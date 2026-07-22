LEFKOŞA

Sıcak kimin umurunda? Kadın, erkek herkes tören alanında. Marşlar... Kahramanlık şiirleri... Heyecan dorukta.

Ve tören geçidi.

Kara Harp Okulu... "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız." Alkış tufanı.

Mücahitler geçiyor.

Havacılar.

Deniz piyadeleri.

Sahil güvenlik.

Gaziler... İzmir-Menemen'den gelmişler.

Tanklar... Toplar... Motorize birlikler.

Helikopterler... Jetler.

Yer, gök inliyor.

Sloganlar... "Her Türk asker doğar."

Gözyaşlarını tutamayanlar.

Televizyonlar... Canlı yayınlar.

Kıbrıs Türkü Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor.

Yavru vatan... Moral yüksek... Daha da yükseliyor.

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"EGEMEN EŞİTLİK" KIRMIZI ÇİZGİ

Ankara'daki NATO zirvesi... Kıbrıs'ta hala rüzgârı esiyor. Zirve... Güney'in... Rum Kesimi'nin moralini bozmuş. Kuzey' de... KKTC'de sevinç yaratmış. Cevdet Yılmaz'ın konuşması, NATO zirvesi rüzgarından sonra... Devam eden esinti gibi.

"Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir" diyor.

"İki ayrı halk... İki ayrı demokrasi... İki ayrı devlet" diyor.

"Egemen eşitlik" diyor.

"Yaşasın Türkiye... Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Yasasın ilelebet kardeşliğimiz" diyor. Konuşma uzun.

Ama... Temmuz sıcağında, yürekleri serinletiyor.

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SELAM VE VEFA

Cevdet Yılmaz... Cumhurbaşkanı Yardımcısı... Kürsüde... Ankara'dan, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'dan selam getiriyor.

Geçmişe vefa gösteriyor;

Adnan Menderes'i, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı saygıyla, şükranla anıyor.

Fazıl Küçük'ten, Rauf Denktaş'tan, Kıbrıs uğruna can veren yiğitlerden, şehitlerden söz ediyor.

Ve... "Kıbrıs, hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır" diyerek, sesini yükseltiyor.

Sonra... Susmak zorunda kalıyor.

Zira... Alkışlar durmak bilmiyor.

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ERHÜRMAN BOMBASI

Tufan Erhürman... KKTC Cumhurbaşkanı. Üstü açık bir araçta... Halkı ve tören birliklerini selamlıyor.

Ve sonra kürsüye çıkıyor:

"Kıbrıs Türk halkı azınlık değildir... Hiçbir zaman olmamıştır... Ve olmayacaktır."

Devam ediyor: "Kıbrıs Türkü, ada üzerindeki haklarından ve eşitliğinden vazgeçmeyecektir."

Erhürman'ın sözleri... Güney'de... Rum Kesimi'nde... Bomba etkisi yapıyor.

Bütün gece... Rum televizyon kanallarında... Ana haber.

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RESEPSİYON

Resepsiyon... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

Kalabalık... Hem de ne kalabalık... Miting meydanı gibi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulü, bir saatten fazla sürdü.

Tebrik kuyruğu... Kadın, erkek... O kadar uzundu ki.

Tebrik için elimi uzatırken... Kollarını açtı... Kucaklaştık.

Törende yaptığı konuşmadan söz ettim.

"Söylenmesi gereken her şeyi söylediği... Çok iyi hazırlanmış bir konuşma yaptığı için" tebrik ettim.

Erhürman... Arkasında rekor halk/oy desteği. Halkın içinde... Mütevazı.

Ve... Kararlı... Tane tane... Vurgu yaparak konuşuyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ındediği gibi... Adil, kalıcı çözüm... Egemen eşitlik... İki devlet... Türkiye ile istişare... Tam koordinasyon."

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HOŞUMUZA GİTTİ

Kalabalığa hitap... Tören, miting, bayram konuşması... Meydandakiler coşkulu sözler bekliyor.

Ama... Dikkatimizi çekti.

Ve... Çok önemli. Önce Cevdet Yılmaz... Sonra da Tufan Erhürman, yazılı metin okudular.

Çok iyi hazırlanmış metinler. Birer tez gibi. Palavra yok... Slogan yok... Kuru laf yok. Hoşumuza gitti... Paylaşalım.

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TEŞEKKÜR

Tebrikler... Ve teşekkürler sayın Tufan Erhürman. Konuşmasında, "Gazze'de... İran'da... Aç kalan...Yaralanan... İlaca ulaşamayan...Ölen çocuklar... Bizim çocuklarımız" dediği için.

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TÜRKİYE'DEN İKİ BAKAN

KKTC hükümetinde Türkiye'den iki bakan var.

Dursun Oğuz... İçişleri Bakanı... Trabzon-Çaykara kökenli... Samsun-Ayvacık doğumlu. 1975'de Kıbrıs'a gelmiş. 2003'ten bu yana milletvekili.

Ulaştırma Bakanı Profesör Doktor Erhan Arıklı... Karslı...

KKTC'nin asayişi ve ulaştırması Türkiye kökenli iki bakandan soruluyor.

Sohbet... İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a sordum:

- Trabzonspor nasıl?

Bastı kahkahayı:

- Ben Fenerbahçeliyim... Sıkı taraftarım... Fırsat buldukça maçlarını izlemeye giderim.

Yazmazsak olmaz... Halk, İçişleri Bakanı'ndan memnun... Zira asayiş sorunu yok.

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ANKARA–LEFKOŞA HATTI

Kimiyle karşılaştım, sohbet ettim.

Kimini uzaktan gördüm.

Değişik partilerden isimler.

Yavru vatanın bayram sevincine katılmak için Kuzey Kıbrıs'talar. Görmediklerim de olmuştur... Kusura bakmasınlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Müsavat Dervişoğlu... Mustafa Elitaş... Celal Adan... Hüseyin Yayman... Abdullah Güler... Cihan Paçacı... Orhan Erdem... Ahmet Erbaş... Şamil Ayrım... Önder Aksakal... Bahadır Yenişehirlioğlu... Ali Babacan... Ayyüce Türkeş... Hayati Yazıcı... Hasan Basri Yalçın... Mustafa Demir... Belgin Uygur... Hasan Karal... Doğan Bekin... Mustafa Kaya... İdris şahin.

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DİKKATİMİ ÇEKTİ

Tören alanında... Resepsiyonda... Türkiye'den gelen pek çok siyasetçi vardı.

Değişik partilerden.

Dikkatimi çekti... Koskoca CHP'den tek kişi vardı: Semra Dinçer... Ankara Milletvekili... Genel Başkan Yardımcısı.

Sadece benim değil, çok kişinin dikkatini çekmiş.

CHP... Bir değil, birkaç milletvekili ile temsil edilmeliydi. Unutmadan... Semra Dinçer... Tam bir atom karınca.

Çalışkan... Gayretli... Ve iyi bir Kıbrıs uzmanı.

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YARIN

Turizm... Çarşı, pazar... Girne... Gazimağusa... Kumar turizmi.

Ve yıl sonunda KKTC'de seçim var... Milletvekili seçimi, yerel seçim... Siyaset ve seçim notları... Hepsi yarın.

Ada medyası... KKTC gazeteleri... Televizyon yayınları.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi medyası... Gazetelerde kim, ne yazıyor? TV'lerde kimler, neler söylüyor?

Yarın anlatacağız.