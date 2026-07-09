Başarılı bir organizasyon... Tarihi bir olay... Rüzgârı devam edecek... Yıllarca konuşulacak.

Ankara zirvesi gösterdi ki, Türkiye bugün çok kutuplu dünyanın vazgeçilmez ve sözü dinlenen aktörlerinden biri.

Büyük Türkiye... Bölgesini güvenli tutması beklenen bir ülke.

Uluslararası masada yeri olan bir ülke.

Ne kadar gurur duysak yeridir.

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HANGİ NATO?

Zirveye katılan liderler, Türkiye'yi övdüler de övdüler.

Ordumuzun gücünden, NATO'ya katkımızdan söz ettiler.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye son derece önemli... İttifakın en güçlü ve donanımlı ordularından birine sahip" dedi.

Ama... Söylemezsek olmaz...

10 yıl önceydi... Brüksel'deki NATO karargâhındaki Türk subaylarının yarısı FETÖ'cü çıktı.

NATO ne yaptı?

Bunları korudu... Kolladı... Amerika'ya, Almanya'ya... Başka yerlere kaçmalarına göz yumdu.

Yalan mı?

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10 YIL ÖNCE... 10 YIL SONRA

ASELSAN... TUSAŞ... ROKETSAN... Baykar... FNSS... Otokar... Meteksan... Askeri deniz platformları... Silah fabrikaları... Milli muharip uçak... ATAK helikopteri... İHA... SİHA... Kızılelma... Radarlar... Komuta kontrol sistemleri... Füze... Roket... Savunma sanayiinde yüzlerce şirket.

Dünyanın pek çok ülkesine... Ki içlerinde NATO üyesi ülkeler de var... Savunma sanayii ürünleri ihraç eden bir Türkiye.

Türkiye, 10 yıl önce böylesine güçlü olabilseydi...

Batı... FETÖ'cü hainlere kucak açar mıydı? Bağrına basar mıydı?

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HANGİ AMERİKA?

Barack Obama, ABD Başkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaret turunda Türkiye'ye geldi... Onur duyduk... Sevindik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı... 6 Nisan 2009.

Ve dedi ki... Kelimesi kelimesine... Meclis tutanaklarından:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve bir NATO müttefiki sıfatıyla, ne PKK'yı ne de hiçbir terör örgütünü desteklemiyorum."

Meclis'imizdekiler... Bu sözleri alkışladı.

Aradan 10 yıl geçti.

10 Ekim 2019'da... ABD Başkanı Donald Trump dedi ki... Kelimesi kelimesine:

"Barack Obama, başkanlığı sırasında PKK ile anlaştı... Hata yaptı."

Trump'ın bu sözleri karşısında Obama'nın tepkisi... Derin sessizlik.

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YANITINI ARAYAN SORU

Şanlı ordumuz... Peygamber ocağı... Gözbebeğimiz... Ne kadar övünsek yeridir.

10 yıl önce... Ordumuzun içinde işbirlikçiler vardı.

Temizlendiler.

Temizlik tamamlandı mı? Hayır... Hâlâ devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarında, uzantıları var.

Desteği dışarıdan alıyorlardı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesinde... Darbenin ana karargâhı olan Akıncı Üssü'nde... Biri siyahi kadın, diğeri beyaz erkek... İki Amerikalının ne işi vardı?

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ZAMAN TÜNELİNDEN

Zaman tünelinde, biraz daha gerilere göz atmak ister misiniz?

ABD Başkanı Bill Clinton, Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuştu... 16 Kasım 1999.

Söyledikleri... Meclis tutanaklarından:

"Amerika'nın, Avrupa'nın veya herhangi birinin sizin geleceğinize yön vermeye hakkı yoktur."

Alkış, alkış, alkış.

Anadolu'muzda bir deyim vardır... Sadece ilk kelimesini yazalım, yeter sanırız:

"Yalancının ......"

Bütün darbelerin anası olan 27 Mayıs 1960 darbesinin de... 12 Mart 1971 muhtırasının da... 12 Eylül 1980 darbesinin de... Arkasında Amerika/CIA yok muydu?

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HEPSİ GERÇEK



Hain darbe girişiminden sonra Ankara-Sincan'da mahkemeleri aylarca izledim... Ve yazdım.

Akıncı Üssü Davası... Genelkurmay Çatı Davası... O kadar çok dava vardı ki.

Genelkurmay'daki kurmay albay, darbe girişimi gecesi...

Washington ile görüşüyor.

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği ile görüşüyor.

Belçika'daki NATO karargâhı ile görüşüyor.

HTS kayıtları var.

Mahkeme başkanı... Sanık kurmay albaya soruyor:

- Ne görüştün? Neden görüştün?

FETÖ'cü... Darbeci subay... Üç maymunu oynamaya başlıyor... İnkâr, inkâr, inkâr.

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STRATEJİK ORTAK

Almanya... NATO müttefikimiz... Ekonomik, jeopolitik ve güvenlik alanlarında stratejik ortağımız.

Büyük ihracat pazarımız.

Turizmde, can suyumuz.

Ankara zirvesi konusunda, Almanya bizi övüyor da övüyor.

Alman televizyonları... Gazeteleri... Günlerdir... Türkiye/Ankara/muhteşem zirve haberleri veriyor.

Ama... Acı gerçek... 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Türkiye'den firar eden FETÖ'cülere en fazla kucak açan ülkelerden biri... İşte bu stratejik ortağımız Almanya.

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ATATÜRK NE DEMİŞTİ?

Kelimesi kelimesine...İşte sözleri:

"..... harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır."

Türkiye'nin, özellikle son yıllarda yaptığı tam da bu.

Savunma sanayiini geliştirmek... Ordumuzu güçlendirmek.

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PRESTİJ... VE ÖTESİ

Diplomatik prestij... Müthiş bir tanıtım... Küresel sorunlarda Türkiye'nin önemi ve etkinliği... Güvenilirliği... Türkiye... Zoru başardı... Muhteşem bir zirveye imza attı.

Böyle bir morale ihtiyacımız vardı.

Dileğimiz... Güçlü savunma sanayiinin yanında...

Güçlü ekonomi... Ekonomik sorunların bir an önce çözülmesi... Sona ermesi.