Dünya liderlerinin Ankara'da bir araya gelmesi... Büyük olay.

Küresel konularda Türkiye'nin önem ve etkinliğinin kabul edilmesi... Büyük olay.

Ateş çemberi Ortadoğu'da, bölgesel istikrarın anahtar ülkesi olarak görülmemiz... Büyük olay.

2004'ten bu yana Türkiye'de ikinci kez NATO zirvesi yapılıyor... Ankara'da ise ilk kez böylesine görkemli bir ev sahipliği... Büyük olay.

Sevinelim... Övünelim... Gurur duyalım.

Ve parti siyasetinin, günlük kısır çekişmelerin malzemesi yapmayalım.

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SAVUNMA SANAYİİ

Mark Rutte... NATO Genel Sekreteri... Zirve öncesi söyledikleri çok önemli:

Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke.

NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri son derece donanımlı ve iyi eğitimli.

Ve... Yaklaşık 3 bin şirketten oluşan devasa bir savunma sanayii altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.

Mark Rutte, nisan ayında Ankara'daydı.

ASELSAN'ı ziyaret etmişti.

Keşke... TUSAŞ'ı... ROKETSAN'ı...

BAYKAR'ı... HAVELSAN'ı... FNSS'yi de gezebilseydi... Bitmedi... Başka savunma sanayii kurum ve kuruluşlarımız da var.

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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türk savunma ve havacılık sanayii ürünlerinin, dünyanın 178 ülkesine ihraç edildiğini... Biliyor muydunuz?

Son bir yıl içinde savunma sanayii ürünlerinin ihracat geliri... 10.9 milyar dolar.

Ve bir ayrıntı. Son bir yıl içinde... Satıştaki artış yüzde 47.1.

En çok satış ise... NATO ülkelerine.

Türkiye... Küresel savunma sanayiinde artık tedarikçi değil... Teknoloji geliştiren, ortak üretim modelleri kuran lider bir aktör konumunda.

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ŞANLI ORDU

Mustafa Kemal'in askerleri... Türk Silahlı Kuvvetleri... Bugün 884 bin personeliyle NATO'nun dördüncü büyük askeri gücü.

ABD... Fransa... İngiltere... Ve büyük Türkiye.

İşte, dosta güven, düşmana korku salan şanlı ordu.

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EKONOMİYE CAN SUYU

Ankara'da oteller dolu... Yüzde 100... Doluluk, zirve öncesinden başladı.

NATO üyesi 32 ülkenin liderleri... Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak davet ettiği liderler.

Bakanlar... Üst düzey diplomatlar... Uluslararası kuruluş temsilcileri... Medya mensupları... 3 binin üzerinde.

Güvenlik ekipleri... Yardımcı personel.

Özetle... Ankara'da birkaç günlüğüne de olsa, 10 binin üzerinde yabancı nüfus artışı.

Ankara ekonomisi için büyük canlılık... "Can suyu" denilse yeridir.

Oteller... Lokantalar... Ulaşım... Lojistik... Günlük alışveriş... Hediyelik eşya.

Ah! Keşke, Türkiye'nin başka şehirlerinde de böyle büyük organizasyonlar yapılabilse.

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AĞIR MİSAFİRLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ağır misafirlerini ağırladı.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı.

Türk ve Amerikan savunma sanayii şirketleri temsilcileri.

Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştum.

Savunma sanayiimizin gücünden... NATO üyesi olan ve olmayan ülkelerin bu güçten etkilendiğinden ve işbirliği önerilerinden söz etti.

Ve bugün... Daha büyük bir toplantı yapılacağını söyledi.

ATO Congresium'da... Kongre ve Sergi Merkezi'nde.

Katılımcılar... NATO ülkelerinin savunma sanayii şirketlerinin en üst yöneticileri.

Tabii bizimkiler de.

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TANITIM PATLAMASI

İstanbul... 2023'te, dünyanın en popüler şehri seçilmişti... BBC Travel tarafından.

Euromonitor International tarafından yayımlanan verilere göre, dünyanın en çok ziyaret edilen ve popülaritesi en yüksek beş şehrinden biri.

Ya Ankara?

Aynı tanınırlık, aynı ziyaret, aynı popülarite ne gezer.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Tanıtım patlaması yaptık" dedi.

- Türkiye'nin tanıtımı... Ankara'nın tanıtımı... Milyarlar harcasak böylesine bir tanıtım yapamazdık... Etkisi, zamanla daha iyi anlaşılacak.

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ZİRVENİN DE ÖTESİNDE

Ankara zirvesi sadece bir NATO toplantısının... Liderler buluşmasının çok ötesinde.

Türkiye açısından da diplomatik ev sahipliğinin çok ötesinde. Değişen dünya düzeninde NATO nasıl bir ittifaka dönüşecek?

Avrupa'nın güvenliği yeniden nasıl şekillenecek? Ortadoğu'nun anahtar ülkesi Türkiye, bu yeni dünya düzeninde... Yeni güvenlik mimarisinde nasıl bir rol üstlenecek?

İşte bu nedenlerledir ki... Ankara zirvesi, zirve ötesi anlamlar içeriyor.

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DERİN TARİHTEN BİR YAPRAK

Beyaz devrim... 14 Mayıs 1950 seçimleri... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarının sona erişi.

Ve Demokrat Parti'nin iktidara gelişi.

Cumhurbaşkanlığı sona eren İsmet İnönü, Çankaya Köşkü'nden ayrılmış ve evine çekilmiştir... Pembe Köşk'e.

Celal Bayar... Artık Cumhurbaşkanı... Çankaya Köşkü'nün yeni ev sahibi.

Bu önemli görev değişikliğinde bir devir teslim töreni yapılmamıştır.

Bayar, Cumhurbaşkanlığı'nın ilk günlerinde İnönü'den randevu ister... Pembe Köşk'te ziyaret eder.

Baş başa görüşme.

Celal Bayar sorar:

- Paşam... Öyle önemli konular vardır ki, devletin en gizli arşivlerinde bile yer almaz... Devlet için hayati önemdeki bilgiler... Bu hususta bana söyleyeceğiniz şeyler var mı?

- Var Celal Bey.

Ve... Kurtuluş Savaşı'nın iki önemli ismi... İsmet İnönü ile Celal Bayar uzun uzun konuşurlar.

Konuşmanın sonunda Celal Bayar "Paşam" der:

- Bir sorum daha var... NATO'ya neden girmediniz?

- Almadılar ki Celal Bey... Alsalardı girmez miydik?

Aradan birkaç gün geçer.

Bu defa İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaret eder... Tebriklerini iletir.

Bunları bana Süleyman Demirel anlatmıştı.

Türkiye... 18 Şubat 1952'de, resmen NATO üyesi oldu.

Ve bugün... Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden.