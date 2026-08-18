DİYARBAKIR

Binlerce yıllık kadim şehir... Uygarlıklar mirası... Mustafa Kemal Paşa,35 yaşındayken Diyarbakır'dagörev yaptı... 1916-1917...16. Kolordu Komutanı olarak.

O dönem kaldığı ev... Şimdi Gazi Köşkü... Atatürk Köşkü.

Ziyaret eden edene.

Unutmadan... Atatürk, Diyarbakır'ın fahri hemşerisi.

Ölümünden bir yıl önce... 12 Kasım 1937'de... Atatürk, Diyarbakır'ı ziyaret etti... 3 gün kaldı.

Tarihi Ulu Cami'yi gezdi... Namaz kıldı.

Şehri dolaştı... 10 Gözlü Köprü... Surlar... Hevsel Bahçeleri... Halkın arasına girdi... Diyarbakırlı, Atatürk'ü bağrına bastı.

Ve Terörsüz Türkiye... Atatürk'ün altın sözlerini paylaşmanın tam zamanı: ''Diyarbakırlı,Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu,İstanbullu, Trakyalı hepbir ırkın evlatları, aynıcevherin damarlarıdır."

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Bahar esintisi

Tespihler... Renk renk... Çeşit çeşit.

Tarihi Ulu Cami'nin önü... Tespihçi dolu.

Soruyoruz:

- Nasılsınız? Hâliniz nicedir?

Yanıt... Bir Diyarbakır klasiği... Herkesten duyduğumuz söz:

- Çok şükür.

- Terörsüz Türkiye... Mutabakat... Meclis'te 467 oy... Ne diyorsunuz?

Tespihçinin biri:

- İnşallah iki taraf da sözünde durur.

Diğeri:

- Güzel bir şey... Mutluyuz... Allah razı olsun.

Öteki:

- Ağustos sıcağında, bahar esintisi gibi geldi... Ferahladık... Oh, çok şükür.

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El öpenlerin çok olsun

Ömer'in yeri... Çay, kahve... Kadın, erkek... Akşamları daha kalabalık.

Ömer Ak... Mekânın sahibi.

Terörsüz Türkiye... Meclis...

Oylama... 467... Ömer ne diyor? Müşteriler neler söylüyor?

Ömer Ak'ın yanıtı uzun... Paylaşalım:

Vatana, millete hayırlıolsun... Mutluyuz.

Gündeme getiren... Destekleyen... İmralı'ya giden... Meclis'te oy veren büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.

Çok şükür...Bugünü de gördük.

Bu süreçte elini taşın altına koyan herkesin... Başta Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın... Devlet Bahçeli'nin...Saygıyla ellerinden öpüyorum.

Yılların esnafıyım...Çok çile çektik... Çokacılar yaşadık... Ama şimdihâlimizden memnunuz.

İşler açılacak... Turizm canlanacak... Ekonomi rahatlayacak.

Huzur gibisi var mı?Huzurun kıymetini bilelim.

***



Han sohbetleri

Gazi Caddesi... Hasan Paşa Hanı... Şehrin nabzının attığı yerlerden.

Tarihi bir mekân... İki katlı.

Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu, Diyarbakır Valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafından yaptırılmış... 1572-1575.

Kahveler... Kahvaltıcılar... Hediyelik eşya satıcıları... Diyarbakırlı da çok, yerli turist de.

Sohbet... Diyarbakırlı soruyor:

CHP... Yeni Parti...Oralarda neler oluyor? Ne diyorsunuz?

Çevremiz kalabalık.

Soruyla cevap veriyoruz:

Siz ne diyorsunuz? Yanıt... Bursa'dan gelen bir ziyaretçiden:

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmamalıydı.

Kendiliğinden çekilmeliydi... Veda etmeliydi... Kahraman olurdu.

Diğer tarafa da söyleyecek sözüm var... Kılıçdaroğlu'na hain diyorlar... O nasıl söz?

Yıllarca birlikte yürüdünüz... Yüzde 47.8 oy aldı... Hepiniz oy verdiniz... Bu üslup yakışıyor mu?

***



Rüyalar gerçekleşti

Mustafa Tanrıkulu... Diyarbakır'da iki işyeri var... Biri Yanık Çarşı'da... Diğeri Hasan Paşa Hanı'nda.

Onun işi... Bakır ve antika.

Çeşit çeşit bakır eşya... Aklınıza ne gelirse... Hediyelik.

Diyarbakır'da kime sorsanız tanır... Sektörün önde gelenlerinden.

"Anlat bakalım Mustafa" diyoruz... Başlıyor anlatmaya:

Süreç... Çok iyi bir şey... Sabah 08.00'de işyerini açıyoruz, akşam 23.00'e kadar açığız... Eskiden bu bir rüyaydı... İmkânsızdı... Rüyalar gerçek oldu.

Şükür... Çok şükür... Yerli turist yağıyor.

AK Parti... MHP... DEM Parti... Allah razı olsun... Bize baharı yaşatıyorlar.

İYİ Parti maalesef iyi sınav vermedi... MHP'nin tabanından oy almak istiyorlar.

Özgür Özel, bir heyecan yaratmıştı... Umut vermişti... Galiba içlerinde bazı sorunlar var.

Muhalefet yok gibi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında rakip yok ki.

Anketlere bakıyorum... Herkes farklı bir şey söylüyor... Bu pazar günü seçim olsa bir şey değişmez.

***



Kürt kahvesi

Eskiden de kahve satıcısı çoktu.

Kaldırımda gelip geçene kahve ikram ediyorlardı... "İkramımız olsun."

Şimdi... Kahve satıcısı yine çok... Fakat...

İkram edilen kahve Kürt kahvesi.

İkram edilirken söylenen söz:



- Kürt kahvesi abi...

İkramımız... Tadına bir bak.

Terörsüz Türkiye... Süreç... Kahvede moda marka... Kürt kahvesi.

Alıcısı... Yerli turistler...

Ve elbette Diyarbakırlılar.

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Hayırlı olsun

Duvar yazıları... Afişler... Üst geçitte yazılanlar... Nereye baksanız terörsüz Türkiye ile ilgili sloganlar.

Örnek... Kürtçe yazı... Türkçesi:

"Çok teşekkür ederiz Reis... Barış hayırlı olsun."

***



Gündem dışı

Çarşıda, otelde, lokantada... Ulu Cami'nin önünde... Çok kişiden benzer sözler dinledik.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sözler... Teşekkürler.

Bakan Gürlek, geçmişin... Raflardaki tozlu dosyaların... Faili meçhul olayların üzerine gidiyor ya...

Sokaktaki insandan çok dua alıyor.

Malum... Bölgede, faili meçhul olay çok.

Adalet Bakanı'nın gizli kapaklı olayların üstüne gitmesi, yüreklere su serpmiş.

***



Bölge... Cıvıl cıvıl

Ayrılamıyoruz... Şehir merkezi... İlçeler... Çok hareketli.

Bölge bizi bırakmıyor.

Yarın... Bölge izlenimlerine devam edeceğiz.