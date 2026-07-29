Sebze, meyve... Peynir, zeytin... Ayakkabı, çanta... Ev tekstili... Tişört, gömlek, havlu, çarşaf... Aklınıza ne gelirse.

Laleli Semt Pazarı... Oldukça kalabalık.

- Ey pazarcı esnafı... Hemşeriniz Özgür Özel, CHP'den ayrıldı... Parti kurdu... Yeni Parti... Ne diyorsunuz?

Cenk Gülçimen... Şeftali, limon satıyor... Dedi ki:

- İyi bir muhalefete her zaman ihtiyaç var.

Bir müşteri... Emekli öğretmen... "Doğru" diyerek söze girdi:

- Sürekli kavga ve hakaret etmeyecek... Doğruya doğru diyecek, yanlışı eleştirecek... Doğrusunu söyleyecek... Güven verecek bir muhalefet, gerçekten de Türkiye'nin en önemli ihtiyacı.

***

İŞTE MUHALEFET

Pazarcı Cenk Gülçimen'i ve müşteri emekli öğretmeni dinleyince... "Rahmetli Profesör Turan Güneş de böyle söylemişti" dedim.

Yanımdaki arkadaşlar... Ertuğrul Aytaç... Tarkan Kayhan... Ve pazarcılar... Alışverişe gelenler... Sordular:

- Turan Güneş ne demişti?

Efsane Dışişleri Bakanı... 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde görevde olan siyaset ve devlet adamı Turan Güneş demişti ki:

"Bizde muhalefet yapıcı ve yıkıcı olarak ikiye ayrılır... Doğruya doğru diyen muhalefet yapıcıdır... Her şeye eğri diyen muhalefet yıkıcıdır."

Kalabalıktan biri, "Doğru söylemiş" dedi. Diğeri, "Nerede söylemiş?" diye sordu. Anlattım... Prof. Güneş'in kitabı... Türk Demokrasisinin Analizi.

Turan Güneş'in sözleri bu kitapta yazılı. Bu defa herkes benden bu kitabı istemeye başladı... Belki 10 kişi.

"Kitapçılara bakın" dedim:

- Bulamazsanız Profesör Hurşit Güneş'i arayın... Babasının kitabını, eğer elinde fazla varsa, size yollasın.

***

PAZARDAN NOTLAR

Dolaşmaya devam... Pazar temiz... Fiyatlar, İstanbul'dan... Bodrum'dan ucuz.

- Ey pazarcı esnafı... Daha daha... Başka neler diyorsunuz?

Aldığımız yanıtlardan bir demet:

Özgür Bey, yeni parti kurmakla iyi etti... Hayırlı olsun.

İsmi Yeni Parti ama... Yanındakiler eski... Kimi üç-beş dönemdir milletvekili.

Ben Özgür Özel'in yerinde olsaydım, partiyi 90 milletvekiliyle kurmazdım... Yarın hepsi de milletvekilliği isteyecek.

Özgür Bey vefalı... Onun için 90 milletvekilini yanına aldı.

***

ÖZGÜR ÖZEL İLE SOHBET

Saat 11.00 suları... Pazarcılarla sohbete devam.

Ve telefon... Karşımızda Özgür Özel.

- Özgür Bey... Manisa'dayım... Semt pazarındayım... İzninizle telefonun sesini açacağım... Pazarcı esnafı ne diyor, siz de duyun.

Özgür Özel, "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?" dedi.

Pazarcılar... Kimi teşekkür etti... Kimi başarılar diledi... Bu arada... Pazardaki müşteriler de sohbete katıldı. Telefon konuşması, Özgür Özel'in ve pazardakilerin de hoşuna gitti.

***

MÜHENDİS DEDİ Kİ...

Telefon kapandıktan sonra... Bir mühendis... Eşiyle pazar alışverişine gelmiş... Dedi ki:

- Keşke telefonu kapatmasaydınız... Ben de Özgür Bey'e bir çift söz söyleyecektim.

- Ne söyleyecektiniz?

- Şunları diyecektim... CHP'de kalanlar için konuşmayın... Kırıcı sözler söylemeyin... Sakın hakaret etmeyin... Yarın şartlar değişebilir... Yine yüz yüze bakmanız gerekebilir.

Mühendisin sözleri... Kalabalıkta karşılık buldu.

Ertuğrul Aytaç, kâğıt kalem uzattı:

- Bunları da not edin... Gazeteye yazın... Doğru sözler.

***

AKLISELİM

İlginçtir... Manisalı mühendisin sözlerinin benzerini, birkaç gün önce, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'dan da dinlemiştik:

Olan biten, bölünmenin ötesine geçmiştir... Narın kabuğu çatladı.

Sosyal medyanın bir bölümü şen şakrak sloganlar atarken, bizim içimiz yanıyor.

Giden milletvekilleri de üzgün, kalanlar da.

Birbirimizin kalbini kırmayalım.

Dün yüz yüze bakıyorduk... Yarın yine selamlaşacağız.

***

YAZMAK ŞART

Pazarda emekli de var.

Hayır... Pazar alışverişine gelen emeklilerden söz etmiyoruz. Pazarcılık yapan emekliler... BAĞ-KUR emeklisi... SGK emeklisi... Memur emeklisi... EYT emeklisi.

Kutladım... Pazarcılık ayıp değil... İyi yapıyorlar... Ekmek parası. Ama şunu da yazmam şart... Emekliler dertli... Önceki gün de Manisa'da emeklileri dinlemiştim... Sıkıntıdalar.

***

YENİ PARTİ'NİN 'BAGAJ' SORUNU

Pazar esnafı... Özgür Özel'den, "Abi" diye söz ediyor... Adını söylüyor ama yazılmasını istemiyor:

- Özgür Abi, Yeni Parti'yi kurarken bazı milletvekillerini yanına almasaydı daha iyi ederdi.

- Mesela kimleri?

- Bagajı ağırları... Yarın seçim gündeme gelince hepsi de Özgür Abi'ye yük olacaklar... Genel Başkan bunları sırtında taşımaya mecbur mu?

- Kimleri?

Pazarcı gülmeye başlıyor... Ve diğer pazarcılar. Sadece pazarcılar mı? Pazara gittiğimiz arkadaşlar da... Müşteriler de.

***

'GAZ' DAVASI

Saat 12.00'yi geçiyor... Ve telefonumuz çalıyor.

Arayan İbrahim Onaylı... Kebapçı.

"Bekliyorum" diyor:

- Manisa kebabı hazır... Tatlınız da... Ayrıca, sizinle konuşmak isteyen müşteriler de var.

- Teşekkürler İbrahim... Hepsi yasak... Başka zaman çayını içmeye uğrarız.

Pazarcılar... Yemeğe gitmediğimiz için memnun. Ama... Aç kalmamızı da istemiyorlar. Kimi şeftali ikram etmek istiyor... Kimi kiraz.

Ve... Sohbet uzayıp gidiyor. Bu defa konuşan bir iş insanı... İşi zeytin, zeytinyağı:

- Özgür Bey, trollerin sözlerine kulak asmasın... Gaza gelmesin... Başkasının aklıyla hareket etmesin.

***

YARIN... 'FİLM GİBİ'

Parti il-ilçe başkanlığı... Benim... Hayır benim... Çık... Çıkmam... Çıkacaksın... Çıkmıyorum, polis çıkarsın.

Türkiye'nin pek çok ilinde yaşanan sorun... Film gibi... Kavga da var, kahkaha da.

Yarın anlatacağız...