Özgür Bey'in cebinde sürekli sarı kartla, kırmızı kartla dolaşması gerekir."

***



Taşı toprağı altın

Kocaeli... En büyük sorun trafik.

Göçlerle büyüdükçe büyüyen bir şehir... Asrın depreminden sonra nüfus daha da artmış.

Karadeniz'e de Marmara Denizi'ne de sahili var.

Ticaret, sanayi, eğitim ve ulaşım kenti.

Organize Sanayi Bölgesi sayısı... 14.

Liman sayısı... 15.

Yılda 10 binin üzerinde gemi hareketi.

Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşundan 84'ü Kocaeli'nde... TÜPRAŞ... Ford... Hyundai... Şişe Cam... Aygaz.

Böyle bir kentte trafik sorunu olması doğal... Günün her saatinde.

Eskiden... İstanbul için "Taşı toprağı altın" denilirdi.

Bugün ise... Kocaeli'nin taşı toprağı altın.

Kişi başına milli gelir... Türkiye ortalamasının çok üzerinde.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'yı geçmiş durumda: Tam 21 bin dolar.

Ah! Keşke, Türkiye'de Kocaeli gibi 15-20 şehir daha olsa.

***



İlle de masa başı

Eğer... Kocaeli'nde işsizlikten yakınan varsa... 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin...

Ya tembeldir. Ya da iş beğenmiyordur.

Belediyeye iş için başvuran yok mu? Çok.

Ama... Masa başı iş istiyorlar.

Bu konu açılınca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, cep telefonundaki bir iş başvurusunu gösterdi.

İş isteyen... Açık açık yazmış... "Masa başı olsun" diye.

***





Tatlı rekor

Pişmaniye heykeli... Şehrin merkezinde.

2010... Coğrafi tescil belgesi alınmış.

Pişmaniye festivali... Elbette var. Ve... 2019'da... Pişmaniye, Guinness Rekorlar Kitabı'nda.

Pişmaniye üreticileri 1040 metre uzunluğunda pişmaniye çekmişler... Dünyanın en uzun tatlısı.

***

İlber Hoca'dan yayıncılık dersi

Salon tıklım tıklım kalabalık.

Belgesel... "Cumhuriyetin İlk Durağı."

Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısı... Kurtuluş Savaşı yılları... Devrimler... Kadın hakları... Belgeselin yapımcısı Nebil Özgentürk'ü kutladım.

Sonra... Sahnede Profesör İlber Ortaylı.

Dünü de anlattı, bugünü de... Salondakiler, ilgiyle dinledi.

İlber Hoca, bir ara sözü, televizyonlardaki tartışma programlarına getirdi:

- 5 ulusal kanal... Akşamları hepsinde de 5'er kişi... 5 kere 5, eder 25... Hepsi de maşallah her şeyi biliyor... Dünyada böyle bir yayıncılık yok.

Alkış, alkış, alkış.

İlber Hoca, sözü sohbeti dinlenen bir bilim adamı... Tarihçi.

En yoğun alkış fırtınası bu sözlerine.

Buna, "Anket... Kamuoyu yoklaması" da diyebilirsiniz.

***



Hurşit Güneş... Sahada

Haftalardır dolaşıyor... İl il.

Geçen hafta... Çarşamba sabahı Edirne'deydi.

Aynı gün öğleden sonra... Kırklareli.

17 Ocak Cuma... Adana.

Yerel örgüt ziyareti... Konferans... Halkla temas.

Babası... Efsanevi Dışişleri Bakanı... "Kandıralı" Profesör Turan Güneş.

Kendisi... Eski CHP Kocaeli Milletvekili... Genel Başkan Yardımcısı.

Sohbet ettik... Hâl hatır sorduk.

Hazırlanıyor.

Kocaeli merkezde... İlçelerde... Söylenen şu:

"Kurultayı bekliyor... Kafasında genel başkan adaylığı var."

***



Şişmaniye... Pişmaniye

Şehir efsanesi... Dillerde... Pişmaniye üzerine.

Tatlıcı bir genç... Bir kızı sevmiş... Kız, oldukça şişman.

Yeni bir tatlı icat etmiş... Sevgilisi için... Adını da Şişmaniye koymuş.

Evlenmişler... Ama... Şişmaniye çok kıskançmış... Evlilik yürümemiş... Ayrılmışlar.

Genç tatlıcı... Evlendiğine pişman... Tatlının adını değiştirmiş... Pişmaniye yapmış.

Dinledik... Güldük... Siz de gülersiniz diye aktaralım istedik.

***



Teşekkür

Büyük Atatürk'ün İzmit'teki ilk basın toplantısı etkinliğinde... Belgesel gösteriminde... 2 kişiye özel ödül:

Prof. İlber Ortaylı'ya... Halide Edip Adıvar Ödülü.

Bana da... Onur Ödülü.

Teşekkürler Kocaeli.