LEFKOŞA

Kahramanlık türküleri... Mehter Marşı... Coşku... Kıbrıs Türkü, Barış ve Özgürlük Bayramı'nı doya doya kutluyor.

Yalnız değiller.

Anavatan Türkiye'den gelenler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu... Siyasetçiler... Kuvvet komutanları... Mesaj, "Yalnız değilsiniz."

Azerbaycan'dan gelenler... Pakistan'dan... Kuzey Makedonya'dan... Katar'dan... Bayram sevinci paylaşan o kadar çok ki.

Yeşil ada... Yavru vatan... Mutlu... Huzurlu... Barışın ve özgürlüğün tadını çıkartıyor.

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ERHÜRMAN... VE KIRMIZI ÇİZGİ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman... Arkasında Kıbrıs Türkü'nün desteği... Anavatan Türkiye'nin desteği... "Eşitlik... İki devletli çözüm" diyor.

KKTC'ye uygulanan yaptırım ve izolasyonların kaldırılmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, adaya gelecek.

Erhürman, "Türk konukseverliği ile karşılarız" diyor ve ekliyor:

"Ama, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte karar altına aldığımız çizgimiz... Kırmızı çizgimiz belli... Net... Eşit iki devlet."

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ONURLU MÜCADELENİN TAÇLANDIĞI GÜN

Ziya Öztürkler... Cumhuriyet Meclisi Başkanı.

"20 Temmuz 1974... Onurlu mücadelemizin taçlandığı tarih" diyerek, söze başlıyor.

Adada huzur var... Türkiye'nin garantörlüğü sayesinde.

Türk askeri varlığının burada olması sayesinde.

Güçlü Türkiye demek, güçlü KKTC demek.

Savunma sanayiinde ve her konuda Türkiye güçlendikçe, seviniyoruz, gurur duyuyoruz.

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KİLİTLİ KAPI

Ünal Üstel... KKTC Başbakanı... İlk sözü:

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, defalarca söyledi... Birleşmiş Milletler'de söyledi... İki devletli çözüm dışında, başka hiçbir görüşe kapımız açık değil... Kıpımız kilitli.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su geldi... Denizin altından.

Şimdi... Doğalgaz da gelecek.

Ünal Üstel, "Mutluyuz... Ama Rum Kesim çok rahatsız oluyor" dedi ve ekledi: Dedik ki... Üzülmeyin... İsterseniz, size de verelim.

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FENERBAHÇE'YE SELAM

Tahsin Ertuğruloğlu... Dışişleri Bakanı... Makam masasında Fenerbahçe bayrağı var... Aziz Yıldırım'a selam yolladı.

"Karşımızda, dünyanın şımarttığı bağnaz bir Rum Kesimi var" dedi:

Rum, yapmaması gereken her şeyi yapıyor... Yanlış yapıyor.

Egemen eşitlik... Tek çözüm... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de üstüne basa basa 4 köz söyledi... Egemen eşitlik... İki egemen devlet.

Adada huzur var... İstikrar var... Kriz ortamı yok... Herkes görüyor... Güçlü Türkiye, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde.

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RUM YAZAR DİYOR Kİ...

Kıbrıs Rum Kesimi... Politis Gazetesi... Dinos Theodotou... İşte yazısı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlama tarzı, Türkiye'nin gücünün somut göstergesi."

Yazının başlığı:

"Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs"

Yazıdan birkaç satır başı:

Hoşumuza ister gitsin, ister gitmesin, Türkiye'nin rolü güçlenmiştir.

AB ülkeleri Türkiye'ye, Türkiye'nin Batı'ya ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Artık jeopolitik dengeler değişti... Kıbrıs sorunu yeni gelişmeler çerçevesinde ele alınmalı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz bölgesinde güç merkezi haline geldiği gerçeği kabul edilmeli.

Türkiye, bugün ABD, Rusya, AB ve Arap ülkeleriyle rahatça ve her konuda müzakere yapabiliyor.

Her gün Türkiye'ye karşı vatanseverlik nutukları atmak bizi siyasi gerçeklikten uzaklaştırıyor.

Artık yanılgılardan vazgeçmeliyiz. Gerçekleri kabul etmeliyiz.

***

NATO ZİRVESİ... "RÜZGARI HALA ESİYOR"

Nicholas Papadopoulos... Rum Kesimi iktidar ortağı... Demokrat Parti Başkanı.

Yeni şeyler söylüyor.

Türkiye'nin güçlendiğinin altını çiziyor.

Çözüm ihtiyacını vurguluyor.

Ankara'daki NATO zirvesinin üzerinden günler geçti... Fakat; Kuzey Kıbrıs'a gelince gördük ki... Rüzgarı hala esiyor.

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ZİRVE SEVİNCİ

Çarşı, pazar... Sokak... Girne...

Gazimağusa... KKTC'nin her yerinde NATO zirvesi sevinci var.

Lokantada, kahvede hala NATO zirvesi konuşuluyor.

Zirve... Kıbrıs Türkü'nün moraliniyükseltmiş.

Güney'de... Rum Kesimi'nde ise... Tam tersi.

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CANLI YAYIN

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

KKTC... Cumhuriyet Meclisi.

Bayram kutlaması.

Kamera... Canlı yayın.

Yayman dedi ki:

Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk halkının geleceğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğidir.

Türkiye, bu konularda asla bir oldu bittiye müsaade etmez, etmeyecektir.

Dün etmedi, bugün de etmeyecektir.

Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin bu konudaki tavrı nettir.

Etraf kalabalıktı.

Herkes... Bu sözlerinden dolayı Yayman'ı kutladı.

***

"KABADAYI"

Barış ve Özgürlük Bayramı'nda... Bir zaman tüneli anısı.

Yazmanın tam da günü.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel... Bir gün... "Rauf Denktaş, kabadayı adamdır" demişti.

Ve... Nokta Dergisi... 18-24 Temmuz 1998 sayısı... Kıbrıs... Gazeteci Mesut Günsev... KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a sordu:

Siz kabadayı mısınız?

Denktaş'ın yanıtı:

Benim temsil ettiğim halk kabadayıdır.

Benim dayandığım millet kabadayı, onuruna düşkün, yüce Türk milletidir.

Bunlar arkanızdaysa, zaten kabadayılık istemez.

Sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, nelere boyun eğebileceğinizi bilirler.

Sayın Demirel iyi teşhis etmiştir. Çünkü millet kabadayıdır.

Bayram... Kuzey Kıbrıs'tayım.

Rauf Denktaş'ın dediği gibi;

Kuzey Kıbrıs Türk halkı onuruna düşkün... Dimdik ayakta... İnançlı... Davasına ve sadık ve kabadayı.

***

MUHTEŞEM TÖREN GEÇİDİ

Doktor Fazıl Küçük Bulvarı.

Tören.

Dillere destan bir geçit... Heyecan dorukta... Gözyaşları.

Yarın... KKTC notlarına devam.