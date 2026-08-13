Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... Milletin evi... Tören salonu tamamen dolu.

Tören var... Türkiye Basın Federasyonu ödül töreni.

Meşhur söz: "Marifet, iltifata tabidir."

Başarıyı... Ödüllendirmek gerekir.

Ulusal medya... Anadolu medyası... Ödülü hak eden o kadar çok arkadaşımız var ki... Aralarında seçim yapmak o kadar zor ki.

Jüri... Murat Yancı... Nermin Yurteri... Mustafa Çelik... Ve Hüseyin Likoğlu ile birlikteyiz.

Önce... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan jüri üyelerine plaket.

Sonra... Ödüller... Alkışlar... İstanbul'daki, Ankara'daki... Yurdun değişik illerindeki arkadaşlara.

Kutluyoruz... Başarılarının devamını diliyoruz.

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GÖZLERDEN UZAK GÖNÜLLERE YAKIN

Sinan Burhan'ı kutluyoruz... Türkiye Basın Federasyonu Başkanı. 11 yıldır, Anadolu Medya Ödülleri töreni düzenlediği için. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Anadolu medyasının sorunlarını tek tek sıraladığı için.

Anadolu medyası... Gözlerden uzak.

Teşekkürler Sinan Burhan... Gönülden uzak tutmadığı için.

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KÜLLİYE'DEKİ ANADOLU

Tören salonunda... Semra ve Kamil Akyürek'i gördüm... Karı-koca gazeteci... Balıkesir'de.

Reşat Uzun'u gördüm... Gazeteci... Şanlıurfa'da... Oğluyla gelmiş.

Sivas, Aydın, Manisa, Batman, Ordu, Hakkâri'den... Değişik illerden arkadaşlar... Yazılı medyadan... Görsel medyadan.

Külliye'de, milletin evinde olmak... Onlara ödül gibi geldi.

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CEVDET YILMAZ'IN UYARISI

Milletin evinde... Ev sahibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Kucaklayıcı bir konuşma yaptı... Geçmişin yaralarından... Terörsüz Türkiye projesinden... Meclis'teki muhteşem uzlaşmadan... Türkiye'nin çok önemli bir fırsat yakaladığından söz etti.

Bir sözünün altını çizdik: "Hassas bir sürece girdik... Provokasyonlar... Dezenformasyonlar olacaktır... Türkiye'nin güçlenmesini, kalkınmasını istemeyen güç odaklarına karşı hepimiz uyanık olmalıyız."

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SERGİ SALONU GİBİ

Tören salonuna girmeden... Etrafa göz attım... Vitrinler... Hediyelerle dolu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen hediyeler.

Kim vermiş? Ne zaman vermiş? Hepsi yazılı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in hediyesi... Hatıra para.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi... Hediyesi bir vazo.

Filistin... Ukrayna... Ürdün... Endonezya... Malezya... Şili... Lübnan... Macaristan... Arnavutluk... Gambiya... Bosna Hersek... Dünyanın her yerinden... Yüzlerce hediye. Hediyelerin sergilenmesi hoşumuza gitti.

Unutmadan... Van Valisi Dr. Ozan Balcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... 5 Mayıs 2023... Minyatür sandık... İçinde tarihi üç tabletin replikası. Görenler... Hayran kaldılar.

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NİCE BAŞARILI YILLARA

Sadık Albayrak... Yılın fikir adamı... Plaketini almaya gelemedi... Nedeni, sağlık sorunu... Geçmiş olsun. Değişik yayın kuruluşlarından arkadaşlarımız... Hangi birini sayalım?

Abdulhalik Çimen... Özay Şendir... Kemal Gümüş... Faruk Erdem... Yunus Paksoy... Acun Ilıcalı... Deniz Gürel... Melik Yiğitel... Bedia Teymur... Akif Bülbül... Fatih Çimen... Yusuf Alabarda... Mustafa Pala...

Kimi TRT'den, Kimi SABAH'tan, kimi TV 100'den, kimi TV8'den. Nice başarılı yıllara.

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ESMA ERDEM... RAHMETLE

Demirci... Manisa'nın en uzak ilçesi. Ne zaman gitsem Halıkent Gazetesi'ni ziyaret ederim. Gazetenin sahibi... Yazarı: Esma Erdem... Ege'nin ve Türk basınının Nene Hatun'u.

Eşi merhum Namık Kemal Erdem... Karı-koca önce Yeşil Simav Gazetesi'ni çıkardılar.

Sonra... Demirci'nin Sesi.

Eşi ölünce... Esma Erdem, gazeteyi çıkarmaya devam etti... Demirci'nin halısı meşhur... Gazete Halıkent adını aldı.

Esma Erdem... Her gidişimde... Evinde konaklamamı isterdi.

2024 yılında... 92 yaşında sizlere ömür. Keşke... O hayattayken ödülünü verebilseydik.

Külliye'de... Anısına ödül verildi... Torunu aldı... Eşiyle aynı adı taşıyan Namık Kemal Erdem.

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YEREL MEDYA... DÜN

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar uzanan bir tarih... 1865... Tuna Gazetesi. Yerel basının en önemli ve ilk örneklerinden. Bursa... 1869... Hüdavendigar Gazetesi. Konya... 1869... Konya Gazetesi. Ve... 1895...

Selanik'te yayımlanmaya başlanan Asır Gazetesi. Sonra... Yeni Asır adını aldı. Balkan Savaşları sonrasında İzmir'e taşındı... Asırlık çınar.

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VE BUGÜN...

Ükemizde... Resmi ilan yayınlayan gazete sayısı... 659. Bu sayının yüzde 96'sı... Yerel gazeteler. Ayrıca... Yerel televizyonlar var. Yerel radyolar. İnternet haber siteleri.

Yerel medya... Gözlerden uzak... Sorunlarını Ankara'ya ulaştıramıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören... Bir anlamda yerel medya ile Ankara'nın buluşması, kucaklaşması oldu.

Anadolu'dan gelen arkadaşlarımızın yanlarında eşi ve çocukları da vardı. Cevdet Yılmaz... O da bir Anadolu insanı... Eşi, çocukları yanına çağırdı... Gözü yaşlı anneler... Cevdet Yılmaz'a sarılan minikler.

Milletin evinde güzel bir akşamdı.