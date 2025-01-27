ERZURUM

Palandöken Dağı (3 bin 125 metre), beyaz bir yorgan altında... Kar, beyaz altın.

Palandöken Kayak Merkezi... Bayram yeri gibi... Kış turizmi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon, Rize'den gelenler... Ve daha pek çok ilden.







İranlı... Rus... Alman... Iraklı... Fransız... İtalyan... Yabancı turist çok.

Otellerde doluluk oranı... Yüzde 95'in üzerinde.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı dedi ki:

-Allah korusun... Yangın anında itfaiyenin kayak merkezine ulaşması, yangına müdahalesi... 3 dakika 52 saniye.

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SORUMLULUK... İŞTE BU



Mustafa Çiftçi... Erzurum Valisi... Kayak yapıyor.

Mehmet Sekmen... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı... Otel otel dolaşıyor.

Kendilerini, "Erzurum'un dağından, taşından, uçan kuşundan sorumlu" hissediyorlar.

İkisi de... "Erzurum'un marka değerine leke düşmemesi... Şehrin marka değerini yükseltmek için" çırpınıyor.

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OTEL OTEL DOLAŞTIK



Palandöken... 10 otel... 3 bin yatak... Birkaçını gezdik.

Polat Palandöken Otel, 458 yataklı.

Sway Otel... 450 yataklı.

Dedeman Palandöken Otel... 374 yataklı.

Palan Otel... 316 yataklı.

Snowdora Otel... Başsoy Otel... Dedeman Ski Ladge...

Hepsi de yerli, yabancı turist dolu.

Şehir otelleri... 2 bin yatak... Hilton da var, Ramada da, The Erzurum Hotel de... Dağdaki otelde yer bulamayanlar şehir içindeki otellerde.

Dağ hemen bitişikte... 3 kilometre.

Otelleri Cengiz Durular arkadaşımızla birlikte gezdik... Erzurumlu...

Yangın merdiveni olmayan otel yok.

Yangın alarmı... Odalarda duman dedektörü... Anons sistemi... Tam puan.

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ÇOCUK BAHÇESİ GİBİ



Çocuklar... Kayak yapıyorlar.

Kaymasını bilmeyenler, ders alıyorlar... Kar sapanı... Dönüş... Duruş... Paralel kayak.

Çocuklar için kayak dışında etkinlik çok.







Etkinlikleri, çoğu İstanbul'dan gelen kulüpler düzenliyorlar.

Yaratıcı Yıldızlar Kulübü gibi.

Oyunlar... Müzik... Resim... Tiyatro... Aklınıza ne gelirse.

Çocuklarla ilgili etkinliklerde... Pedagog da var... Sosyolog da... Tiyatro oyuncuları da... Bazı TV dizilerinin oyuncuları şimdi Erzurum'da... Palandöken'de... Çocuklarla birlikte.

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VALİ... PALANDÖKEN'DE



Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği'ne atandığı zaman (18 Ağustos 2023) kayak yapmayı bilmiyormuş.

Şimdi... Profesyonel kayakçı gibi... Dedi ki:







"Bir İngiliz atasözü var... 'Roma'da isen, Romalı gibi davranacaksın...' Kayak dersi aldım... Bir hafta... Ve öğrendim... Palandöken'de kayak yapmaya başladım."

Vali, kayak yapıyor... Vali, kar aracına biniyor, zirveye tırmanıyor.







Vali... Turistlerin arasına karışıyor... Sohbet ediyor... Ve soruyor:

- Bir şikâyetiniz var mı? Otelinizden memnun musunuz? Benden bir şey istiyor musunuz?

Şehrin en büyük mülki idare amirini yanı başında görüp de, memnun olmayan yok.

Vali Mustafa Çiftçi ile fotoğraf çektiren... Çok.

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MEHMET SEKMEN... "ATOM KARINCA"



Palandöken'de 55 kayak pisti var... 86 kilometre.

Pistler... Palandöken'e tırmanan yollar... Oteller... Dağdaki ve şehir merkezindeki lokantalar... Çarşı... Hepsinden birinci derecede sorumlu olan kim? Ya da kimler?

Mehmet Sekmen... Büyükşehir Belediye Başkanı... Tam bir atom karınca.







"Hepimiz sorumluyuz... Bütün Erzurum" diye konuşuyor.

"Belediye başkanı olarak, ben dağdan da sorumluyum... İlçelerden de... Köylerden de... Otellerden, lokantalardan da... Dağ yolunun, şehirdeki sokağın temizliğinden de" diyerek, devam ediyor.

Eğer bir şehirde... Vali, belediye başkanı... Ve diğer kamu görevlileri sorumluluğu ona buna atmıyorlarsa...

O şehrin marka değeri yükseliyor... Erzurum gibi.

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"HADİ GEL... ERZURUM'A GEL"



Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT)... Toplam 11 ülke... Erzurum bu ülkelerin 2025 Turizm Başkenti.







Havalimanı... Çarşı... Kayak Merkezi... Afişlerle dolu.

Afişte... "Kendini anlatan şehir" yazıyor... Çok doğru... Erzurum her yönden kendini anlatıyor.

Afişte... "Hadi gel... Erzurum'a gel" diye yazıyor... Gelen çok... Yurt dışından... Yurt içinden.

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ÇARŞIYA "CAN SUYU"



Palandöken Kayak Merkezi ile... Şehir merkezi... 5 dakika.

Erzurum'a, kış turizmine gelen... Mutlaka şehir merkezine de gidiyor... Çarşıya.

Erzurum'a gelip de... Cağ kebap yemeden olmaz... Kebapçı çok.

Ve... Cağ kebabın üstüne kadayıf dolması. Bir Erzurum klasiği.

Bitmedi.

Bir de Rüstem Paşa Kervansarayı var.

Bedesten... Taş Han.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış... 1561'de.

Şehirde ticaretin kalbinin attığı yerlerden.

Oltu taşı tespih... Yüzük... Gümüş gerdanlık... Kolye... Bileklik... Çeşit çeşit hediyelik.

Kış turizmi, çarşıya can suyu.

Esnaf... Müşteriye saygılı.

Taksici de, lokantacı da, hediyelik eşya satıcısı da, "Fırsat bu fırsat" demiyor... Zam yapmıyor... Kazık atmıyor.

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SERHAT ŞEHRİNDEN KIŞ MANZARALARI... YARIN



Palandöken... Kar turizmi... Otel fiyatları... Kayak dersleri... Güvenlik önlemleri... Sağlık çalışanları... Hava kararınca kayak yapanlar.

Serhat şehrinden kış manzaraları.

Anlatılacak çok şey var.

Yarın devam edeceğiz.