İngiltere... 5 Kasım 1605... Guy Fawkes adlı bir kundakçı, dinamitle, Parlamento binasına girdi... Gizlice.

Aracı... Parlamento binasını havaya uçurmaktı.

Başarılı olamadı... Yakalandı.

Yargılandı... Cezalandırıldı.

Her yıl, İngiltere'deki okullarda mini mini öğrenciler, harçlıkları ile kibrit, çıra, yakacak alırlar.

Öğretmenleri de onlara yardım eder.

Kundakçının maketini yaparlar.

Ve... Yakarlar.

5 Kasım günü... İngiltere'de, Guy Fawkes günüdür.

Ülkenin tamamında şenlik vardır... Kundakçının maketini yakma şenliği.

İngiltere'de... Çocuklar böyle yetiştirilir.

İngiltere... Ülkenin/demokrasinin simge kurumu Parlamento'yu dinamitlemek isteyen kundakçıyı... Unutmuyor.

Unutturmuyor.

Biz de 10 yıl önce... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Genelkurmay'a, TÜRKSAT'a, Özel Harekât Dairesi'ne bomba yağdıran hainleri;

Unutmadık... Unutmayacağız... Unutturmayacağız.

***

AL SANA TİYATRO

Darbecilerin bir kısmı... Yakalandı, yargılandı, mahkûm oldu... Cezaevinde.

Bir kısmı... Kaçtı... Almanya'da... Amerika'da... Başka ülkelerde... Kendilerini koruyan ve kollayan ülkelerde.

Bir kısmı... Saklanıyor... Kılık değiştiriyor... Aranıyor.

Bir kısmı ise... Aramızda... Her yerde... Kimi siyasette, kimi iş dünyasında, kimi bürokraside.

Kimler mi? 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine "Tiyatro" diyenler.

"Kontrollü darbe" diyenler.

"Senaryo" diyenler. Darbecilerle... Onun yakın çevresiyle iş tutanlar... FETÖ çeşmesinden su içenler. O kadar çoklar ki.

Bir de FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmayanlar... Ama darbe gecesi darbecilere alkış tutanlar var.

Bunlar... Kadın, erkek... Demokrasiden söz edip, siyasetsiz, siyasetçisiz, seçimsiz demokrasi yanlıları.

Seçimle gelen siyasi iktidarın, silahla yıkılmasını... İktidardakilerin yargılanmasını isteyenler.

27 Mayıs 1060... 12 Eylül 1980 ihtilallerinin artıkları.

FETÖ'cü falan değiller... Ama ruhları darbeci... FETÖ'cü.

Sağınıza, solunuza bakın... Göreceksiniz.

***

NATO KAFA, NATO MERMER

Darbe girişimi gecesi İstanbul-Fatih'te... Mihrişah Hacı Kadın Camii imamı Adem Tunaoğlu'na saldıranlar... Ki... İçlerinde pala ile saldıran bile vardı.

"Neden sela veriyorsun? Niçin milleti darbeye direnmeye çağırıyorsun?" diyenler.

Hayır... FETÖ'cü falan değillerdi. Ama... Darbeyi, darbeciyi seviyorlardı.

Bugün hepsi ortalıkta... Aramızda... Kafa hep aynı kafa.

Hani... Ne derler? "NATO kafa, NATO mermer."

"Ah ortalık bir karışsa... Ah darbe falan olsa."

***

İZMİR

Narlıdere... Kutlu Yalvaç Camii.

Darbe gecesi... Biri kadın, 3 kişi camiye saldırdı.

Müezzin Mehmet Kuzgun dövüldü.

Nedeni... Biliyorsunuz... Sela okumak... Milleti uyandırmak... Darbeye karşı direnişe çağırmak.

Bu 3 kişi FETÖ'cü müydü, darbeci miydi?

Hayır... Kesinlikle hayır.

Sadece... Seçimle gelen siyasi iktidarın darbe ile gitmesini isteyenlerdi.

***

BURSA

Orhangazi ilçesi... Çentik Camii.

Darbe gecesi imam Nurdoğan Akın saldırıya uğradı... Tartaklandı... Tokatlandı.

