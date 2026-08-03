Siyasette yeni ev açmak kolay değildir... Yeni evi açarken ilk iş ise... Örgütlenmedir.

6 Mayıs 1972... CHP... Olağanüstü kurultay... İsmet İnönü, Genel Başkan.

Bülent Ecevit, kurultay salonuna girerken... Ortalık tek kelimelik bir sloganla inliyordu... Dakikalarca:

"Örgüt... Örgüt... Örgüt."

Örgüt... Bülent Ecevit'in yanındaydı.

Sonuç... İsmet İnönü, CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Ve gelelim bugüne;

Yeni Parti/Özgür Özel'in gündemi... Önce örgütlenme.

Bunun için bir ekip çalışması var... Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve birkaç kişi.

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EKİP ÇOK

Parti tüzüğü... Parti programı... Özgür Özel'e sordum:

"Hepsi hazırlanıyor" dedi.

- Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar.

Değişik konularda ekipler var.

Örneğin... Yeni Parti'nin dış politikaya bakışı... İstanbul Milletvekili Namık Tan başkanlığındaki ekip.

Bir başka ekip... İçlerinde milletvekili olmayanlar da var... Profesörler... Ekonomi grubu.

Ulusal Güvenlik... Milli Eğitim... Sağlık... Ekip çok.

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HEDEF

Genel Başkan Özgür Özel'in en çok üzerinde durduğu konu... Kapsayıcılık.

Hedefi... "Çok geniş bir çevreyi kucaklamak."

Söylem... Slogan... "Türkiye partisi."

Ancak... Türkiye partisi olma söylemi/ sloganı, başka partiyle/ partilerle ittifak yapmak değil.

Politika;

Herkese hitap... Herkese ulaşmak... Herkesi kucaklamak.

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SICAK GÜNDEM

Terörsüz Türkiye... Sıcak gündem... Önümüzdeki günlerde Meclis'te konuşulacak.

Yeni Parti'nin yaklaşımı... Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemdeki tavrı... Terörsüz Türkiye... Demokratik Türkiye.

Butlan kararı öncesinde... CHP'de... Terörsüz Türkiye konusunda görevli olan/çalışan 11 milletvekili vardı... 10'u Yeni Parti'de.

İsim vermek gerekirse... 11 milletvekilinden CHP'de kalan tek isim Oğuz Kaan Salıcı.

Sezgin Tanrıkulu... Gökçe Gökçen... Okan Konuralp... Murat Emir... Salih Uzun... Ve diğerleri... Yeni Parti milletvekili.

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ARKA KAPI

Terörsüz Türkiye konusu... Son adım... Meclis Genel Kurulu'na gelmeden önce;

Yeni Parti'nin düşüncesi... Beklentisi... Arka kapı diplomasisi.

Yani... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Yeni Parti diyaloğu.

Özgür Özel ile ikili görüşme.

Buna... "Tebrik görüşmesi" denilebilir.

Ancak... Beklenen... Çıkacak olan yasanın genel çerçevesinin Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel arasında konuşulması.

Unutmadan...

Bu konuda... Yeni Parti ile DEM arasında... Kırmızı telefon değil ama... Milletvekilleri arası bir diplomasinin olduğunu da söylemek lazım.

İsimlendirmek zor... Ve doğru değil.

Şu kadarını yazabiliriz;

Mithat Sancar... DEM Şanlıurfa Milletvekili... TBMM Başkan Vekilliği yaptı... Yeni Parti'nin bakışı... "Güvenilir isim."

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Terörsüz Türkiye Komisyonu Üyesi... İmralı'ya giden isimlerden.

Konu Terörsüz Türkiye projesi olunca... Yeni Parti ile Hüseyin Yayman diplomasisi sessiz ve derinden... Yeter ki kalıcı çözüm sağlansın.

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LİDER VE İNİSİYATİF

Unutmadan... Özgür Özel, CHP Genel Başkanı iken... Terörsüz Türkiye konusu gündeme geldiğinde;

Özgür Bey bir zemin araştırması yaptırmıştı.

Tabanda bazı itirazlar vardı.

Bazı illerde baskı denebilecek karşı görüşler oldu.

Ama... Özgür Özel, inisiyatif aldı... Tavır koydu... Terörsüz Türkiye projesine muhalefet bayrağı açmadı.

Bugün... Özgür Özel'in tavrı aynı.

Elbette... Bazı çekinceleri var... Ve önerileri.

Bunlar... Eğer gerçekleşirse... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile kapalı kapılar arkasında konuşulacak.

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HARİÇTEN GAZEL

Bakıyoruz da... Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında ve sonrasında;

Siyaseten hiçbir sorumluluğu bulunmayan ama Özgür Özel'e yön vermeye, yol haritası çizmeye heveslenen o kadar çok kişi var ki.

Çoğu da... Kerameti kendinden menkul, çakma siyaset mühendisi.

Sürpriz değil... Böyleleri her dönemde, her oluşumda ve her siyasi partide vardır.

Yapılacak iş... Önlem... Gaza gelmemek... Hariçten gazel okuyana kulak vermemek.

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ÇOK... AMA ÇOK ÖNEMLİ

Siyaset... Uzun bir yürüyüştür.

İlk günler... Alkışlarla, tebriklerle, kutlamalarla geçer... Şu anda Yeni Parti'de olduğu gibi.

Ama... Sonrası çok önemli.

Yeni Parti... Parti içi demokrasiyi işletebilecek mi?

İdeoloji üretebilecek mi? Çok önemli... Sakın, ideolojiler bitti... O dönem sona erdi sanılmasın.

CHP'nin klasik sorunu... Parti içi iktidar kavgası... Yeni Parti'ye taşınacak mı?

Toplumun önüne... Ayakları yere basan/gerçekçi projeler konulacak mı?

Parti okulu... Olmazsa olmaz... Ama... Dostlar alışverişte görsün misali bir okul değil... Partizanlık okulu hiç değil.

Ve... Yeni Parti, dar bir kurucu kadronun elinde mi kalacak?

Yoksa... Tabana... Gençliğe... Toplumun yarısını oluşturan kadınlara açılabilecek mi?

Sözde değil, özde açılım... Parti yönetiminde... Milletvekili aday listelerinde.

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GEÇMİŞİN ARABALARI

Dönüşüm... Gelişim... Çağın gereği... Kaçınılmaz... Olmazsa olmaz.

Ama... Şurası da gerçek... Dönüşümün de bir bedeli var.

Lider... Eğer etkili olmak ve yol almak istiyorsa... Ağırlık taşımayacak... Kırıp dökmemeye, incitmemeye özen göstererek, bazı dostlarıyla helalleşecek.

Yenilere yer açabilmek için... Zor da olsa, eski arkadaşlarına veda edecek.

Küsenler... Kızanlar... CHP'ye geri dönenler... Başka partiye geçenler olabilir... Bunu göze alacak.

Maksim Gorki... Ünlü Rus yazar... Sosyalist... Ve gerçekçi.

Diyor ki:

"Geçmişin arabaları ile hiçbir yere gidemezsiniz."