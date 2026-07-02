Serbest piyasa ekonomisi... Bakanlık/ belediye ticaret yapmaz... Dükkân açmaz... Ayakkabı satmaz.

Ama... Geçim sıkıntısı içindeki emekliler için belediye çay evi açarsa... Kimsenin itirazı olmaz.

Geçen hafta Manisa'daydım.

Metropol ilçe Yunusemre'de Emekli Kafe var.

Çay 5 lira... Su 5 lira... Kahve 10 lira... Tost 25 lira.

Aksaray'a geldim... Emekliler dinlenme evi/çay bahçesi var.

Çay... 2.5 lira.

Kayseri'de de... Emekliler Kafeteryası görmüştüm... Şehrin değişik yerlerinde... 6 kafeterya.

Çay 2 lira... Simit 15, çorba 20 lira.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç... Halkın içinde... Emeklilerle birlikte.

Tebrikler... Teşekkürler.

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UMUT 2027

Buğday... Arpa... Yonca... Mısır... Ayçiçeği... Pancar... Mahsul çok iyi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, "İyinin de ötesinde" dedi.

Başkana, Kapalıçarşı gözlemlerimizi anlattık... Esnaf sıkıntıda.

Ahmet Koçaş, "Kovid 19 pandemisi, piyasanın bütün dengelerini bozdu" diyerek söze başladı:

Ama... Ayağını yorganına göre uzatan idare edip gidiyor.

Böyle dönemlerde dengeli olacaksın... Önlemini alacaksın... Hayale kapılmayacaksın.

Enflasyon var... Piyasa durgun... Faiz yüksek... Yatırımcı frene basıyor.

Hep böyle gidecek değil... Umudumuz 2027'de.

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BÜYÜK SORUN

Kırsal kesimin önemli sorunu... Çoban yok. Çobanlar Afgan.

Bizimkiler çobanlık yapmak istemiyorlar.

Maaş 50 bin ile 80 bin lira arasında... Çobanın bütün ihtiyacını sürü sahibi karşılıyor... Buna rağmen çoban yok.

Bizimkilerin havası şu:

"Ben çobanlık mı yapacağım? Benim çocuğum çoban mı olacak?"

Benzer bir sorunu OSB'de de dinledik.

Ara eleman sıkıntısı var.

Gençler... İşsizler... Masa başı iş istiyorlar... Kamu kurumlarında... Belediyede. Oysa... Sanayide maaş daha yüksek.

Ama... Bizimkilerin havası aynı:

"Benim çocuğum iş makinesi operatörü mü olacak? Fabrikada mı çalışacak?''

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MOTOLUX

Mustafa Kurt... Kahramanmaraş'tan gelmiş, Aksaray'da yatırım yapmış... Organize Sanayi Bölgesi'nde.

Neden Aksaray?

Mustafa Kurt, "Türkiye'nin tam ortası olduğu için" dedi.

450 kişi çalışıyor.

Üretim... Şehir içi araç.

Motolux... 2 ve 3 tekerli elektrikli araç grubunda Türkiye birincisi.

Benzinlide Türkiye'nin ilk 5 firması arasında.

Fabrika yılda 400 bin araç üretecek kapasitede.

Pek çok ülkeye ihracat... Almanya, Macaristan, Polonya, Ortadoğu coğrafyası, Mısır, İran, Rusya.

Amerika... Golf aracı istiyor.

Aksaray OSB, bir günde gezilecek gibi değil... Anadolu'nun ortasında bir sanayi üssü.

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SİYASET

Aksaray'da kiminle konuştuysak seçimi/siyaseti de sorduk, CHP'yi de.

TSO Başkanı Ahmet Koçaş, seçim konusunda, herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi:

- Erken seçim mi? Hayır... Akıl tutulması olur.

CHP'ye gelince... Ahmet Koçaş, konuşmak istemedi:

- Birbirlerine düştüler... İşleri çok zor.

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MÜJDE

Anadolu'nun ortası... Muhafazakâr/milliyetçi damarın güçlü olduğu bir coğrafya.

2002'den bu yana AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller arasında.

14 Mayıs 2023'te... AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

MHP'den seçilen Ramazan Kaşlı, daha sonra AK Parti'ye geçti.

Aksaraylılara sordum:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan neler istiyorsunuz?

İstekler:

Ekonominin düzelmesi... Emeklilerin durumunun iyileşmesi... Turizmin teşvik edilmesi... Ve demiryolu... Aksaray-Ulukışla hattı... Böylece Aksaray'ın denize ulaşması.

Organize Sanayi Bölgesi'nde de... Kiminle konuştuysam trenden söz etti:

- Aksaray-Ulukışla demiryolu büyük ihtiyaç... Ulukışla üzerinden Mersin ve İskenderun limanlarına ulaşmalıyız.

Bu konuyu Aksaray Valisi Murat Duru ile de konuştum... Dedi ki:

- Aksaray bir sanayi şehri... Dünyanın her yerine ihraç var... Her gün yüzlerce TIR yola çıkıyor... Demiryolu ile denize bağlanırsak ihracatçı rahat edecek... Taşıma maliyeti düşecek.

Müjde... Vali Murat Duru söyledi.

Aksaray-Ulukışla demiryolunun ihalesi yapılmış.

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'AKSARAY MERKEZ, AKILLI OLSUN HERKES'

Emeklilerle sohbet ediyorduk... Çay bahçesinde... AK Partili de vardı, MHP'li de... Daha az olmakla birlikte CHP'li de.

Konu... Ne olacak CHP'nin hâli?

CHP'liler... Çoğu Özgür Özel yanlısı. Kılıçdaroğlu taraftarı daha az.

Aralarında tartışıyorlar ama... Gençler gibi değil. Tartışmalarında kırıcı, incitici, yüz yüze bakmayı güçleştirici söz ve davranış yok.

Gençlerde ise... Gerilim... Üslup daha sert... Kırıcı.

Çay bahçesinde, CHP üzerindeki tartışmalar sırasında... Yaşlı bir emekli sesini yükseltti:

"Aksaray merkez, akıllı olsun herkes."

Gülmeye başladık.

Bu söz Aksaray'da yaygın.

"Aklıselim... Uzlaşı... Orta yol çağrısı" gibi... Akıllı olmaya davet.

Ve... Bir başka emekli söze girdi:

- CHP'liler ölçüyü kaçırdılar... Bu saatten sonra boş yere ortak akıl arama... Aynı otobüse bile binmezler.