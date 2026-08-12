Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarih yazdı... Ve dosta düşmana gösterdi ki...

"Birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin çözemeyeceği sorun yok."

Büyük ve güçlü Türkiye... Ortadoğu'nun lider ülkesi... Bölgesel aktör.

Terörsüz Türkiye'yle, küresel aktörler arasında koşar adım yer alıyor.

Yüce Meclis, tarihin doğru yerinde durdu. Tarihi bir karar aldı.

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

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PRANGALAR

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana devam eden... Hatta daha öncesine uzanan bir sorun.

Son 50 yıldır, ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engel.

Türkiye'nin... Deyim yerindeyse... Prangaları.

Meclis... Türkiye modeli ile 50 yıllık prangaları kırdı ve attı.

Parlamentomuzla gurur duyalım.

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467... YARINLAR İÇİN UMUT

Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi'ne imza veren milletvekili sayısı 367.

Bekleniyordu ki... 400 civarında oy... Hele 400 aşılırsa çok çok iyi.

Gerçekleşme... 467 oy.

Bu kadarını, terörsüz Türkiye projesinin siyasi mimarları da dâhil... Kimse beklemiyordu.

TBMM'de... Çok önemli bir konuda sergilenen bu birliktelik, yarınlar için umut verici.

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BAYRAM HEDİYESİ GİBİ

Barış, huzur, kardeşlik iklimi... Ve terörle mücadele için oluk oluk harcanan milyar dolarlar... 2.3 trilyon dolar.

Huzur olunca... Kaynak hizmete ve yatırıma akınca... Nelerin olacağı belli.

Ticaret... Turizm... Enerji... Tarım... Sağlık... Altyapı... Eğitim... Aklınıza ne gelirse.

TBMM... Yaz tatiline girerken... Millete verilebilecek en güzel hediyeyi verdi.

Bayram hediyesi gibi.

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GÜVERCİNLER... VE ŞAHİNLER

İsteyen Doğu sorunu desin... İsteyen Güneydoğu sorunu... Veya Kürt sorunu... Ya da az gelişmişlik sorunu...

Ama ortada bir sorun olduğu gerçek.

Atatürk'ten bugüne... Ülkenin kaderinde söz sahibi olan bütün aktörler, bu sorunu çözmek için gayret sarf ettiler.

Ama şu bir gerçek ki:

Kimileri güvercindi... Atatürk gibi... Celal Bayar gibi.

Kimileri de şahindi... İsmet İnönü... Şükrü Kaya gibi.

Devirler geldi, geçti... İktidarlar değişti... Darbeler, muhtıralar... Ara rejimler... Hepsi yaşandı.

Güvercinler... Sorunun demokrasi içinde çözümü için siyaset üretmeye çalıştılar.

Şahinler... Hayır... İlle de güvenlikçi anlayış ve silahla çözüm.

Sonuç... 10 Ağustos 2026... Gece yarısı... Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Beyaz güvercinler uçuştu.

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BİR 'BAŞUCU' KİTABI

Meşhur sözdür... "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür."

Yani... İnsan unutur.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alan... İmralı'ya giden TBMM heyetinde bulunan... Akademisyen... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bir hatırlatmada bulundu.

Unutanlar için yazdığı kitap: Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası.

100 yılın özetini çıkarmış... İsimler... Olaylar.

Atatürk... İnönü... Bayar... Menderes... Demirel... Ecevit... Türkeş... Özal... Erbakan... Bahçeli... Erdoğan.

Dönemler... Darbeler... Güvercinler... Şahinler.

Tebrikler Hüseyin Yayman.

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DUYMAYAN KALMASIN

Herkes gördü... İçimizdekiler de gördüler, dışımızdakiler de. Dost da, düşman da.

Türkiye...

Kimsenin parmak sallayacağı... Kimsenin tehditle yıldıracağı bir ülke değil.

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ÖNEMLİ İHTİYAÇ

Siyaset gergin... Tansiyon yüksek.

Milletvekilleri... Ekim ayına kadar dinlenmeliler... Seçim bölgelerine gitmeliler... Halkın arasına girmeliler... Sokağın sesine kulak vermeliler.

Göreceklerdir ki...

Siyasi tansiyonun düşmesi Türkiye'nin önemli ihtiyacı.

Beklenen ise... 1 Ekim'de... Meclis yeni yasama yılına girerken... Yüksek tansiyonun sona ermesi.

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BİRLİK... YIKILMAYAN KALE

Tarih yazmak korkakların işi değildir. Tarihi uzlaşma... Onurlu barış... Birlik ve beraberlik... Doğan güneş... Aydınlık gelecek... Bir kere daha gösterdi ki:

"Küresel emperyalizm... Türkiye'nin belini bükemedi... Bükemeyecek."

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MAALESEF

Terörsüz Türkiye sürecinde... Özellikle komisyon görüşmelerinde... Maalesef... Hoş olmayan sahneler de yaşandı.

Hakaretler... Kavgalar... Küfürler.

Neyse... Oldu bitti... Uzatmayalım... Ama şunu da unutmayalım: "Küfür... Kötü söz... Hakaret... Gezer, gezer, sonra döner gelir ve çıktığı ağza konar."

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SİYASETİN CESUR ATAĞI

Geçmiş, geçmişte kaldı... Geçmişe dair söylenecek ne kadar söz varsa söylendi... Şimdi...

Geleceğe bakma zamanı.

Terörsüz Türkiye... Kucaklaşma... Büyük fırsat.

Meclis'te tarihi görüşme... Tarihi oylama... Siyasetin cesur atağı... Güç gösterisi... Bu da diğer fırsat.

Bu fırsat değerlendirilmeli.

Şimdi... Öteki sorunların üzerine gitme zamanı... Ekonomi... Yatırım... İstihdam... Emekliler...

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SONSÖZ

Cumhuriyet, demokrasi üreterek asırlık sorunu çözdü... Ve kanayan yarayı sardı.

Tek devlet... Tek millet... Şimdi tek bayrağın, şanlı bayrağın gölgesinde.

Kimse bu büyük olaya at gözlüğüyle... Günlük siyasetin particiliği gözüyle bakmasın. Millet... Halay çekiyor. Siyasi kavgalar nedeniyle... Kimse halayın dışında kalmasın.