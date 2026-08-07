Geçmişe takılıp kalmayalım... İleriye bakalım... Devlet/millet projesi Terörsüz Türkiye ile aydınlık yarınlara koşalım.

Fakat... Balık hafızalı da olmayalım.

Dünü unutmayalım.

Eğer... Dış destek olmasaydı, PKK böylesine dal budak sarar mıydı? Türkiye'nin trilyon dolarları terörle mücadeleye harcanır mıydı?

Kurtuluş Savaşı yıllarından bugüne kadar yaşananlar gösterdi ki...

İç cephe önemli mi önemli.

Güçlü ordu... Savuma sanayii çok ama çok önemli.

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İÇ CEPHE

Atatürk'ün iç cephe ile ilgili o kadar çok konuşması var ki.

Meclis kürsüsünde... Büyük Nutuk'ta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de... Biliyorsunuz... O kadar çok iç cephe vurgusu yaptı ki.

Bugün... Terörsüz Türkiye... Devlet ve millet projesi... Ete kemiğe büründüyse... Ve büyük bir destek bulduysa...

İç cephenin kale gibi sağlam oluşu sayesinde.

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TERÖR DEĞİRMENİNE SU TAŞIYANLAR

Başbakanlık yıllarında... Cumhurbaşkanlığı sürecinde... Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleye söyleye dilinde tüy bitmedi mi?

Terörün arkasında doğrudan dış güçlerin kirli hesapları olduğunu, defalarca tekrar etmedi mi?

Mehmet Akif'in söylemiyle, "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

Batılılar... Öteki dostlar... Terör değirmenine su taşımadılar mı?

Unutmayalım.

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GERÇEK... VE KUZULARIN SESSİZLİĞİ

Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken... Kapalı kapılar arkasında değil, kamuoyunun önünde dedi ki:

"PKK'nın arkasında en az 28 yabancı devlet var."

Ve devam etti:

"Bu 28 devlet içinde, aynı ittifak içinde bulunduğumuz bazı dost ülkeler de var."

Bitmedi... Bir şey daha söyledi:

"Aynı dinden olduğumuz, aynı kıbleye döndüğümüz birtakım ülkeler de var."

Cemil Çiçek'in bu sözleri günlerce konuşuldu.

Gazetelerde yazıldı... Televizyonlarda program konusu oldu.

Ama... Ne kadar ilginçtir ki... Ankara'da görev yapan yabancı büyükelçilerden hiçbiri, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e gelip de, "Daha açık söyler misiniz, bunlar hangi ülkeler?" demedi... Diyemedi.

Kuzuların sessizliği... Derin sessizlik.

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EY TÜRK HALKI! İŞİTİN!

Türk tarihinin en eski yazılı belgelerine... Orhun kitabelerine... Göz atmakta yarar var... Tam zamanı.

Tek cümlesini paylaşalım:

"Türk Oğuz beyleri, halkı işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk halkı senin devletini, yasalarını kim yıkıp bozabilir?"

İç cephe sağlam oldukça... Büyük Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini... Kim bozabilir?

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GİZLİ OTURUM

Meclis... Gizli oturum... 8 Aralık 1923.

Kürsüde Hüseyin Rauf Bey... Eski Başbakan.

Avrupa'nın... Özellikle de İngilizlerin, Türk-Kürt ayrılığı çıkarmak için yaptığı çalışmaları anlatıyor... Uzun uzun.

Meclis'in eski tutanakları... Gizli oturumlar dâhil kitaplaştırıldı... TBMM yayını... İş Bankası yayını.

Neler var neler?

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OPERASYON 2021

Terör örgütü PKK'ya karşı o kadar çok askeri operasyon yapıldı ki... Tek tek sıralasak sayfalar yetmez.

2021 operasyonu... Ele geçirilenler:

Bin silah.

900 el bombası.

150 bin mühimmat.

16 ton patlayıcı madde.

Silahın, bombanın, mühimmatın menşeine gelince... Dostlarımız (!) Amerika Birleşik Devletleri... Almanya... İsveç... İtalya.

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EKİM 2022

Güneydoğu... Terör operasyonu... Ele geçirilenler:

1043 tüfek.

85 makineli tüfek.

2 adet SA-18 hava savunma füzesi.

40 tanksavar.

36 havan füzesi.

106 roketatar.

104 keskin nişancı tüfeği.

Menşei hangi ülkeler? Verenler kimler?

Hep aynı... Hep aynı... Dost ülkeler... Bir kısmı aynı ittifak içinde bulunduğumuz ülkeler.

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İŞTE AVRUPA

Filmi biraz daha geriye saralım... 3 Kasım 1922... Yine tarihi tutanaklar.

Kürsüde... Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey:

Öyle bir Türk yoktur ki, damadı veya yeğeni Kürt olmasın.

Veya öyle bir Kürt yoktur ki, damadı, yeğeni veya dayısı Türk olmasın.

Benim annem Kürt... Beni annemden nasıl ayırırsınız?

Avrupa'nın birtakım icatları... Efsaneleri... Entrikaları... Uydurmaları.

Kürtler ve Türkler birbirlerinden ayrılamazlar.

Ne Türk, Kürt'süz ne Kürt, Türk'süz yaşayabilir.

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MEZAR TAŞI KARDEŞLİĞİ

Dünyanın 34 ülkesinde, 78 Türk şehitliği var.

Türkiye'de ise... O kadar çok ki.

Çanakkale'de... Afyonkarahisar'da... Kütahya'da...

Ne zaman gitsek... Mezar taşlarına bakarız.

Kütahya... Dumlupınar Şehitliği... Türk, Kürt... Koyun koyuna:

Tunceli-Çemişgezek... A. Kadir oğlu Yusuf.

Rize... Üsteğmen Asaf oğlu Galip.

Tunceli-Hozat... Karabaş oğlu Şaban.

Siirt-Şirvan... Bostancı oğlu Mehmet.

Konya-Bozkır... Muharrem oğlu Murat.

Artvin-Şavşat... Musabey oğlu Ahmet.

Diğer şehitlikler... Hep aynı... Hep aynı.

Anıtkaya Şehitliği... Afyonkarahisar... Şırnak-Cizre... Ömer oğlu Arif... Kastamonu... Asteğmen Memduh oğlu Hamdi.

Terörsüz Türkiye projesi... Şehitlerimizin ruhlarına yollanacak Fatihalar gibi.