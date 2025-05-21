Tarihi Hasan Paşa Hanı, dolup taşıyorsa... Gazi Caddesi insan kaynıyorsa... Bölgeye gelen tur otobüslerinin sayısı her geçen gün artıyorsa... Davul, zurna, türkü, halay, günlerdir devam ediyorsa... Kiminle konuşsanız söze "Barış" diyerek başlıyorsa...







Terörsüz Türkiye projesi, ete, kemiğe bürünmeye başlamış demektir.

Nokta.

***

BARIŞ



Engin Yeşil... Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı... İlk cümlesi:

"Barış... Devletin bugüne kadar verdiği yatırım teşviklerinin tamamından daha değerli."







İkinci cümle:

"Demokratikleşmeye yönelik adımlar gecikmesin."

Engin Yeşil'in sözleri, bölgedeki hava durumunun özeti.

***

BEKLENTİ



Engin Yeşil ile sohbetten birkaç satırbaşı:

Barıştan daha güzel bir şey olur mu?

Herkesin beklentisi... Hükümetimiz, Meclis'imiz gaza bassın... Bu güzel havanın devam etmesi için gereken adımlar hızla atılsın.

Göreceksiniz yatırım da, üretim de, istihdam da artacak... Ekonomi canlanacak... Bölge insanı o kadar memnun ki.

***

ŞÜKÜR NAMAZI



Bakırcı Mustafa... Mustafa Tanrıkulu.

Bakırcılar Çarşısı'nda işyeri var... Müze gibi. Bir işyeri daha var... Hasanpaşa Hanı'nda... Orası da müzeden farksız. Gaziantep'te de dükkânı vardı... Kapatmış. Şimdi... Sahile açılmak istiyor... Bodrum'a.







Çeşit çok... Yüzlerce... Kahve takımı... Maşrapa... Tepsi... Sürahi... Aklınıza ne gelirse.

Mustafa... "Vallahi geç geldi" diyerek, söze girdi:

- Barış... Hoş geldi safa geldi... Uzun süre bekledik... 40 yılı ziyan ettik... Ülke olarak çok ağır bedeller ödedik... Hiç gerek yoktu... Çok şükür, Allah bugünleri de gösterdi... Millet, şükür namazı kılıyor.

***

ZEYNEL NARGİLE



Şehir merkezi... Hazreti Süleyman Caddesi... Zafer Avcı... Çeşit çeşit nargile var... Zafer'in yüzü gülüyor.







"İyi oldu" diyor: "Barış çok iyi bir şey... Huzur en önemli şey... Allah, bin kere razı olsun."

***

OH!.. ÇOK ŞÜKÜR



Bölgenin kanaat önderlerinden... Onu herkes tanır... Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı... Şahismail Bedirhanoğlu.

22 Şubat 2024'te... Televizyondan PKK'ya, "Silahı bırakın" çağrısı yapmıştı... Dedi ki:

Bazı temaslar... Barış için altyapı çalışmaları yapılıyordu... Biliyordum.







Projeye destek vermek istemiştim... Ellerini güçlendirmek için.

Tepki gösterenler oldu... Ama... Yaptığım çağrıyı beğenenler çoktu.

MİT... Ne kadar övsek yeridir... Başarılı oldu.

Terörsüz Türkiye... Artık dönüşü olmayan yol... Oh, dünya varmış... Bölge insanı bayram yapıyor.

***

HASAN PAŞA HANI



Tarihi han... Ulu Cami'nin karşısında... Gazi Caddesi'nde.

Diyarbakır Valisi Hasan Paşa tarafından yapılmaya başlanmış... 1572.

Hasan Paşa, başka yere tayin edilince... Yerine gelen Vali Osman Paşa tamamlamış... 1575.

İçinde... Odalar... Ahırlar varmış. Şimdi... Şehrin önemli alışveriş merkezlerinden biri. Kafeler... Kahvaltıcılar... Hediyelik eşya satıcıları... Kitapçı... Ciğerci... Son zamanlarda hiç bu kadar kalabalık/ canlı değildi.

Barış ve huzur bereketi.

***

'BARIŞ GÜZELDİR'



Sokak satıcıları... Karpuz, çilek, salatalık, erik... Kayısının kilosu 50 lira.







Meşhur Şerbetçi Yılmaz Usta... Soruyoruz: "Haliniz nicedir?"

Yılmaz Usta... Ve diğerleri... Yüzleri gülüyor. Yanıtları... İki kelime: "Barış güzeldir."

***

UÇUŞ BEKLENTİSİ



Bölgede çok kişiden dinlediğimiz söz:

"Terörsüz Türkiye ile birlikte bir de ekonomi düzelirse... Türkiye uçar."

Yine çok kişinin endişesi:

"Süreç sabote edilir mi? Tekere çomak sokulur mu?"







Halktan dinlediğimiz bu sözleri aktarınca GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu dedi ki:

Bu defa durum çok farklı... Sürecin altyapısı üzerinde çok çalışıldı.

Önceki süreç, sabote edilen süreç, Cumhur İttifakı projesiydi.

Terörsüz Türkiye ise devlet projesi.

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci destekleyen aktörlerden biri.

Halkın size söylediklerine katılıyorum... "Ekonomi de düzelirse Türkiye'yi kimse tutamaz."

***

DERİN SONDAJ



Siyasette yüksek gerilim devam ediyor... Liderler, parti yöneticileri gergin. Ama... Terörsüz Türkiye projesi, partiler arası diyaloğu gerektiriyor.

Bu nasıl olacak?

Bölgedeki çok kişiyle konuştuktan sonra... Ankara'da da bir sondaj yaptık... Derin sondaj. Gözlemimiz:

Özellikle sistemin iki büyük partisi arasında... Liderler düzeyinde değil fakat etkili ve yetkili bazı isimler arasında kanallar açık.

Sessiz... Ve derinden derine.

***

ANAYASA



Terörsüz Türkiye projesi elbette bazı yasal düzenlemeleri gerektiriyor. Fakat... Bu iş bazı yasalardaki değişiklikle bitmeyecek.

Akşamdan sabaha değil ama... Bir süre sonra gündeme Anayasa konusunun gelmesi kaçınılmaz.

Anayasa değişikliği değil... Yepyeni... Sivil Anayasa.