Yontma taş devrine kadar uzanan tarihi derinlik ve zenginlik... Uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir şehir... Osmanlı'nın eyalet merkezi... Dadaşlar diyarı.

Ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesi kararının alındığı, Mustafa Kemal Paşa'nın sivil kıyafetle görev yaptığı ilk şehir... Serhat şehri.

Türkiye'yi yasa boğan "Kartalkaya... Otel yangını" faciasından sonra... Sıcağı sıcağına... Erzurum'dayım... Dumanlı dağlar... Palandöken'de kayak yapanlar.

Hatta... Yamaç paraşütü... Gökyüzünde süzülüp Erzurum'un güzelliğinin tadını çıkaranlar.

Güvenlik... Mükemmel.

Vali Mustafa Çiftçi... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen... Kurumlar arasında uyum... Tam puan.

Erzurum... Destan yazıyor.

Ve... Ders veriyor. Almak isteyenlere.

***



Erzurumlu... Birbirinden sorumlu

Çorum'da yaygın bir söz vardır... "Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz."

Mustafa Çiftçi... Erzurum Valisi... Daha önce Çorum Valisi'ydi. Sloganı, Erzurum'a taşımış/uyarlamış.

Kamu görevlisi... Kanaat önderi... Otelci... Lokantacı... Sivil toplum lideri... Taksici... Kahveci... Hediyelik eşya satıcısı... "Erzurumlu, birbirinden sorumlu."

***



'Görev mutluluktur'

Palandöken Kayak Merkezi... Kar motosikleti... Üzerinde, "Jandarma... 112" yazıyor.

Jandarma astsubay... Adanalı... 4 yıldır Erzurum'da görev yapıyor. "Buyurun" diyor.





Teşekkürler... Motosikletteyim... Dağda, kayak yapanların arasındayım.

Değişik şehirlerden... Farklı ülkelerden gelen turistler... Dağda, jandarmayı görmekten mutlu oluyorlar.

Polis... Jandarma... Sağlık personeli... İtfaiye... 7/24 görevde... Nöbette.

***



Otel fiyatları

Otelleri dolaştım... Personel güler yüzlü... Saygılı.

Konaklama fiyatlarını sordum.

Kral dairesinde kalmak isterseniz... Tam pansiyon. Günlüğü 50 bin lira.

"Talep var mı?" derseniz... Elbette... Yazları Bodrum'da tatil yapan yat sahiplerinin bir kısmı şimdi Palandöken'de... Kayakta.

"Normal odada kalacağım" derseniz.

Resepsiyondaki görevli dedi ki:

- Efendim, oda/kahvaltı... 3 bin lira... Ama... Maalesef yerimiz yok.

Diğer oteller... 3 bin liradan başlıyor... 5 bin de var, 6 bin de...

***



Kiralık 'kayak takımı'

Geldiniz... Otele yerleştiniz... Kayak yapacaksınız... Fakat... Kayak ayakkabınız... Kıyafetiniz... Kaskınız... Kayak takımınız yok...

Kiralayacaksınız... Mont, pantolon, ayakkabı, kask, kayaklar... Tam takım... Günde 1250 lira.

***



Hava kararınca

Kayak... Sabah saat 09.00'da başlıyor. Akşam... Saat 20.00'ye kadar kayak yapabilirsiniz.

Hava kararınca... 10 kilometre uzunluğundaki pist aydınlatılıyor.

Dağda... 2 kayak merkezi var... Palandöken ve Konaklı.

Kayak yapmak için... Palandöken'de... Günde 700 lira ödeyeceksiniz. Konaklı'da ise... 300 lira.

Erzurumlu... Dağda konaklamıyor... Evinde kalıyor... Sadece kayak yapmak için geliyor... Günde bin lira.

***



Kayak dersi

Kayak hocası çok... Öğrenci ise yüzlerce.

- Hocam... Kaymasını bilmiyorum... Ders alacağım... Borcum ne kadar olacak?

Hoca... Kahkahayı basıyor:

- Hoş geldiniz... Yeter ki öğrenin... Sizden para mı alacağız?

Bu defa kahkaha bizden... Bu yaştan sonra, o cesaret kimde?

Palandöken Kayak Merkezi'nde... Bütün otellerde... Kayak dersi... Saati 3 bin lira.

***



İtfaiye

Palandöken'de... Kapısında amblem olan... Ve "İtfaiye" yazan... Beyaz bir araç. İçinde... Görevliler... Kadın, erkek.

Otelleri dolaşıyorlar... Gündüzleri... Akşamları... Kontroldeler.

Büyük itfaiye araçları... Dağda yok... Kayak yapanlar tedirgin olmasınlar... Moralleri bozulmasın. Ama... İtfaiyenin kayak bölgesine ulaşması... İlk müdahale 3 dakika 52 saniye.

Sezon öncesi defalarca tatbikat yapılmış.

***



Devriye

Palandöken'de... Devriyeler gördük... Tam gün... Kayak merkezinde mekik dokuyorlar.

Onlara, "Ski Patrol" diyorlar... Kayak devriyesi.

Düşen oluyor... Sağlık hizmeti gerekebilir... Düşenlere... Kayamayanlara... Yukarıda kalanlara, ilk müdahale/yardım onlardan.

Ski Patrol... Eğitimli... Teknik ve tıbbi sertifikalı... Özel kıyafetli. Kayak yaparken onları görenler kendilerini daha da güvende hissediyorlar.

Ski Patrol... Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti... Ücretsiz.

***



Kahraman jandarma

Palandöken... Oldukça hareketli...

Araç trafiği yer yer yoğun.

Burası jandarma bölgesi. Jandarma subayı... Jandarma astsubayı... Jandarma çavuşu... Çok... Dağın her yerinde.

Görevleri sadece trafikle sınırlı değil. Her konuda onlardan destek isteyebilirsiniz.

***



Jet sosyete

İstanbul'dan, İzmir'den adını herkesin bildiği pek çok iş insanı... Holding sahipleri... Üst yöneticiler... Erzurum'dalar.

İçlerinde... Erzurum'da evi olanlar... Veya mevsimlik ev kiralayanlar da var.

Aile bireyleri önceden geliyor... Bütün sezon kayak... Baba ise ara sıra... Hafta sonları. İsim yazmıyoruz. Merak eden gelir, görür.

Magazinciler için malzemenin çok olduğunu söyleyebiliriz.

***



Hedef 'Davos'

Buraya kadar gelmişken... Davos'tan söz etmemek olmaz.

Erzurum... Kolları sıvamış... "Türkiye'nin Davos'u olmak" için... Vali... Büyükşehir Belediye Başkanı... Tüm bürokratlar... Harıl harıl çalışıyorlar. Hayli de mesafe almışlar.

Yarın... Erzurum'dan son notlar... Hepsini anlatacağız.