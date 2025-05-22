Türkiye'de... Nüfusa oranla şehit sayısının en yüksek olduğu illerden biri... Osmaniye.

Siyasetçiler... Mitinglerde... Ve diğer etkinliklerde... Söze, "Şehitler diyarı, yiğit Osmaniye" diyerek başlarlar.

Şehitlik... Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yatanlar... O kadar çok ki...



Muhabere Başçavuş Mikail Altıntaş... 34 yaşında şehit düşmüş.

Polis Hüseyin Tıraş... 1995'te, 30 yaşında iken şehit.

Jandarma Er Süleyman Gümüştekin... Uzman Çavuş Hanifi Ataş... Piyade Er İbrahim Kaçar... Komando Er Erkan Kaya... Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tokay... Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz... Ve diğerleri...

Bu vatan için toprağa düşen yiğitler, şimdi Peygamberimizin komşuları... Ruhlarına Fatihalar yolladık. Ve... Şehit yakınlarına... Annelerine, babalarına, eşlerine, kardeşlerine sorduk:

"Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?"

Bugün... Yiğidin ve şehidin harman olduğu yurt köşesinden... Osmaniye'den gözlemler.

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Bahçeli'nin memleketi

Toprakkale... Hasanbeyli... Kadirli... Bahçe... Çarşı pazar... Bakkal, berber, taksici... İşçi, memur, emekli... İsrafil Avcı ile dolaştık... Konuştuk... Nabız tuttuk.

İsrafil... Yılların gazetecisi... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Kiminle konuştuysak... Benzer sözler etti. Osmaniye'ye adım attığımızda, aynı sözleri İsrafil'den dinlemiştik:

"Burası Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketi... Devlet Bey'in mutlaka bir bildiği vardır... Devlet Bey için bu ülke ve bu millet, kendi canından önce gelir... Sayın Bahçeli ne söylüyorsa dikkatle dinliyoruz."

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Dernek

Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi. Üzerine dernek binasının yapıldığı arsa... Devlet Bahçeli'nin hediyesi.

Duvarlarda... Şehitlerin fotoğrafları.



Jandarma Binbaşı Adil Karagöz... Bingöl'de şehit.

Uzman Çavuş Bekir Aradan... Hakkâri-Bayraktepe'de şehit.

Jandarma Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydoğan... Van'da şehit.

Mahmut Savı... Yakup Dönmez... Erkan Kaya... Adil Karagöz... Ali Erdinç... Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girenlerden sadece birkaçı.

Dernek bahçesinde fotoğraf çektirdik... Kameriyede. Kameriyenin arkasında bir pano... Şehit fotoğraflarıyla dolu.

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İsmail Kaba

Dernek Başkanı... Asrın depreminde eşini ve 4 çocuğunu kaybetmiş.

Hakkâri- Yüksekova'da... 2. Jandarma Sınır Taburu'nda görev yaparken PKK ile çatışmada yaralanmış.

İlk cümlesi, "Terörün bitmesini... Terörsüz Türkiye'yi bizlerden fazla kimse isteyemez" oldu... Ve devam etti:

"En büyük bedeli şehitler ve gaziler ödedi... Tek arzumuz ve beklentimiz var... Terörsüz Türkiye süreci, şehit ailelerini ve gazileri incitmeden yürütülsün."

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Mustafa Aksu

Kuzey Irak'ta çatışma... 6 Ekim 1995... Kurşun omuriliğine isabet etmiş... Tekerlekli iskemleye mahkûm... 30 yıldır.

Vurmanın ve vurulmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum.

Barışı... Terörsüz Türkiye'yi benden daha çok isteyecek kimseyi de tanımıyorum.

30 yıldır sırtüstü yatamadım... Çocuğumu, elinden tutup parka götüremedim.

Onurlu bir barış istiyoruz.

Şehit ailelerinin... Ve gazilerin fikirleri alınsın... Onurumuz, gururumuz zedelenmesin.

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Mehmet Dingil

Şehit babası... Oğlu Kadir, 3 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta roketle vurulmuş.

Mehmet Dingil... Bıraksanız yarın gönüllü olarak askere gidecek. "Vatan için canım feda" diyor.

İsteği... "Bir an önce terörsüz Türkiye... Artık anneler ağlamasın."

Vedalaşırken bize sarılıyor...

"Söylemek istediğim bir çift sözüm var... Ne olur yazın" diyor:

Onurlu barış olsun... Aileler, ana babalar incitilmesin... Süreç şeffaf yürütülsün.

Hendek olaylarını unutmadık... Süreç bu defa sabote edilmesin.

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'Ankara bizi unutmasın'

Şehit aileleri... Bizi evlerinde ağırlamakta ısrar ettiler... Teşekkürler. Ailelerin... Gazilerin... Sorunlarını dinlemek istedik.

Onlar... Öyle gururlar ki... Bizi... Misafiri kendi dertleriyle meşgul etmek istemediler.

İsrafil Avcı, "Anlatın" dedi:

- Yavuz Abi, gazetede yazacak... Devlet büyükleri okusun... Çekinmeyin... Söyleyin.

Söylediler.

Ama önce... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ellerini öpüyorlar.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a saygılarını, selamlarını, dualarını yolluyorlar.

Sonra da... Utana sıkıla... Arzularını söylüyorlar:

"Bu iki bakanımızdan bazı isteklerimiz oldu... Biliyorlar... İlgilerini bekliyoruz... Ankara bizi unutmasın."

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Aman dikkat

Gaziler... Şehit anne ve babaları... Eşler... Kardeşler... Terörsüz Türkiye konusunda, kim ne yapıyor? Kim ne söylüyor? Yakından izliyorlar.

Gözleri, kulakları ekranlarda. Kimin, nerede, ne söylediğini biliyorlar. Ve... Bazı konuşmalardan... Daha doğrusu konuşanlardan rahatsızlar.

Hayır... Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in... Genel başkanların... Bakanların konuşmalarından değil... Onlara söz söylemiyorlar... Muhalefete bir şey demiyorlar.

Ama... Süreci bulandıracak... Hakaret içerikli... Kişisel reklam/ propaganda kokan, şehit ailelerini rahatsız eden konuşmacılara tepki gösteriyorlar.

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Yarın... Yine Osmaniye

Şehitler diyarı Osmaniye'den gözlemler bitmedi.

Deprem konutları... Semt pazarları... Ticaret dünyası... Hepsini anlatacağız... Yarın.