Şevval Şahin... Entübe... Humerus şavt kırığı... Pelvis kırığı... Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi... Acil servis... Durumu ağır.

Yasemin Cankat Ertürk... Karbonmonoksit etkilenmesi... Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi... Yoğun bakımda.

Lara Pürümoğlu... Azra Pürümoğlu... Buket Zeynep Pürümoğlu... Nuri Arda Pürümoğlu... Karbonmonoksit etkilenmesi... Ankara Özel Lösante Hastanesi... Acil servis.

Ayşegül Ataman Korkmaz... Beliz Korkmaz... Can Korkmaz... Karbonmonoksit etkilenmesi... Kocaeli-Medikal Park... Acil servis.

Kemal Gümüş... Genel vücut travması... Karbonmonoksit etkilenmesi... İzzet Baysal Devlet Hastanesi... Acil servis.

Gülşen Doğan Durdağ... Sol ayak travması... Abant İzzet Baysal Üniversitesi... Acil servis.

Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor.

Milletçe... Yüreklerimiz yanıyor.

***



Zehir olan tatil

Ömer Ege Sarı... Ayşegül Sarı... Ömer Sarı... Gamze Sarı... Elif Sarı... Ela Sarı... Fatma Güner... Acil müdahale.

Oktay Gündüz... Cemal Özer... Gökhan Armağan... Mete Alaz Yakın... Hülya Kara... Burçak Kara.

Liste uzayıp gidiyor.

Büyük acı... Güya tatil yapacaklardı.

Böyle mi olacaktı?

***



Bayraklar yarıya inerken

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük yas ilan ederken... Yürekleri biraz olsun serinletmek için dedi ki:

"Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru bulunanlar, yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir."

Vermeliler.

Gidenler... Anneler, babalar, yavrular geri dönmeyecekler.

Ama... Türkiye'yi yasa boğanlar... Mutlaka hesap vermeliler.

***



Dualarımız sizlerle

Metehan Şengör... Cenk Şengör... Acil servisteler.

Esma Yollu... Elif Vanlıoğlu... Merve İlgin... Nazmiye Şişli... Neslihan Yeşil... Acil servis.

Büşra Kandemir... Yumuşak doku travması... Acil servis.

Gurbet Öner... Neçirvan Öner... Karbonmonoksit etkilenmesi... Acil servis.

Reşat Bölük... Sol bacakta hassasiyet... Yüksekten düşme... Acil servis.

Dualarımız sizlerle.

Acil şifa diliyoruz.

***



Bir ömrün hikâyesi

Mazhar Murtezaoğlu... Ormancı... Karadenizli.

Rize-Artvin coğrafyasından.

Göç... Bolu... Ormancılık... Ve iş dünyası.

Eskiden... İstanbul-Ankara otoyolu, Bolu Tüneli yokken... Araçlar, Bolu Dağı yolundan geçerdi.

Dağda... Meşhur bir dinlenme tesisi vardı... Varan tesisleri. Mazhar Murtezaoğlu yaptı... İşletti.

Sonra... Dağ yolunda... Yine meşhur bir tesis... Koru Otel.

Onu da Mazhar Murtezaoğlu yaptı... Yıllarca işletti... Ve... Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü'ne sattı.

Bu otel... Zamanla... Yine el değiştirdi.

Dostumuz Yaşar Öncan aldı... Çok gittik, kaldık.

Ama... O da yoruldu... Sattı... Koru Otel hâlâ turizmin hizmetinde.

Nerede kalmıştık? Mazhar Murtezaoğlu, Koru Otel'i satınca... Aldığı parayı... Kartalkaya'ya yatırdı.

Önce... Kartal Otel'i yaptı... 1974.

Ardından... Grand Kartal Otel... 1998.

Yanan otel... Canlarımızın can verdiği, yaralandığı otel, işte bu otel.

Ölüm Allah'ın emri... Mazhar Murtezaoğlu ölünce... Her şey çocuklarına kaldı...

Salı... Sabaha karşı acı haberle uyanınca... Gözlerimizin önünden o günler geçti... Mazhar Murtezaoğlu'nun hayat öyküsü.

***



'Aile boyu katliam' gibi

Ayşemin Elif Doğan... Mehmet Can Doğan... Ayşe Maya Doğan... Şimdi bir başka âlemdeler... Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun.

Müge Suyolcu... Pera Suyolcu.

Atıl Enes Tokcan... Can Tokcan... Atlas Kaan Tokcan... Kemal Tokcan... Büyük acı... Aileden hayatta olanlar, bu acıya nasıl dayanacaklar?

Elif Naz Boduroğlu... Alican Boduroğlu... Ebru Boduroğlu... Hayatlarını kaybettiler... Baba Mete Tunç Boduroğlu yaralı... Bir yuva yok oldu.

Ahmet Çetiz... Eşi Habibe Çetiz... İkiz çocukları Vedat Çetiz... Sedat Çetiz... Diğer çocukları Esat Çetiz... Koyun koyuna can verenler.

Allah'ım! Buna hangi yürek dayanır?

***



Haber alınamayanlar

Eren Bağcı... Doğa Doğan... Duygu Doğan... Mavi Doğan... Mert Doğan... Zehra Sena Gültekin... Bilal Gültekin...

İsimleri belli... Vatandaşlık numaraları da belli... Hangi birini yazalım.

Ama... Nerelerdeler? Ne durumdalar?

Çaresiz anneler, babalar, eşler... İki gündür gözyaşı döküyorlar... Çırpınıyorlar...

Dün, onları teselli etmek için didindik durduk

Gözyaşları... Durmak bilmiyor ki.

***



İhmaller zinciri

Gazeteci kardeşim sevgili Nursun Erel... Yıllarca Kartalkaya'ya gitti... Her kış... Okullar tatile girince.

O otelde kaldılar... Grand Kartal'da.

Dün... Nursun'la konuştum... Uzun uzun.

"Çocuklar artık büyüdüler... Birkaç yıldır gitmiyoruz" dedi.

Ve... Oteli anlattı:

- İhmaller zinciri... Hangisini anlatayım? Otel eskimişti... Tavanlar ahşaptı... Yatak yorgan sentetikti... Odalarda sigara içiliyordu... Yemekler, akşam eğlenceleri çok güzeldi... Fakat... Uzun koridorlar... Ahşap kaplı duvarlar... Yangın merdiveni gördüğümü hatırlamıyorum.

***



Ya ötekiler?

Kartalkaya... Kış turizmi... Kayak... Otel, hepi topu 2-3 ay açık kalacak.

Daha sonraki aylarda otele çekidüzen verilmez mi?

Aksaklıklar giderilmez mi? Tesis yenilenmez mi?

Ya oteli denetlemekle görevli olanlara ne demeli?

Suç sadece otel sahibinde mi?

Ötekiler... Aksaklıkları görmezden gelenler... Onlar da hesap vermeliler.

***



Amin

Yılmaz Sarıtaş... Nehir Sarıtaş... Doruk Sarıtaş... Erhan Tüzgiray... Yasemin Boncuk Tüzgiray... Defne Tüzgiray... Demir Tüzgiray...

Liste uzun.

İsimlerin yanında... Vatandaşlık numarası yazılı.

Ve... 5 harflik sözcük:

"Vefat."

Allah, rahmet eylesin... Eşlerine, dostlarına, sevenlerine sabır versin.

Ve... Bize bir daha böyle büyük acı göstermesin.