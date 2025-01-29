Nâzım Hikmet, "Erzurum'un kışı zorludur balam" diyor... Doğru.

Ama... Erzurumlu zorlu kıştan çok memnun... Şehir yerli, yabancı turist dolu.







Meşhur söz... "Allah, dağına göre kar verir."

Veriyor da... Palandöken, beyaz altınla kaplı... Kar, kar, kar... Bereket. Havalimanı... Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor.

Erzurum... Kış turizminde rekora koşuyor.

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KARTALKAYA'DAN PALANDÖKEN'E



Kartalkaya... Acı ama gerçek... Yangından sonra... Marka değeri yerlerde sürünüyor.

Palandöken... Marka değeri her geçen gün artıyor.







Kartalkaya tatili burnundan gelenlerin bir kısmı, şu anda Palandöken'de kayak yapıyor.

Kartalkaya'da kozmetik ürün tanıtan bir firma, yangın sonrası Erzurum'a gelmiş... Buradaki otellerde tanıtım yapıyor.

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YÜKSEK HIZLI TREN



Cumhuriyet'e giden yolun temel taşlarının döşendiği Erzurum'da çarşı pazarı da dolaştık elbette. Ekonomi... Emekli maaşları... Pahalılık... Dadaş dertli.

Kış turizmi... Piyasaya can suyu.

Sordum:

- Dadaşlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteğiniz var mı?

Rüstem Paşa Hanı... Oltu taşı tespih satan Dadaş, "Var" dedi:

- Yüksek Hızlı Tren istiyoruz.

Öteki Dadaşlar... Bir ağızdan:

- Eveeet!

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TAKVİM 2025



Etkinlik çok... Zira... Bu yıl Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Turizm Başkenti.

6-12 Ocak... Kış Oyunları yapıldı... Palandöken'in zirvesinden dünyaya seslenildi: "Kışın kalbi Erzurum'da atıyor."

22-25 Şubat... Uluslararası Kış Bilim Şenliği.

1-3 Mart... Dünya Snowboard Şampiyonası... Slogan, "Palandöken'de hızla yüksel."

4-5-6 Mart... Türkiye geneli ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla... AFAD tatbikatı.







18 Nisan... Turizm Başkenti Erzurum ana açılışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11 ülkenin temsilcisinin katılacağı turizm bakanları zirvesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı.

25 Mayıs... Kar Dizi Festivali... Yerli ve milli dizi filmler... "Yıldızlar parlıyor... Hikâyeler yarışıyor."

20 Temmuz... Yaz Oyunları... "Gelenekten geleceğe yaz oyunları.''

20 Ağustos... Gastronomi Festivali... "Her lezzette bir hikâye."

20-25 Ağustos... Uluslararası Bisiklet Turnuvası... "Yol senin, pedal senin.''

15 Aralık... Turizmin Başkenti Erzurum etkinliklerinin kapanışı... Kış sporları branşlarında Erzurumlu gençlerin yarışması.

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YERLİ DAVOS



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açış konuş- gençlerin yarışması. masını yapacağı Palandöken Ekonomik Forumu... 18 Nisan.

Gündem başlıkları: "Akıllı bir dünyada adil bir gelecek... Zeki ekonomiler ve küresel eşitsizlik."

Hedef... Vizyon... Büyük proje... Erzurum'u "Davos yapmak".







Birinci aşama... Türk dünyası ülkelerinin... Ve Ortadoğu'nun Davos'u... 150 ülkeden yetkililer katılacak.

Sonra... Aşama aşama dünyaya açılmak... Erzurum'a gelecek ülke sayısını artırmak... Her yıl sürdürmek...

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, bir ekip çalışması içinde... Bilimsel... Altyapı hazırlığı.

2025 yılına yeni girdik... Fakat... Buraya gelince gördüm ki, Erzurum, kolları sıvamış, 2026'ya hazırlanıyor... Yerli Davos hazırlığı.

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YEREL YÖNETİM DERSLERİ



Erzurum'a her gelişimde mutlaka sorarım:

"Belediye'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu var mı? Belediyeye hiç haciz geldi mi? Belediye, borcuna karşılık SGK'ya arsa, bina, cami, dükkân verdi mi?''







Para yönetiminde, bütçe disiplininde, tasarrufta... Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin notu... Tam puan.

Tebrikler Başkan Mehmet Sekmen.

Ve dileğimiz... Borç batağındaki belediyelerin Erzurum'dan alacakları çok ders var.

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BEĞENDİK



Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli-yabancı turistlerin yanı sıra Erzurumlu çocuklar da çok.

Kayak... Pahalı spor... Merak ettim... Bunlar, zengin çocukları mı?







Büyükşehir Belediyesi hizmeti.

Öğrenciler... Belediye otobüsüyle kayak merkezine götürülüyor... Bir hafta boyunca.







Kayak dersi... Yemek... Hepsi belediyeden.

Binlerce evladımız kayak öğrenmiş.

Beğendik... Küçük Dadaşlar ile fotoğraf çektirdik... Öyle mutlular ki.

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ATASÖZÜ



Kartalkaya faciasının üzerinden... 9 gün geçti... Tartışması hâlâ sürüyor.

Herkes, sorumluluğu, suçu başkasının üzerine atıyor.

Yarın bütün kabahat aşçıya... Garsona... Komiye... Temizlikçiye yüklenirse, şaşırmamak gerek.

Palandöken'de bu konuyu konuşuyorduk... Arkadaşlardan biri dedi ki:

"Atasözü... Kabahat, samur kürk olsa kimse üzerine almaz."

Asrın depreminde de böyle olmadı mı? Onlarca insanın ölümünden sorumlu müteahhit, suçu ona buna atmaya kalkmadı mı?

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KALPAK



Erzurum... Gelip de memnun olmayan yok.

Palandöken Kayak Merkezi... Kayak yapan binlerce insan.

Ve şehir gezileri... Cami, mescit, kilise, şehitlik, kale, han, hamam, kervansaray, çeşme, sur kapısı, saray, köşk, tarabya, namazgâh.

Atatürk Müze Evi.

Erzurum... Milli mücadele ateşinin ilk yakıldığı şehirlerden.

Erzurum... Kurtuluş Savaşı öncesi, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, ayrılık kabul edilemez" kararının alındığı şehir.

Veda zamanı... Telefonumuza bir mesaj düştü... Belçika'dan bir okuyucumuz... Emre Çimen.

Erzurum yazılarımıza teşekkür ediyor... Kalpağımızı beğenmiş... "Böyle bir kalpağımın olmasını isterim... Nasıl temin edebilirim?" diyor.

Mesajı yüksek sesle okuyunca, Erzurumlu dostumuz Cengiz Durular, "Hemen gönderelim" dedi. Ama... Mesajın altında adres yok.