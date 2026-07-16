Adalet Bakanı Akın Gürlek, nihayet tozlu raflardaki... Uykudaki dosyayı raftan indirdi... Türk milliyetçiliğinin bayrak isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını.

Dün bu konuyu konuşurken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye dedim ki:

- Ölümünden 17 yıl, hain darbe girişiminden 10 yıl sonra, Adalet Bakanı Akın Gürlek, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarına güller bırakmış gibi oldu... Mezarındaki çiçekleri sulamış gibi.

Mustafa Destici, "Aynen öyle... Ben de bu duygularla doluyum" dedi... Ve ekledi:

- Adalet Bakanı Akın Gürlek inançlı, gayretli ve kararlı... Nihayet düğüm çözülecek.

Düğüm...

Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmedi... Düşürüldü.

Ve... İhanette sınır tanımayanlar da bu suikastın başrol oyuncuları.

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ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER

Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter düştü... 2009.

Yargı, takipsizlik kararı verdi... 2014.

Aile itiraz etti... Mustafa Destici itiraz etti.

Yargı, ikinci kez takipsizlik kararı verdi... 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir ay önce.

Gerisini Mustafa Destici anlatsın:

Yine itiraz ettik... Takipsizlik kararının kaldırılmasını istedik... Darbeden 2 gün önce.

Ve hain darbe girişimi oldu... İzmir'den bir polis ekibi hemen Marmaris'e gitmiş... Darbecileri yakalamak için.

Beni tanıyan bir polis telefon etti... Dedi ki... 'Başkanım, yakaladıklarımızdan ikisi Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler.'

İsimlerini de verdi... Biri yarbay, diğeri astsubay.

İkisi de... Bakan Akın Gürlek'in açıkladığı isim listesinde... Ve ikisi de şu anda hapiste.

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KARANLIKTAN AYDINLIĞA

Darbe girişiminden 3 gün sonra... Mustafa Destici, yargıya başvuruyor... Kahramanmaraş'ta:

Olayı anlatıyor;

"15 Temmuz... Darbe... Marmaris... Darbecilerin ikisi, Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler... İsimleri şu... Takipsizlik kararı kaldırılsın... Olay bu yönüyle de araştırılsın."

Sonra... Kalkan takipsizlik kararı...

Yıllardır süren yargılama... Yargılananların sayısı 19.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi... Ve Mustafa Destici... Yıllardır uğraşıyorlar... "Bu dava Ankara'ya alınsın'' diye. Ve... Kabinede nöbet değişimi... Akın Gürlek Adalet Bakanı.

Aile ve Destici, "hayırlı olsun" ziyaretinde.

Ricalarını da söylüyorlar... Davanın Ankara'ya alınmasını.

Ama... Daha sözleri bitmeden... Akın Gürlek, "Konu üzerinde çalışıyorum... Endişeniz olmasın... Karanlıklar aydınlatılacak" diyor.

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FESAT OCAĞINA ÇOMAK

Kurtuluş Savaşı yılları... Bir millet uyanıyor.

Fakat... Ülkeyi karıştırmak... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kırmak isteyen İngilizlerin içimizdeki işbirlikçileri de boş durmuyorlar... Bir cemiyet kuruyorlar:

"Askeri Nigehban Cemiyeti."

Ve... Bazı Türk milletvekillerinden de yararlanmaya çalışıyorlar.

Hepsini Atatürk anlatıyor... Büyük Nutuk'ta... Bunlar için "Heyeti Fesadiye" diyor.

Dünün Askeri Nigehban Cemiyeti... Heyeti Fesadiye... Yıllar sonra oluyor FETÖ.

Yine dış destekli organizasyon... Yine içimizdeki işbirlikçiler... Yine bazı milletvekillerinden yararlanma gayreti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kutluyoruz...

Fesat ocağına çomak soktuğu için... Bakalım daha neler çıkacak?

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MÜMKÜN MÜ UNUTMAK?

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Dün... Hain darbe girişimini bir kez daha lanetledik... Aziz şehitlerimizin ruhlarına Fatiha'lar gönderdik.

Türkiye onları...

"Göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine..."

Milli egemenlik uğruna can verenleri unutmadı... Unutmayacak.

Kızılcahamam... Darbe gecesi... Hakan Gülşen... Ağabeyi Mehmet Gülşen... Kuzeni ve eniştesi olan Lütfi Gülşen... Araca bindiler... İstikamet Ankara... 70 kilometre.

Gün ağarana kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tuttular.

Saat 06.20... Darbecilerin F-16 ile ikinci saldırısı... Bomba. Üçü de şimdi gül bahçesindeler... Cennette... Peygamberimizin komşuları.

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CEBECİ'DE UYUYAN ŞEHİT

Zeynep Sağır... Başkomiser... Kuveyt Büyükelçiliği'mizde 3 yıl görev yapmıştı.

16 yıllık polisti. Görev yeri Manisa'ydı.

1 Temmuz 2016... Ankara'ya çağrıldı... Özel harekât kursuna uzman eğitmen olarak. Kader... Darbe gecesi... Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı... Hain saldırı.

2 çocuk annesi, 38 yaşındaki Zeynep Sağır... O gece... Arkadaşlarına, "Şehit olursam Cebeci'deki Polis Şehitliği'ne defnedin" demişti. Cennette rahat uyu kahraman polis... Kalplerde yaşıyorsun.

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FASLI ŞEHİT

Jadoid Merroune... Fas vatandaşı... 32 yaşında... Turist rehberi... 5 dil biliyordu.

Türkiye âşığıydı... İstanbul'da yaşıyordu. Bir Türk ile aynı evde kalıyordu... Ömer Kaya.

15 Temmuz gecesi televizyonlardaki görüntüleri izleyince... İki arkadaş dışarı çıktılar.

Tankları durdurmak için Taksim Harbiye'deki TRT binası önüne gittiler.

Darbeciler sağa sola ateş ediyorlardı. Jadoid Meroune vuruldu... Ömer Kaya, etraftakilerin yardımıyla onu hastaneye götürdü, fakat kurtarılamadı.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun.

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NEREYE KADAR?

Darbe girişiminden hemen sonra... 18 bin 44 kişi gözaltına alındı... 9 bin 677 kişi tutuklandı.

30 vali, 47 kaymakam görevden uzaklaştırıldı. 125 bin 687 kamu görevlisi, görevden ihraç edildi.

10 yıllık liste öyle uzun ki... Tamamını yazmaya yerimiz yetmez. Ama... Darbecilerin kökü kurutuldu mu derseniz... Hayır.

Gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama... Nereye kadar?

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ACI AMA GERÇEK

Ankara... Ekim 2017... FETÖ'cü öğretmen yargılanıyor.

FETÖ ile ilgisi olmadığını söylüyor. "ByLock nedir bilmiyorum... Hiç kullanmadım" diyor.

Hâkim, dosyadan bazı belgeler çıkarıyor: "İşte kayıtlar... 4 ayda, 41 bin 710 kere ByLock'a giriş yapmışsın... Buna ne diyeceksin?"

Yanıt... Sessizlik.

Benzer binlerce örnek var.

Yargılananlar... Mahkûm olanlar... Kaçanlar... Cezaevinden çıkanlar... Gizli gizli faaliyetlerini yürütmeye çalışanlar. Her sektörde... Her kurumda... Her konumda... Acı ama gerçek, aramızdalar.