Hayır... Bunu darbeciler yapmadılar.

FETÖ ile bağlantısı olanlar da yapmadılar.

Yapanlar... Sahte demokratlar.

***

HANGİ BİRİNİ SAYALIM?

Örnek o kadar ki... Tamamını yazmaya kalksak yerimiz yetmez.

İzmir-Torbalı... Camiye toplu saldırı... Cam çerçeve parçalandı... İmam Ekrem Kara, müezzin Süleyman Süngü yaralandı.

İstanbul... Kuleli Askerî Lisesi'nin karşısındaki Kaymak Mustafa Paşa Camii... Cami tahrip edildi... İmam Osman Nuri Keskin tartaklandı... Rehin alındı.

Tekirdağ... Ergene Esenler Camii... Ezan okuyan... Sela veren imam Faruk Açıkgöz, camiden çıkarken yolu kesildi... Yumruklandı.

Saymakla bitmez;

Ankara-Keçiören Camii... İmam İbrahim Tıpırdamaz... Bolu-Göynük... Hacı Mahmut Ericek Camii... İmam Metin Şener... İzmir-Urla... Zeytinalan Camii... İmam Mehmet Hadi Beskisiz... Yüzlerce cami... Yüzlerce din görevlisi.

Cami basanlar... Tahrip edenler... Din görevlisini dövenler... Hepsi de darbe aşıkları... Darbe severler.... Şimdi içimizdeler.

***

BEN ORADAYDIM

Sincan... Darbecilerin yargılandığı mahkeme... 14 Haziran 2017. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avukatı da mahkemede.

Söz istiyor: Sayın Başkan... Sanıkların büyük bölümü, darbe gecesi kendisini Genelkurmay'daki odasına kilitlediğini söylüyor.

Avukat... Bu defa sanık subaylara dönüyor:

O saatte Genelkurmay'da ne işiniz vardı?

Kendinizi ne diye odaya kilitliyorsunuz?

Kimden korkuyorsunuz?

Yanıt... Sessizlik.

***

DERİN SESSİZLİK

Denizci subay... Darbe mahkemesinde kendisini savunuyor:

- Emniyetteki ve savcılıktaki ifademi reddediyorum... Savcı beni yönlendirdi.

Mahkeme başkanı soruyor:

- Binbaşı rütbesine gelmişsin... Savcı seni nasıl yönlendirdi?

Yanıt... Sessizlik.

***

KANLA YAZILAN DESTAN

Büyük ihanet... Dış destekli başkaldırı... Ve demokrasiye aşık Türk milletinin kanla yazdığı kahramanlık destanı.

İşte 15 Temmuz'un özeti.

Bir yanda halkın üzerine tankı süren hainler.

Bir yanda, tanka kafa atan yiğitler.

Milli iradeyi savunmak için can veren şehitler.

Yarın... 253 şehidimizi rahmetle anacağız.

Yarın... Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutlayacağız.

Ama biliyoruz... Biliyorsunuz... Yarın aramızda karalar bağlayanlar da olacak.

Darbecilerin uzantıları... Kuyrukları... Sahte demokratlar... İşbirlikçiler.

***

DEPREMDEN HAZİNE ÇIKARMAK

Asrın depremi... Bütün dünyadan destek... Arama kurtarma ekipleri, depremzedeleri enkazdan sağ kurtarmaya çalışırken...

Devlet millet işbirliği... Asrın yardımlaşması... Yaralar sarılırken... İçimizden birileri de... "Depremden zengin olmaya... Hayırsever insanlarımızı soymaya" çalışmışlar.

"Haluk Levent/Ahbap olayı" tam da bu.

"Deprem misali" bir skandal.

Konuşulan rakamlar inanılır gibi değil... Soygunun ta kendisi.

Bunlar... "Tek kişinin/Haluk Levent'in" yapacağı bir iş değil... "Organize kötülük.''

Önünde, arkasında ne varsa... Kimlere ve nerelere kadar uzanıyorsa ortaya çıkarılsın... Hiçbir şey karanlıkta kalmasın.