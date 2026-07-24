LEFKOŞA

Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı CevdetYılmaz'ı dinlerken... Fransız filozofVoltaire'in bir sözünü hatırladım:

"Vefa milletin tarlasıdır."

Cevdet Yılmaz, vefanın sadece İstanbul'da bir semt adı ya da bozacı tabelası olmadığını hatırlattı... Vefa gösterdi.

Ve konuşmasının başında dedi ki:

"Yaptıkları anlaşmalar ile Kıbrıs Türk halkını anavatanın garantisine kavuşturmada büyük emeği olan şehit Başbakan merhum Adnan Menderes ve şehit Dışişleri Bakanı merhum Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmet ve şükranla anıyorum."

Tebrikler... Teşekkürler sayın Cevdet Yılmaz.

***

Ey vefa! Neredesin?

Vefadan söz etmişken... Türk siyasetinin Anadolu fırtınası merhum Osman Bölükbaşı'nı hatırlamamakolmaz.

O kadar çok ihanet... O kadar çok vefasızlık gördü ki.

Siyasete veda ederken bir şiir yazdı... "Bir ömrün hikayesi."

Şiirden bir dörtlük:

"Fazilet yolunda çektim çok çile,

İkbale kul olup düşmedim dile,

Bulmadım vefayı dostlarda bile,

Seraba harcanmış ömre yanarım."

***



1923... Gazi Meclis'te Kıbrıs



Gazi Meclis... Kurtuluş Savaşı'nda... Top sesleri Ankara'dan duyulurken çalışan Meclis... Cumhuriyet'i kuran Meclis... Elbette Kıbrıs konusunun da uzun uzun konuşulduğu, tartışıldığı Meclis.

4 Mayıs 1923... Pazar... Ama Meclis çalışıyor.

Kürsüden Hüseyin Avni Bey... Kıbrıs'taki Türklerin haklarını savunuyor.

Ertesi gün... 5 Mayıs 1923... Pazartesi... Müzakereler devam ediyor.

Kürsüde Sırrı Bey... İzmit Milletvekili.

"Kıbrıs... Kıbrıs" diye haykırıyor.

Rahmetle anıyoruz.

***



Dünü unutma



Adnan Menderes... Bir döneme adını veren Başbakan.

Fatin Rüştü Zorlu... Dışişleri Bakanı... Londra konferansında, Türkiye'nin Kıbrıs politikasını bütün dünyaya kabul ettiren siyaset ve devlet adamı.

Menderes ve Zorlu... Kıbrıs siyasetimizin iki karizmatik lideri.

İkisi de vatana ihanetten yargılandılar.

İdam sehpasında can verdiler.

Gönül isterdi ki... KKTC'de onların isimlerini bir caddede... Veya okulda... Kültür merkezinde... Konferans salonunda görelim. Neyse... Binlerce kişinin bulunduğu muhteşem bayram töreninde isimlerinin anılması bile, Kıbrıs için çarpan yüreklere su serpti.

***



Fatiha'lar

Yavru vatana... Yeşil adaya veda edeceğiz... Ama... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı HüseyinYayman, "Bir dakika" dedi:

"Kıbrıs'ta şanlı bayrağın dalgalanması için mücadele eden iki liderin... Dr. Fazıl Küçük ile devlet kuran son Türk olan Rauf Denktaş'ın mezarlarına su dökmeden, onlara Fatiha'lar göndermeden anavatana dönemeyiz."



Orhan Erdem... Şamil Ayrım... Emre Kaya, "Hay ağzına sağlık... Hay atana rahmet" dediler.

Ey iki kahraman... Ey iki mücahit... Ey iki lider.

Türkiye'de ve KKTC'de... Gönüllerde yaşıyorsunuz.

***



Şiir... Vasiyet gibi

Rauf Denktaş'ın mezarında... Mermere kazınmış bir şiir... İmza: Rauf R. Denktaş.

"Bir Baba'dan gençliğe... Oğluma öğütlerim."

Öğütler... Büyük liderin vasiyeti gibi.

Hüseyin Yayman, Şamil Ayrım, Orhan Erdem ve Emre Kaya, "Ne olur bu şiirintamamını yazın... Herkesokusun" dediler.

Sadece onlar mı? Mezar ziyaretine gelenlerin tamamı.

"Hayhay" dedik...

Paylaşalım.

Saat gibi durmadan,

Gece gündüz çalışan,

İnsanlar mes'ut olur,

Evlâdım buna inan.

Gıpta etme paraya,

Düşme sakın sefaya,

İşinde tutumlu ol,

Dayan daima cefaya.

Gıpta etme paraya,

Düşme sakın sefaya,

İşinde tutumlu ol,

Dayan daima cefaya.

Yalana sapma sakın,

Düşmanlarından sakın,

Herkesi dost bil de sen,

Daima güler yüz takın.

Çalış uğraş durmadan,

Bir gün olursun adam,

Paraya kul olma sen,

Oğlum ol hakka tapan.

Herkese ol bir örnek,

Al herkesten görenek,

Daima içinden inan,

Terbiye hayat demek.

Sana vurana vurma,

Fazla duygulu olma,

Bu dünyada cefa çok,

Henüz doğmadan solma.

Saat gibi durmadan,

Gece gündüz çalışan,

Temiz kalpli insan ol,

İmrensin sana bakan.

***



Biliyor muydunuz?



Zaman Tüneli... Yıl 1967... Başbakan Süleyman Demirel ile Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle konuşuyorlar.

Demirel soruyor: - Kıbrıs'ta çözüm ne?

De Gaulle, eline kâğıt, kalem alıyor.

Kıbrıs haritası çiziyor.

Ve ortadan ikiye bölüyor:

- Burası sizin, burası Yunanistan'ın... Çözüm bu.

Kitap... Siyasetin Hem İçinden Hem Dışından... Ergün Güneş... Sayfa 336.

***



Nokta

Medya... Mezar ziyaretinden haberdar olmuş... Görüntüler.... Demeçler... Canlı yayın.

Hüseyin Yayman... Kameraların karşısında:

· Kıbrıs'ta artık federasyon defteri kapanmıştır... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin... Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak/kesin kararı... Nokta.

· Kıbrıs Türk halkına tam 52 yıldır izolasyonlar... Yaptırımlar... Artık yeter... Buraya kadar... Şimdi kesin çözüm zamanı.

· Egemen eşitlik... İki halk... İki devlet... İki demokrasi.

· Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı, hem Türk halkının güvencesi ve huzurudur hem de Rum halkının.

Yayman'ın sözleri ses getirdi... Rum gazetelerinde... Ve televizyonlarında.