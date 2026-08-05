Nihayet... Çok şükür... Terörsüz Türkiye projesi üzerindeki çalışmalar sona erdi... Ve... Devlet/millet projesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Muhalefetin... Özellikle de ana muhalefet partisinin yaklaşımı çok önemliydi.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı iken de... Yeni Parti'yi kurduktan sonra da... Olumlu, yapıcı bir tavır sergiledi.

Sürecin tüm aktörleri... Siyaset haritasında yerleri neresi olursa olsun... Tarih ve millet önünde ayıplanacak, devleti küçük düşürecek bir davranış içinde olmadılar.

Proje halka anlatıldı.

Şehit ailelerinin ve kahraman gazilerin onurlarının, gururlarının incitilmemesine çalışıldı.

Son söz... Son karar... Milli irade temsilcilerinin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.

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TUZAK

İsteyen Kürt sorunu desin, isteyen terör sorunu... Ama herkes biliyor/kabul ediyor ki... Ortada bir sorun var.

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana. Hatta daha da öncesinden.

Ama... Ne zaman çözüm için somut adım atıldıysa... Çözüme giden yollara mayın döşeyenler oldu... Ve tuzak kuranlar.

3 Kasım 1922... Türkiye Büyük Millet Meclisi... Kürsüde Diyap Ağa... Dersim Milletvekili:

"Düşmanlar bizi birbirimize kırdırmak için tuzaklar kuruyorlar."

Bugün de... İçeriden, dışarıdan tuzak kurmaya, pişmiş aşa soğuk su katmaya çalışan çok... Görüyorsunuz.

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2005'TEN 2026'YA

Türkiye Büyük Millet Meclisi... 13 Ağustos 2005... Kürsüde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.

Neler söylemişti... Hatırlayalım:

"Büyük devlet, güçlü millet kendisiyle yüzleşir... Hatasını, günahını masaya yatırır... Kürt sorunu benim sorunumdur."

Bugün... Büyük Türkiye, güçlü millet... Gerekeni yapıyor.

Kısır siyasi çekişmelerle ve oy hesaplarıyla suyu bulandırmaya çalışmak... Yanlış... Çok yanlış.

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İŞTE DOĞU

Tarih... 11 Nisan 1919... İstanbul.

15. Kolordu Komutanı Tümgeneral Kazım Karabekir, Şişli'deki evinde Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret eder:

"Paşam! Vatanın kurtuluşu Doğu'dadır... Doğu'ya giderseniz halk sizi destekleyecektir."

Mustafa Kemal Paşa... Samsun'a çıktı... Erzurum'a gitti. Ve... Diyarbakır, Van, Doğubayazıt, Siverek, Silvan, Urfa, Bitlis'te... Kürt müftüler, "Mustafa Kemal Paşa'nın yanındayız" dediler... Fetva verdiler.

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ATATÜRK-1919

Mustafa Kemal Paşa... 24 Haziran 1919... Kelimesi kelimesine:

"Kürtler, kayıtsız şartsız devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını ve bu uğurda son nefeslerine kadar mücadeleye ve hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemişlerdir."

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GÜVERCİNLER... ŞAHİNLER

Cumhuriyet döneminde... Kürt sorununun çözümü konusunda... Güvercinler de var, şahinlerde.

Devlet yönetiminde de... Meclis'te de. Örneğin...

Atatürk... Ve onun son Başbakanı Celal Bayar... Güvercinlerden.

İsmet İnönü... Şükrü Kaya... Şahinlerden.

Bugün... Siyaset sahnesinde... İkisi de var... Güvercin de, şahin de.

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TÜRKİYE... HEPİMİZE YETER

Birinci Meclis'teki Kürt milletvekili sayısı... 72.

Dersim'den 6... Hakkâri'den 2... Siverek'ten 4... Diyarbakır'dan 6...

Cumhuriyet'in temel taşlarında... Türkiye'nin bütün renkleri var... Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi "Aynı kilimin bütün desenleri."

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HEPSİ GERÇEK

Abdülmelik Fırat... Kürt siyasetçi... Yaşı büyütülerek milletvekili yapıldı... Demokrat Parti'den.

1950-1960... TBMM'deydi.

Darbe... 27 Mayıs 1960... Tekme tokat dövüldü.

Fazıl Akkoyunlu... Darbenin lider kadrosu Milli Birlik Komitesi Üyesi... Abdülmelik Fırat'ın göğsüne tabanca dayadı.

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BİRKAÇ İSİM... BİRKAÇ RESİM

Kürtler... Çok partili demokrasiye geçilirken Demokrat Parti'ye oy verdiler.

Başbakan Adnan Menderes... Demokratik yoldan çözüm yanlısıydı.

Adalet Partisi dönemi... Süleyman Demirel'in yol arkadaşları içinde Kürt milletvekili ve senatör vardı... Kamran İnan... Kinyas Kartal... Necmettin Cevheri... Ali Rıza Septioğlu... O kadar çoktu ki.

Bülent Ecevit... 14 Ekim 1973 seçimleri... CHP birinci parti... 35 Kürt milletvekili.

Ecevit, Başbakan oldu... Kabinesinde Şerafettin Elçi vardı... Kürt... Bayındırlık Bakanı.

Bugün... Şırnak'taki havalimanının adı... Şerafettin Elçi Havalimanı.

Turgut Özal... Başbakan... Cumhurbaşkanı.

Babası... Malatyalı banka memuru Mehmet Sıddık Özal.

Annesi... Tunceli-Çemişgezek kökenli... Kürt... Öğretmen Hafize Hanım.

Özal... Kamuoyu önünde... "Benim annem Kürt'' dememiş miydi?

Ve bugün...

Recep Tayyip Erdoğan... Cevdet Yılmaz... Devlet Bahçeli... Abdullah Güler... Mahinur Özdemir Göktaş... Yaşar Güler... Abdulhamit Gül... Ömer Çelik... Hüseyin Yayman... Özlem Zengin... Feti Yıldız... Oğuz Kaan Salıcı... Murat Emir... Sezgin Tanrıkulu... Doğan Bekin... Mehmet Emin Ekmen... MİT Müsteşarı İbrahim Kalın...

Siyasi yelpazenin farklı kanatlarından pek çok isim... Çözüm değirmenine su taşıyorlar.