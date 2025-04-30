Türkiye'de belediye sayısı 1403...

Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri.

Belediye var, belediye var.

Belediyeden belediyeye fark var... Ve...

Her belediyenin kendisine özgü hikâyesi var.

Bazı belediyeler... Borç batağında... Maaş ödemekte zorlanıyor... Çöpler bile toplanmıyor.

Bazı belediyeler ise... Sıfır borç... Personel, maaşını zamanında alıyor... Sokaklar tertemiz.

Örnek mi istediniz?

İşte Şırnak... Gelip gezmenizi isteriz.

Hava güzel... Yaylalar yemyeşil... Koyunlar, kuzular... Şırıl şırıl akan sular... Ters laleler... Seveceksiniz.

***



O şimdi başkan

Mehmet Yarka... 1995'te Şırnak'a gelmiştim... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ydı.

Belediye Meclis Üyeliği de var... Anavatan Partisi'nden.

2019... Belediye Başkanı seçildi... AK Parti.



2024... İkinci kez sandıktan çıktı.

Söylemeye gerek yok... Bölgenin birincisi DEM Parti.

Sohbet... "Kurumlara ve kişilere ne kadar borcu var?"

Yanıt... "Allah'a can borcumuz var, o kadar."

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Makam aracı

Midyat'a gitmiştim... Mardin'in ilçesi... Belediye Başkanı Veysi Şahin ile dolaşıyordum... Çarşı, pazar... Köy... Mezra.

Makam otomobili değil, başkanın özel aracıyla.

Zira... Veysi Şahin, devletin verdiği resmi araca binmiyordu.

Makam aracını, yeni evlenenlere tahsis etmişti.

Gelin aracı olarak... Çiçekli... Süslemeli.

Şırnak'tayım... Aynı manzara...

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, makam aracı kullanmıyor... Kendi otomobili ona yetiyor.

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Sıfır borç

Şırnak Belediyesi'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu... Sıfır.

Maliyeye... Elektrik idaresine...

Piyasaya borç... Sıfır.

Personel maaşı... İkramiye... Sosyal haklar... Gününde ödeniyor.

Demek... İstenince başarılıyormuş.

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Kırmızı çizgi

Güneydoğu'da seçim kazanmak... Hem de iki dönem üst üste... Kolay iş değil.

Midyat'ta... Veysi Şahin, bunu başardı... İki dönemdir başkan... AK Partili.

Şırnak'ta da öyle... Mehmet Yarka... 2019'dan bu yana.

Belediyede sohbet ettik... Sokakta dolaştık... Dedi ki:

Madde bir... Halktan kopmayacaksın.

İşini, bilerek yapacaksın... Severek yapacaksın.

Bankamatik memur olmayacak... Herkes çalışacak.

Parayı düzgün yöneteceksin... Belediyenin kaynaklarını kimseye peşkeş çekmeyeceksin.

Ve kırmızı çizgi... İmarda taviz vermeyeceksin... İsterse babanın oğlu olsun... Gücenen gücensin.

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Yükselen özlem

Terörsüz Türkiye... Ülke gündeminin önemli maddesi... Belediye Başkanı ile konuşup da bu konuya girmemek olmaz.

Mehmet Yarka dedi ki:

61 yaşındayım... Gençliğimi yaşayamadım... Yıllarca, sabaha kalkacak mıyız diye yattık.

Şırnak... Terör yorgunu bir şehir... Şimdi huzurluyuz... Çok şükür.

Gezdiniz, gördünüz... Yürekler, 'terörsüz Türkiye' diye çarpıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş dostumuzla gezdik... Silopi senin Cizre benim... İdil... Uludere... Hava, Mehmet Yarka'nın dediği gibi.

Terörsüz Türkiye... Herkesin beklentisi.

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Başarının formülü

Sokaklarda elektrik direği yok... Hatlar, yerin altında.

Mehmet Yarka ile dolaşıyoruz... Başkan, kimi görse, "Abla... Amca... Teyze... Baba" diyor... Ve soruyor.



- Suyun akıyor mu? Yolun çamur mu? Doğalgazın var mı?

Budur... Belediyecilik de, tevazu da, insana saygı da budur.

Midyat'ta Veysi Şahin, Şırnak'ta Mehmet Yarka... AK Partili iki isim... Üst üste iki seçimi kazanıyorlarsa... Başarının formülü budur.

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Günün esprisi

Osman Geliş anlattı... Paylaşalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Sırrı Süreyya Önder'e sormuş:

- Kaç çocuğun var?

- Bir kızım var Sayın Cumhurbaşkanım.

- Allah bağışlasın Sırrı Bey... Ama bir çocuk az... Ne diyorsun?

- Sayın Cumhurbaşkanım... Hapisha-nelerde yatmaktan, çocuk yapmaya vakit olmadı ki.

***



Ne ekersen...

Otelde... Adliye meydanında... Çarşıda... Dolaştığımız ilçelerde... DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu soran o kadar çok ki:

- Siz bilirsiniz... Nasıl?

Bizim bildiğimiz, herkesin bildiği... Doktorların açıklamaları. Camilerde... Sırrı Süreyya Önder için dualar ediliyor.

Seveni o kadar çok ki.

Kiminle konuştuysak, ailesinden biriymiş gibi söz ediyor. Tevazu... Espri... Güler yüz... Gönülleri fethetmiş.

Boşuna dememişler... "Ne ekersen onu biçersin." Sırrı Süreyya Önder, senelerce sevgi ekmiş.

***



Teşekkürler

Veda ederken... Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Bir dakika" dedi:

"Bizi... Buraları hatırlamanız için... Beğeneceğinizi umarım."

Hediye... Nuh'un gemisi.

Beğenmemek mümkün mü?